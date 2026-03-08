6 nghề “hái ra tiền” trong 10 năm tới: Có ngành lương hơn 100 triệu/tháng, luôn khát nhân lực, AI cũng khó thay thế

Theo nhận định của nhiều chuyên gia tuyển dụng, trong khoảng 10 năm tới sẽ có 6 ngành nghề được dự báo luôn “khát” nhân lực, mức lương cạnh tranh và ít nguy cơ bị thay thế bởi AI. Với học sinh, sinh viên đang định hướng tương lai, đây được xem là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Tài chính – ngân hàng: Nghề ổn định, thu nhập có thể đạt 9 con số

Ở bất kỳ giai đoạn nào của nền kinh tế, lĩnh vực tài chính – ngân hàng vẫn luôn giữ vững vị thế là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao.

Khi nền kinh tế phát triển mạnh, nhu cầu quản lý tài chính, tín dụng, đầu tư và kiểm soát rủi ro cũng tăng theo. Chính vì vậy, nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này luôn được các tổ chức tài chính săn đón.

Người theo ngành có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như: chuyên viên phân tích tài chính, quản lý rủi ro, kiểm toán viên, kế toán doanh nghiệp, chuyên viên tín dụng hay tư vấn đầu tư.

Mức lương khởi điểm trong ngành có thể đạt 20–40 triệu đồng/tháng, còn ở cấp quản lý như trưởng phòng hoặc giám đốc, thu nhập có thể chạm ngưỡng hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Kỹ sư trí tuệ nhân tạo: Nghề của thời đại công nghệ

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong thời đại công nghệ 4.0.

AI giúp máy móc có thể mô phỏng tư duy con người, xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định thông minh. Công nghệ này hiện được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, thương mại điện tử, giao thông, sản xuất hay giải trí.

Những vị trí như kỹ sư AI, chuyên gia học máy, kỹ sư thuật toán đang được các công ty công nghệ săn đón với mức lương cao.

Theo nhiều báo cáo tuyển dụng, thu nhập của kỹ sư AI thường dao động 25–70 triệu đồng/tháng, còn những chuyên gia giỏi có thể nhận hơn 100 triệu đồng/tháng, thậm chí làm việc cho các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Thương mại điện tử: Cơ hội kiếm tiền trong kỷ nguyên mua sắm online

Sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến đã khiến thương mại điện tử trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất hiện nay.

Từ các sàn thương mại điện tử đến nền tảng mạng xã hội, hình thức bán hàng online ngày càng phổ biến. Điều này kéo theo nhu cầu lớn về nhân sự có chuyên môn trong lĩnh vực vận hành gian hàng, marketing online, phân tích dữ liệu khách hàng hay quản lý chiến dịch bán hàng.

Điểm hấp dẫn của ngành này là mức thu nhập linh hoạt, ngoài lương cơ bản còn có hoa hồng và thưởng doanh số.

Nhiều chuyên viên thương mại điện tử có thể đạt tổng thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, thậm chí cao hơn nếu doanh số tốt. Đây cũng là lĩnh vực mở ra cơ hội khởi nghiệp cho nhiều bạn trẻ đam mê kinh doanh.

Quản trị du lịch: Ngành “không bao giờ hết đất diễn”

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng du lịch lớn với hệ sinh thái thiên nhiên phong phú và nền văn hóa đặc sắc.

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch toàn cầu, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này đang tăng trở lại, đặc biệt ở các vị trí quản trị, điều hành và phát triển sản phẩm du lịch.

Người học ngành quản trị du lịch có thể làm việc ở nhiều vị trí như: điều hành tour, chuyên viên kinh doanh du lịch, tổ chức sự kiện, quản lý khách sạn hoặc tư vấn dịch vụ khách hàng.

Với những người có ngoại ngữ tốt và nhiều kinh nghiệm, thu nhập có thể vượt 30 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng và hoa hồng từ các tour lớn.

Nhà tâm lý học: Nghề “chữa lành” lên ngôi

Áp lực công việc, học tập và cuộc sống hiện đại khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng tăng.

Các vấn đề như stress, trầm cảm, rối loạn lo âu… xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt ở giới trẻ. Vì vậy, vai trò của các chuyên gia tâm lý học ngày càng được coi trọng.

Nhà tâm lý học có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như tư vấn tâm lý học đường, trị liệu tâm lý, nhân sự doanh nghiệp hoặc nghiên cứu hành vi con người.

Theo nhiều thống kê, thu nhập trong ngành này có thể từ 20 triệu đồng/tháng trở lên, và đối với các chuyên gia trị liệu giàu kinh nghiệm, mức thu nhập có thể cao hơn rất nhiều.

Kỹ sư nông nghiệp công nghệ cao: Nghề mới nhưng cực “khát” nhân lực

Nông nghiệp ngày nay không còn chỉ gắn với lao động thủ công mà đang dần chuyển sang mô hình sản xuất thông minh.

Kỹ sư nông nghiệp công nghệ cao là những người ứng dụng các công nghệ hiện đại như AI, IoT, công nghệ sinh học và tự động hóa vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, năng suất có thể tăng tới 30%, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học hay nuôi trồng thủy sản hiện đang thiếu nhân lực chất lượng cao.

Theo nhiều nền tảng tuyển dụng, thu nhập trung bình của kỹ sư nông nghiệp công nghệ cao có thể đạt trên 30 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nếu làm việc trong các dự án lớn hoặc doanh nghiệp quốc tế.

Trong bối cảnh công nghệ và kinh tế toàn cầu liên tục thay đổi, việc lựa chọn nghề nghiệp có tiềm năng phát triển lâu dài là yếu tố quan trọng. Những ngành nghề trên không chỉ mang lại cơ hội việc làm ổn định mà còn mở ra mức thu nhập đáng mơ ước, trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ hướng tới trong tương lai.