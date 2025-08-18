Trong nhà, có những món đồ tưởng như chỉ có thể dùng theo một cách duy nhất, lặp đi lặp lại đến mức thành thói quen. Nhưng thực ra, chỉ cần đổi chiều một chút, thử làm khác đi, bạn sẽ bất ngờ khi thấy chúng phát huy công dụng tốt hơn hẳn, thậm chí còn giải quyết được những rắc rối thường gặp. Dưới đây là 6 ví dụ rất quen thuộc, càng "dùng ngược" lại càng tiện lợi.

1. Xửng hấp

Xửng hấp là món đồ quen thuộc trong căn bếp mọi nhà, dùng để hâm cơm canh, hấp bánh bao hay đồ xôi. Tuy nhiên, khi hấp theo cách thường thấy, phần đáy món ăn thường bị ướt nhẹp vì hơi nước ngưng tụ nhỏ xuống. Nhiều người cảm thấy điều này khiến đồ ăn giảm vị ngon. Giải pháp đơn giản cho vấn đề này là khi dùng xửng hấp, hãy úp ngược xửng sao cho rãnh lõm được đặt xuống dưới. Như vậy, hơi nước thoát ra sẽ chảy theo rãnh xuống nồi, không đọng lại trên mặt xửng, giúp đồ ăn nóng hổi mà không bị ẩm nước.

2. Gối chữ U

Khi đi xe đường dài hoặc ngồi máy bay, gối chữ U là vật bất ly thân. Nhưng hầu hết mọi người đều đeo theo thói quen: phần hở ở phía trước cổ. Cách này thực tế lại khiến cổ không được cố định, dễ đau mỏi khi ngủ gật. Hãy thử xoay ngược lại, để phần hở ra sau gáy, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Gối chữ U giúp nâng đỡ toàn bộ cổ, giữ đầu không gục sang hai bên, nhờ đó ngủ lâu cũng ít bị nhức mỏi. Cách này đặc biệt hiệu quả với người hay di chuyển xa.

3. Tai nghe in-ear

Không ít người than phiền tai nghe in-ear hay tuột ra khi vận động hoặc chỉ đơn giản là đang ngồi lâu. Nguyên nhân là cách đeo thẳng từ trên xuống không giữ chắc trong ống tai. Thay vì vậy, hãy thử đeo ngược: vòng dây qua vành tai, hướng củ tai lên trên rồi mới cắm vào. Cách này giúp tai nghe nằm khít hơn trong tai, vừa cải thiện độ ổn định, vừa tăng khả năng cách âm. Những ai thường tập thể thao hay di chuyển nhiều sẽ thấy rõ sự tiện lợi.

5. Sữa hộp

Đổ sữa từ hộp giấy tưởng đơn giản nhưng nhiều người hay gặp cảnh dòng sữa "phun phì phì", trào cả ra ngoài. Nguyên nhân là khi miệng hộp hướng xuống, không khí tràn vào cùng lúc với sữa chảy ra, tạo áp lực khiến dòng chảy gấp khúc. Chỉ cần xoay hộp lại, để vòi chếch lên trên, sữa sẽ chảy êm và đều, không còn tình trạng bắn tung tóe. Đây là mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích, đặc biệt khi rót sữa cho trẻ em.

5. Hộp bánh kem

Các loại bánh kem hộp mini thường đi kèm nắp mỏng. Nếu dùng theo cách thông thường, khi ăn sẽ hơi khó nhằn vì phần đế đựng bánh bị yếu, đôi khi dễ làm đổ bánh. Một cách thông minh hơn là lật ngược hộp, cho bánh vào phần nắp mỏng và bỏ phần đế đựng đi. Phần nắp lúc này trở thành khay chứa rộng rãi, giúp bạn thoải mái dùng thìa xúc mà không lo bánh bị rơi. Với ai thích ăn gọn gàng, đây thực sự là "cách dùng thiên tài".

6. Nĩa ăn mì ly

Khi ăn mì ly, nhiều người thường cắm nĩa thẳng đứng để giữ chặt nắp trong lúc chờ mì chín. Nhưng đôi khi nắp cứng, cắm không vào hoặc lỡ tay lại làm đổ mì. Thay vì vậy, chỉ cần gài ngược nĩa hoặc gài theo hướng nằm ngang. Đảm bảo lúc này nĩa sẽ giữ chặt, giúp nắp mì được đóng kín một cách dễ dàng.

Theo Toutiao