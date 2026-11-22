Sau đó, tôi tái hôn. Vì muốn giữ gìn cuộc sống gia đình mới, tôi chủ động cắt liên lạc với vợ cũ. Mọi thông tin về cô ấy dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 6 năm. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết phải gọi cuộc hôn nhân ấy là một sai lầm hay một mối duyên không đủ may mắn để đi đến cuối cùng.

Cô ấy mắc bệnh tim, bác sĩ từng cảnh báo việc mang thai và sinh con có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi biết chuyện này từ khi hai đứa còn yêu nhau, nhưng vẫn quyết định cưới vì nghĩ rằng chỉ cần hai người thương nhau thì chuyện con cái có thể tính sau. Tôi đã không lường trước được áp lực từ gia đình và chính mong muốn được làm bố của mình lại khiến cuộc hôn nhân dần trở nên nặng nề.

Bố mẹ tôi mong có cháu, còn vợ tôi cũng nhiều lần nói muốn sinh một đứa con. Nhưng tôi không dám đồng ý vì sợ mất cô ấy. Hai người vẫn còn tình cảm, nhưng càng ngày càng mệt mỏi vì không tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng, tôi là người đề nghị ly hôn.

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Điều khiến tôi không thể quên là ngay hôm ra tòa, sau khi hoàn tất thủ tục, cô ấy nói với tôi rằng mình đã có người mới. Cô ấy bảo đã gặp một người phù hợp, muốn bắt đầu cuộc sống khác và mong tôi đừng tìm đến nữa. Khi ấy, tôi đau lòng nhưng cũng nghĩ có lẽ cô đã thực sự muốn bước tiếp. Tôi không hỏi thêm, cũng không cố níu kéo.

Sau đó, tôi tái hôn. Vì muốn giữ gìn cuộc sống gia đình mới, tôi chủ động cắt liên lạc với vợ cũ. Mọi thông tin về cô ấy dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ cả hai đã có lựa chọn riêng và không nên làm phiền nhau thêm.

Sáu năm sau, trong một lần về quê, tôi ghé thăm mẹ vợ cũ. Tại đây, tôi gặp một bé gái khoảng 5 tuổi. Khi nhìn kỹ gương mặt đứa trẻ, tôi bỗng thấy có điều gì đó rất quen thuộc. Sau cuộc trò chuyện với mẹ cô ấy, tôi mới biết sự thật: bé gái chính là con ruột của tôi.

Hóa ra, ngay hôm ra tòa, vợ cũ đã phát hiện mình mang thai. Cô ấy nói dối rằng đã có người mới để tôi không tìm gặp, rồi âm thầm cắt đứt mọi liên lạc. Cô ấy quyết định giữ con và tự nuôi dưỡng đứa trẻ.

Sau khi biết sự thật, tôi chủ động xin được nhận con, muốn qua lại chăm sóc và bù đắp cho con những gì đã thiếu. Thậm chí, tôi còn nghĩ đến chuyện hàn gắn với vợ cũ nếu cô ấy vẫn chưa có gia đình mới. Hiện tại, cả hai chúng tôi đều đã trải qua những đổ vỡ riêng, còn tình cảm ngày trước cũng chưa chắc đã hoàn toàn biến mất.

Thế nhưng, phản ứng của cô ấy lại khiến tôi hụt hẫng. Cô ấy không tin tôi muốn quay lại vì tình cảm, mà cho rằng tôi chỉ đang muốn giành quyền nuôi con sau khi biết mình có con gái. Cô ấy nói suốt 6 năm qua, tôi không hề xuất hiện, cũng chẳng hỏi han mẹ con cô ấy sống ra sao. Bây giờ đột nhiên muốn tái hợp, làm sao cô ấy có thể tin rằng tôi thật lòng?

Tôi hiểu sự nghi ngờ ấy không phải vô lý. Nhưng tôi cũng muốn cô ấy hiểu rằng nếu biết có con, tôi đã không bao giờ bỏ mặc hai mẹ con như vậy. Tôi muốn có cơ hội làm lại, không chỉ vì đứa trẻ mà còn vì người phụ nữ mình từng yêu.

Tôi đang rất khó xử. Nếu tiếp tục đề nghị quay lại, cô ấy có thể nghĩ tôi đang gây áp lực để được gần con. Nhưng nếu chỉ xin gặp con mà không nói đến tình cảm của mình, tôi lại sợ cô ấy nghĩ tôi chỉ muốn thực hiện trách nhiệm của một người cha rồi thôi...