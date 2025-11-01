6 pha “oét nốt” mắc cỡ của sao Việt: 1 sao hạng A hát live như "tra tấn" nhưng Chi Pu mới là huyền thoại

Hát live luôn được coi là cách kiểm chứng thực lực rõ ràng nhất của một ca sĩ. Dù là ngôi sao hạng A hay tân binh, không phải ai cũng có thể vượt qua bài kiểm tra áp lực này. Làng nhạc Việt đã nhiều lần chứng kiến những khoảnh khắc hát live "đi vào lòng đất", trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm vì 18 giây hát oét

Đoạn clip viral đang được truyền tay với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà phiêu trong tiết mục Khi Xưa Ta Bé - Bang Bang. Ngay từ những nốt đầu tiên, giọng hát đã có phần chênh vênh, cố gằn giọng để lên cao nhưng âm thanh phát ra lại... "lạc quẻ" so với beat nhạc. Đặc biệt, đến đoạn điệp khúc "tưởng là bùng nổ", nữ ca sĩ lại hụt hơi rõ rệt, nốt cao nhất "lạc trôi" đi đâu mất, khiến tổng thể bài hát trở nên chới với.

Pha hát oét mới nhất này ngay lập tức khiến dân tình nhớ lại những màn hát oét huyền thoại của Vpop. Cùng "bóc" xem, ai mới là "trùm cuối" của làng hát live "đi vào lòng đất".

Chi Pu và “chiếc ố” huyền thoại

Nếu có một khoảnh khắc “hát oét” nào đủ sức trở thành biểu tượng mạng, thì đó chính là “chiếc ố” của Chi Pu. Trong một buổi biểu diễn live vào năm 2020, Chi Pu đã gặp sự cố vỡ giọng khi thể hiện ca khúc Anh Ơi Ở Lại. Thay vì lên nốt cao mượt mà, cô phát ra âm thanh lạc giọng khi hát câu “Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô…” thành "chiếc ố". Khoảnh khắc “chiếc ố” của Chi Pu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành meme phổ biến và được chế lại trong hàng loạt video giải trí.

Màn oét nốt "chiếc ố" đi theo năm tháng của Chi Pu

Từ khi chuyển hướng sang ca hát vào năm 2017, Chi Pu đã không ít lần đối mặt với những chỉ trích về năng lực thanh nhạc. Giọng hát yếu, thiếu kỹ thuật và không ổn định khi biểu diễn trực tiếp khiến cô trở thành tâm điểm tranh cãi. “Chiếc ố” không chỉ là một sự cố nhỏ, mà còn là nhắc nhớ cho cả một giai đoạn đầy thử thách trong sự nghiệp âm nhạc của Chi Pu.

Sau nhiều năm nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, Chi Pu đã cải thiện giọng hát

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự kiên trì của cô. Chi Pu đã đầu tư học thanh nhạc, cải thiện kỹ năng trình diễn và không ngừng nỗ lực để chứng minh bản thân. Sau khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc, Chi Pu nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn về phong cách biểu diễn và thần thái sân khấu.

Bùi Anh Tuấn - hoàng tử ballad cũng có lúc hụt hơi

Sở hữu chất giọng nam cao đầy nội lực và cảm xúc, Bùi Anh Tuấn từng được mệnh danh là "Hoàng tử Ballad”. Với khả năng có thể cân được các ca khúc với tone cực kỳ cao, tuy nhiên cũng có có lụt anh chàng cũng phải hụt hơi khi đang biểu diễn ca khúc quen thuộc của mình.

Kể từ khi trở lại ca hát, giọng hát Bùi Anh Tuấn có phần gây tranh cãi

Trong một màn trình diễn live ca khúc Mơ Hồ vào tháng 6 năm nay, nam ca sĩ đã bị lộ rõ dấu hiệu hụt hơi, giọng run và thiếu lực ở những đoạn cao trào, khiến tổng thể màn trình diễn trở nên chới với và mất đi sự da diết vốn có. Sự cố này khiến khán giả tiếc nuối, đồng thời cho thấy áp lực duy trì phong độ và kiểm soát hơi thở là thách thức thường trực ngay cả với những giọng ca nội lực nhất.

Gần đây, vấn đề hát live của Bùi Anh Tuấn khiến khán giả lo ngại. Nhiều người thấy tiếc cho giọng ca đỉnh cao đang tuột phong độ, và khuyên Bùi Anh Tuấn nên có cách xử lý đúng để giữ gìn giọng hát.

Minh Hằng hát live như “tra tấn”, khán giả ngó lơ

Minh Hằng nổi tiếng với vũ đạo, nhưng khả năng hát live của cô trong thời kỳ đầu sự nghiệp từng là điểm yếu lớn. Một đoạn clip từng viral khoảnh khắc cô nàng hát ca khúc Người Vô Hình vào năm xưa, khi chỉ mới hát vài câu đầu tiên đã chênh phô, hụt hơi và bị khán giả ngó lơ khi cố gắng tương tác để chữa cháy.

Sân khấu đáng quên của Minh Hằng

Cô còn từng gây tranh cãi khi có những khoảnh khắc chĩa mic về phía khán giả để "nhờ" hát giúp những nốt cao, khiến khán giả thất vọng về sự ổn định trong giọng hát của mình. Tuy nhiên sau nhiều năm hoạt động trong nghề, khả năng hát của Minh Hằng cũng đã cải thiện so với trước kia. Trở lại với Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Minh Hằng không chỉ hát tốt mà còn có kỹ năng sân khấu đỉnh, cân mọi vũ đạo và động tác khó.

Minh Hằng đã khác

AMEE hát không được nhảy không xong

AMEE cũng thường xuyên là tâm điểm tranh cãi về live. Điển hình là màn trình diễn tại sự kiện của Lazada vào năm 2021, nơi giọng hát của cô bị nhận xét là quá mỏng, yếu và thều thào, hoàn toàn bị lấn át bởi nhạc nền. Giọng cô bị cho là hụt hơi và lạc quẻ so với beat nhạc, tạo cảm giác "chới với", cho thấy thách thức lớn của cô trong việc mang chất giọng phòng thu lên sân khấu lớn.

Sân khấu live sóng gió đầu năm nay của AMEE

Ngay tháng 3 năm nay, AMEE tiếp tục bị chỉ trích bởi màn trình diễn live yếu kém và hời hợt. Cụ thể đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc cô nàng trình diễn tại một sự kiện. Tuy nhiên, AMEE liên tục bỏ dở các câu hát, thậm chí không hát liên tục một đoạn hát dài, động tác nhảy hời hợt. Sau sự kiện này, cô nàng tiếp tục nhận hàng loạt chỉ trích và sau đó dường như hoàn toàn từ bỏ việc đi hát.

Từ sau sân khấu live gây tranh cãi, AMEE gần như mất hút

AMEE là ví dụ điển hình cho thách thức biến chất giọng phòng thu "mong manh" thành giọng live ổn định, một vấn đề nan giải của thế hệ ca sĩ trẻ.

JSOL hát oét trở thành thương hiệu

Không phải màn “hát oét” nào cũng bị chỉ trích. JSOL chính là minh chứng cho việc một sự cố nhỏ có thể trở thành thương hiệu cá nhân nếu được đón nhận đúng cách. Trong tiết mục Ngáo Ngơ tại chương trình Anh Trai Say Hi, JSOL đã có một khoảnh khắc ngẫu hứng khuấy động khán giả. Tuy nhiên, trong lúc cao hứng, anh vô tình bị crack giọng, tạo nên một tình huống hài hước khiến cả sân khấu bật cười.

Màn hát oét làm nên khoảnh khắc viral của JSOL

Khác với những lần vỡ giọng gây tranh cãi, “một pha oét” của JSOL lại được cộng đồng mạng đón nhận với tinh thần vui vẻ. Khoảnh khắc ấy không chỉ lan truyền mạnh mẽ mà còn được các anh trai khác đem ra trêu đùa như một kỷ niệm đáng yêu. JSOL cũng không né tránh hay xấu hổ, mà ngược lại, anh tận dụng sự cố để tạo nên dấu ấn riêng cho mình.

JSOL chính là ngoại lệ "hát oét"

Sự việc cho thấy rằng, đôi khi chính những khoảnh khắc không hoàn hảo lại giúp nghệ sĩ trở nên gần gũi hơn với khán giả. Và JSOL đã biến “một pha oét” thành một phần không thể thiếu trong hành trình âm nhạc của mình.

Sơn Tùng và màn xử lý “crack voice” tại chung kết Vietnam Idol 2023

Là một trong những ngôi sao hàng đầu của Vpop, Sơn Tùng M-TP luôn được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn hoàn hảo. Tuy nhiên, ngay cả những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng có lúc gặp sự cố, và đêm chung kết Vietnam Idol 2023 là một ví dụ điển hình.

Sơn Tùng và màn xử lý “crack voice” tại chung kết Vietnam Idol 2023

Khi thể hiện ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua, Sơn Tùng bất ngờ gặp sự cố “crack voice” ở đoạn cao trào. Thay vì hoảng loạn hay để sự cố làm gián đoạn tiết mục, nam ca sĩ đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xử lý tình huống một cách khéo léo và tiếp tục phần trình diễn với phong thái chuyên nghiệp. Khoảnh khắc ấy không chỉ cho thấy bản lĩnh sân khấu của Sơn Tùng, mà còn khiến khán giả thêm phần nể phục.

Khi thể hiện ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua, Sơn Tùng bất ngờ gặp sự cố “crack voice” ở đoạn cao trào

