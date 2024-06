Chỉ mất một thoáng chốc để một đứa trẻ đạp xe ra đường mà không báo trước. (Ảnh: ITN).

Mùa hè, trẻ có rất nhiều cơ hội để vui chơi bên ngoài và tận hưởng sự tự do. Nhưng trẻ thường không chủ động suy nghĩ về sự an toàn, vì vậy cha mẹ cũng như người chăm sóc cần phải đảm bảo rằng mỗi đứa trẻ được an toàn nhất khi vui chơi.

Dưới đây là 6 tai nạn phổ biến trong mùa hè đối với trẻ em:

Tai nạn khi đi xe đạp

Lâu nay, mọi người đều hiểu tầm quan trọng của việc trẻ em đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp. Tuy nhiên, việc có quá nhiều trẻ em đạp xe trên đường phố dân cư vào mùa hè có thể gây nguy hiểm cho mọi người.

Đặc biệt, người lái xe ô tô cần phải nhận thức rõ hơn bao giờ hết về trẻ em đi xe đạp, ngay cả khi chúng đang đi trên vỉa hè hoặc trên đường.

Chỉ mất một thoáng chốc để một đứa trẻ đạp xe ra đường mà không báo trước. Nếu bạn đang lái xe trong bất kỳ khu vực lân cận hoặc khu vực công viên nào, hãy đảm bảo lái xe đủ chậm để có thể dừng xe nhanh chóng.

Trẻ em thường bị ảnh hưởng khi tài xế di chuyển trên con đường quen thuộc và bị phân tâm bởi điện thoại. Hãy chắc chắn cảnh giác hơn trong những tháng mùa hè. Việc ô tô tông vào một đứa trẻ, ngay cả ở tốc độ chậm, thường để lại hậu quả khôn lường.

Tai nạn khi đi bộ

Mùa hè, trẻ em thường chơi ở khu vực trước nhà. Tuy nhiên, người lái xe thiếu chú ý có thể dễ dàng tông vào trẻ nếu trẻ bất ngờ lao ra đường.

Người lái ô tô phải luôn điều khiển xe cẩn thận. Nếu bạn biết có trẻ em sống trong khu vực lân cận, hãy tạo thói quen lái xe chậm mỗi khi xuống phố. Chỉ cần chậm một phút cũng có thể cứu được một mạng sống. Vì vậy, bạn cần duy trì cảnh giác tương tự ở các bãi đỗ xe và gần các sân chơi, công viên.

Tai nạn bơi lội

Bơi lội là cách tốt nhất để đánh bại cái nóng mùa hè, dù ở bãi biển, hồ bơi thành phố hay ở sân sau nhà. Trẻ em rất thích bơi lội nhưng vui chơi dưới nước lại là một trong những hoạt động tiềm ẩn nguy hiểm nhất đối với chúng.

Thực tế, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ. Trẻ bơi lội phải luôn được người lớn theo dõi cẩn thận, bất kể trình độ kỹ năng của chúng thế nào.

Nếu bạn đang ở hồ bơi hoặc bãi biển, đừng cho rằng nhân viên cứu hộ là đủ - hãy luôn để mắt đến con.

Nếu bạn đang bơi, hãy để ý đến những đứa trẻ xung quanh, xem chúng có gặp khó khăn để nổi hoặc liên tục chìm xuống dưới nước hay không.

Tai nạn chèo thuyền

Mùa hè là thời điểm có nhiều tai nạn chèo thuyền xảy ra. Một trong những lý do phổ biến nhất là người lái thuyền trong tình trạng say rượu. Trẻ em có thể gần như không thể nhìn thấy hoặc phát hiện khi ở trong nước. Vì vậy, áo phao vừa vặn cho trẻ là điều bắt buộc khi chèo thuyền hoặc sử dụng các phương tiện di chuyển trên mặt nước.

Bị bỏ lại trong ô tô

Đối với tất cả thông tin xung quanh việc trẻ em chết trong ô tô cùng với cái nóng thiêu đốt của mùa hè, giới nghiên cứa cũng phải thừa nhận rằng thứ tai nạn này thường xuyên xảy ra hàng năm.

Để trẻ nhỏ một mình trong ô tô là nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe và trẻ có thể bị quá nóng trong vòng vài phút, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đừng bao giờ để trẻ một mình trong ô tô. Nếu bạn thấy một đứa trẻ gặp nạn trong xe đóng kín, hãy gọi người đến cứu ngay lập tức.

Tai nạn ở sân chơi

Nhu cầu lớn nhất của trẻ là được chơi, vì vậy người lớn không nên hạn chế cơ hội vui chơi của chúng. Có điều, khi trẻ vui chơi, người lớn phải luôn quan sát.

Sân chơi ở công viên, trung tâm giải trí,... đã tiến một bước dài trong thiết kế an toàn, với nhiều thiết bị khép kín hơn và vật liệu nền mềm hơn. Nhưng chúng vẫn là mối nguy hiểm cho trẻ em.

Luôn giám sát con trên bất kỳ thiết bị nào ở sân chơi và đảm bảo chúng chỉ sử dụng thiết bị như dự định. Nếu bất kỳ thiết bị nào có vẻ bị hư hỏng, không cho phép chúng chơi trên đó và nhớ báo cho chủ sở hữu sân chơi.