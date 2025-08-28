Có những món đồ khi mua, tôi từng nghĩ "rẻ thế thì chắc dùng vài bữa là hỏng". Nhưng bất ngờ thay, chính 6 món gia dụng đơn giản, giá chưa đến 200.000 đồng này lại khiến tôi bớt việc – bớt phiền – và tiết kiệm được kha khá tiền trong nhà mỗi tháng.

1. Phim chống nắng – cách nhiệt: Giảm điện điều hòa, bớt 300.000đ/tháng

Mùa hè, nhà hướng Tây như một cái lò nướng. Tôi từng bật điều hòa 16°C mỗi chiều về, nhưng hóa đơn tiền điện suýt chạm mốc triệu rưỡi/tháng. Cho đến khi thử dán phim chống nắng – cách nhiệt lên cửa kính.

Không cần khoan cắt, chỉ cần xịt nước và dán nhẹ, lớp phim giúp giảm nhiệt 3–5°C, ánh nắng bớt gắt mà vẫn nhìn được ra ngoài. Từ đó, tôi để điều hòa ở mức 27–28°C, tiết kiệm điện mà vẫn mát mẻ dễ chịu.

- Giá mua: khoảng 90.000đ/cuộn – và tôi đã dùng suốt 2 mùa hè.

2. Kẹp gắp đồ thu gọn: Tránh ngã, đỡ mất tiền viện phí

Tôi thấp bé nên lúc nào cũng phải trèo lên ghế lấy đồ trên cao. Nguy hiểm là vậy, nhưng cứ nghĩ "lười mua thêm". Sau một lần trượt chân suýt ngã, tôi quyết định mua kẹp gắp đồ thu gọn.

Kẹp có thể kéo dài, đầu bọc silicon chống trượt, gắp được cả ly thủy tinh hoặc đồ trên cao mà không cần trèo. Với người già hoặc phụ nữ trung niên, món này gần như "cứu tinh".

- Giá: chỉ từ 80.000đ – rẻ hơn rất nhiều so với một lần chụp X-quang vì ngã.

3. Kẹp niêm phong túi thực phẩm: Giữ đồ ăn vặt luôn giòn

Một gói bánh ăn dở để quên sau 2 ngày thường bị ỉu, chưa kể kiến bò hoặc ẩm mốc – tôi đã từng lãng phí không biết bao nhiêu món vì không biết cách bảo quản.

Từ ngày có kẹp niêm phong túi, tôi chỉ cần bấm nhẹ và xoay nắp là giữ được độ tươi ngon – cả với đồ khô, bánh trái, thậm chí là hạt dinh dưỡng. Mỗi lần mua gói lớn chia nhỏ, tôi đều dùng món này – vừa tiện vừa tiết kiệm.

- Giá: chỉ từ 60.000đ/10 chiếc – nhưng giúp tránh lãng phí vài trăm nghìn mỗi tháng.

4. Bột trét bịt lỗ điều hòa: Chặn muỗi, chặn mùi, tiết kiệm công vệ sinh

Những ai ở nhà thuê, nhà cũ thường hay gặp cảnh: khe hở ở ống điều hòa, bồn rửa, thông gió… khiến muỗi chui vào, mùi hôi từ cống bốc lên. Tôi từng mua đủ loại keo bịt, nhưng dính bẩn hoặc khó gỡ.

Sau khi dùng thử bột trét dạng đất sét, tôi thấy đúng là "đồ rẻ mà ngon". Chỉ cần nhồi vào lỗ hở, chờ 24h là đông cứng, chống thấm – và tháo ra cũng không để lại vết.

- Giá: khoảng 50.000đ/hộp – nhưng đem lại cảm giác nhà sạch, thơm và dễ chịu lâu dài.

5. Miếng dán vá cửa lưới: Tránh thay nguyên cánh – tiết kiệm cả triệu bạc

Lưới chống muỗi bị thủng, tôi từng nghĩ chỉ có cách thay toàn bộ. Nhưng miếng vá lưới tự dính đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.

Cắt miếng vừa đủ, dán lên chỗ thủng – nhìn xa không ai phát hiện. Dính chắc kể cả khi mưa. Tôi vá được 3 cửa, mỗi miếng chỉ hơn 10.000đ – so với việc thay lưới mới mất gần 300.000đ, đúng là tiết kiệm thật sự.

6. Tay nắm dán cửa kéo – ngăn dấu vân tay, không cần khoan lắp

Nhiều tủ, ngăn kéo nhà tôi không có tay nắm, mỗi lần mở đều phải cạy khe, khiến vân tay dính đầy, nhìn rất bẩn. Tôi phát hiện ra loại tay nắm dán keo – không khoan đục, chỉ cần bóc ra và dán vào.

Dùng được cho cửa kính, tủ bếp, ngăn kéo. Sau 6 tháng, tay nắm vẫn chắc chắn, không lỏng lẻo, và tôi không còn phải lau dấu vân tay mỗi tuần nữa.

- Giá: 40.000đ – nhưng tiết kiệm thời gian và thẩm mỹ cho căn nhà.

Không phải món đồ rẻ nào cũng vô dụng. Có những thứ từng bị tôi coi thường, nhưng chính chúng lại âm thầm giúp tiết kiệm mỗi tháng từ vài trăm nghìn , giảm chi phí điện nước, đồ ăn hỏng, sửa chữa…

Nếu bạn đang muốn tiêu dùng thông minh hơn, hãy bắt đầu từ những món nhỏ – bởi tiết kiệm thật sự đến từ việc biết chọn đúng đồ – không cần đồ đắt.