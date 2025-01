6 số điện thoại lừa đảo, tuyệt đối không nghe gọi, chặn số sớm!

Thời gian qua, một số đối tượng đã giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện thông báo khách hàng có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hoặc các shop bán hàng online. Khi khách hàng không có mặt tại nhà, đối tượng viện cớ sẽ gửi nhờ hàng cho người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Nhiều người do chủ quan đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo này.

Danh sách số điện thoại và tài khoản ngân hàng kẻ lừa đảo sử dụng

Ngày 30/12/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai để điều tra và bắt giữ đối tượng Lê Duy Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẻ lừa đảo sử dụng SIM rác không chính chủ gọi điện mạo danh nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến để lừa đảo người dân. (Ảnh minh hoạ)

Chiến khai nhận, trước đây từng làm nhân viên giao hàng, nắm rõ quy trình vận chuyển và thói quen của người mua hàng online. Đối tượng biết nhiều khách hàng thường không nhận hàng trực tiếp mà nhờ người quen nhận hộ hoặc để hàng ở lễ tân. Chiến đã lợi dụng kẽ hở này để lừa đảo.

Hắn thường theo dõi các buổi livestream bán hàng trên Facebook, tổng hợp thông tin khách hàng như số điện thoại, địa chỉ và sản phẩm đặt mua. Sau đó, Chiến sử dụng SIM rác không chính chủ (như 0901757297, 0902204629, 0903.553.785, 0706.582.201, 0932.378.465, 0903494514,…) gọi điện mạo danh nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến.

Khi khách hàng không có mặt, đối tượng viện cớ đã gửi hàng cho người quen hoặc lễ tân và yêu cầu chuyển khoản thanh toán vào các tài khoản ngân hàng, gồm:

- ABBank: 20773365333888, chủ tài khoản Tạ Ngọc Danh

- MSB: 37101015551771, chủ tài khoản Lô Văn Tăng

- VIB: 319920412, chủ tài khoản Phan Quốc Công

- Eximbank: 100259792, chủ tài khoản Mai Văn Luân

- VPBank: 5438464834, chủ tài khoản Trần Phúc Nhi

- TPBank: 00006106031, chủ tài khoản Bùi Văn Phương

- BVBank: 8107041207799, chủ tài khoản Trương Quang Hòa

- Bắc Á Bank: 0906170042, chủ tài khoản Hồ Thành Tài

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến cuối năm, Chiến đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân, chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng.

Cảnh giác và khuyến cáo

Công an đề nghị những ai bị các số điện thoại hoặc tài khoản ngân hàng nêu trên lừa đảo, liên hệ với Công an quận Hoàng Mai qua điều tra viên Tuấn Anh (số điện thoại: 0915.50.1717) để được hỗ trợ giải quyết.

Để tránh sập bẫy, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân:

1. Chỉ thanh toán khi đã nhận và kiểm tra hàng trực tiếp.

2. Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân lạ hoặc không rõ ràng.

3. Tuyệt đối không truy cập đường dẫn lạ hoặc cung cấp mã OTP.

4. Sử dụng các website và ứng dụng chính thức của đơn vị giao hàng để kiểm tra thông tin đơn hàng.

5. Bảo mật thông tin cá nhân, hạn chế chia sẻ công khai trên mạng xã hội, đặc biệt trong các buổi livestream.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.