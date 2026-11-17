Đây là những loại quả được nhiều gia đình ưu tiên đặt trên bàn thờ để thể hiện lòng thành kính và gửi gắm mong cầu về bình an, may mắn, tài lộc cho cả gia đình.

Khi chọn trái cây đặt lên bàn thờ, nhiều gia đình Việt không chỉ quan tâm đến độ tươi ngon mà còn chú ý tới hình dáng, màu sắc và ý nghĩa của từng loại quả. Có những loại quả rất đỗi quen thuộc, dễ dàng tìm mua ở bất kỳ khu chợ nào nhưng lại được ưa chuộng trong thờ cúng bởi gắn liền với những mong ước tốt đẹp của người Việt. Dưới đây là 6 loại quả như vậy, vừa giúp bàn thờ thêm đẹp mắt, trang trọng, vừa mang ý nghĩa tốt lành theo quan niệm dân gian.

1. Chuối - Tượng trưng cho sự sum vầy, che chở

Chuối là một trong những loại quả quen thuộc nhất trên mâm ngũ quả của nhiều gia đình miền Bắc. Những nải chuối xanh có hình dáng cong như bàn tay ngửa, ôm lấy các loại quả khác, được quan niệm tượng trưng cho sự che chở, bao bọc và sum vầy. Bày chuối trên bàn thờ cũng thể hiện mong muốn gia đình luôn hòa thuận, con cháu đoàn tụ, cuộc sống đủ đầy và bình an. Khi chọn chuối để dâng cúng, gia chủ nên ưu tiên những nải còn nguyên vẹn, quả đều, cong đẹp, không bị dập nát hay có dấu hiệu héo úa. Chuối xanh thường được lựa chọn nhiều hơn vì có thể giữ được hình thức đẹp trong thời gian dài. Đặc biệt, nên chọn nải có số quả cân đối, các quả phân bố đều để khi bày lên bàn thờ tạo cảm giác đầy đặn, trang trọng.

2. Bưởi - Biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy

Bưởi cũng là loại quả thường xuyên xuất hiện trên bàn thờ gia tiên, nhất là trong những dịp lễ Tết. Với hình dáng tròn đầy, vỏ căng bóng và màu sắc tươi sáng, bưởi được xem là biểu tượng của sự viên mãn, sung túc và đủ đầy. Theo quan niệm dân gian, đặt bưởi trên bàn thờ còn gửi gắm mong cầu về một năm mới thuận lợi, gia đình có cuộc sống ấm no, tài lộc dồi dào. Không chỉ có ý nghĩa tốt đẹp, bưởi còn sở hữu hình thức đẹp, kích thước tương đối lớn nên dễ tạo điểm nhấn cho mâm quả. Khi chọn bưởi dâng cúng, gia chủ nên tìm những quả có dáng tròn đều, cầm chắc tay, vỏ căng, màu sắc tự nhiên và không bị trầy xước. Nên tránh những quả bị mềm, dập hoặc có dấu hiệu hư hỏng để giữ cho mâm lễ luôn tươm tất.

3. Cam - Mang ý nghĩa cát tường, may mắn

Với sắc vàng cam hoặc cam đỏ bắt mắt, cam là loại quả được nhiều gia đình lựa chọn để bày trên bàn thờ. Trong quan niệm Á Đông, màu cam và vàng thường gắn với sự may mắn, thịnh vượng, tượng trưng cho nguồn năng lượng tích cực và những khởi đầu thuận lợi. Vì vậy, đặt cam lên bàn thờ được xem như một cách gửi gắm mong muốn về cuộc sống hanh thông, công việc suôn sẻ và gia đình gặp nhiều điều tốt lành. Cam cũng có ưu điểm là hình dáng tròn trịa, màu sắc nổi bật, dễ kết hợp với nhiều loại trái cây khác để tạo nên mâm ngũ quả hài hòa. Khi mua cam để dâng cúng, nên chọn những quả có vỏ căng, màu sắc tươi, cầm nặng tay và không bị mềm nhũn. Những quả còn cuống, lá xanh tươi cũng thường được ưu tiên vì tạo cảm giác mới hái, đẹp mắt hơn khi bày biện.

4. Táo - Cầu mong bình an, sức khỏe

Táo là loại quả có hình dáng tròn, màu sắc đẹp và tương đối dễ bảo quản nên cũng phù hợp để đặt trên bàn thờ. Trong văn hóa Á Đông, táo thường được gắn với ý nghĩa bình an, hòa thuận và sức khỏe. Bởi vậy, nhiều người lựa chọn loại quả này với mong muốn các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, cuộc sống êm ấm, ít gặp điều không may. Đặc biệt, những quả táo đỏ còn mang sắc màu tươi tắn, tượng trưng cho niềm vui và sự may mắn. Khi kết hợp táo với những loại quả có màu xanh, vàng hoặc cam, mâm cúng sẽ có sự đa dạng về màu sắc, trông đầy đặn và bắt mắt hơn. Gia chủ nên chọn những quả táo tươi, vỏ bóng tự nhiên, không bị thâm dập, có kích thước tương đối đồng đều để dễ sắp xếp.

5. Lựu - Tượng trưng cho con cháu đông vui, gia đình hạnh phúc

Lựu là loại quả có ý nghĩa khá đặc biệt trong quan niệm dân gian. Bên trong lớp vỏ căng tròn là rất nhiều hạt mọng nước, xếp san sát nhau. Hình ảnh này thường được liên tưởng đến sự đông đúc, sung túc, con cháu đầy đàn và gia đình có nhiều phúc lộc. Vì thế, lựu thường được lựa chọn để gửi gắm mong cầu về một mái ấm hạnh phúc, các thế hệ trong gia đình hòa thuận, gắn bó. Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, lựu còn có màu đỏ hồng bắt mắt, giúp mâm quả thêm nổi bật và sinh động. Khi chọn lựu để dâng cúng, nên ưu tiên những quả có dáng tròn đều, vỏ căng, màu sắc tươi, cầm chắc tay. Không nên chọn quả bị nứt vỏ, mềm hoặc có dấu hiệu thối hỏng. Nếu kết hợp cùng bưởi, cam hay táo, lựu sẽ giúp mâm quả có thêm điểm nhấn về màu sắc.

6. Dưa hấu - Cầu mong may mắn, cuộc sống sung túc

Dưa hấu cũng là loại quả được nhiều gia đình yêu thích khi chuẩn bị mâm cúng. Quả có hình dáng tròn hoặc thuôn dài, lớp vỏ xanh bên ngoài và phần ruột đỏ mọng bên trong tạo nên sự kết hợp màu sắc bắt mắt. Theo quan niệm dân gian, sắc đỏ của dưa hấu thường gắn với may mắn, niềm vui và những điều tốt đẹp. Hình dáng đầy đặn của quả cũng tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Đặc biệt, dưa hấu thường được sử dụng trong mâm ngũ quả ngày Tết ở nhiều gia đình miền Nam. Khi chọn mua, gia chủ nên ưu tiên những quả cân đối, vỏ lành lặn, không bị dập, cuống còn tươi và cầm chắc tay. Nếu muốn bày dưa hấu đã bổ đôi, cần chú ý thời gian để tránh quả bị khô hoặc hỏng khi đặt trên bàn thờ.

Một số lưu ý khi chọn trái cây đặt trên bàn thờ

Dù lựa chọn loại quả nào, điều quan trọng nhất khi chuẩn bị trái cây dâng cúng vẫn là sự thành tâm và chỉn chu của gia chủ. Không nhất thiết phải chọn những loại quả đắt tiền hay mâm cúng quá cầu kỳ, thay vào đó nên ưu tiên trái cây tươi ngon, nguyên vẹn, có nguồn gốc rõ ràng.

Ngoài ra, gia chủ nên lưu ý một số điều sau:

- Chọn quả tươi, không dập nát: Tránh những loại quả bị thối, héo, nứt vỏ hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

- Ưu tiên quả có hình thức đẹp: Những quả tròn đầy, màu sắc tươi sáng, kích thước cân đối thường dễ bày biện và tạo cảm giác trang trọng.

- Không nhất thiết phải chọn đủ 6 loại: Số lượng và loại quả có thể thay đổi tùy theo phong tục từng vùng miền, điều kiện gia đình và không gian bàn thờ.

- Chú ý cách bày biện: Sắp xếp trái cây gọn gàng, cân đối, không để che khuất bát hương hay các vật phẩm thờ cúng khác.

- Không để trái cây quá lâu: Nên kiểm tra thường xuyên và thay mới khi quả có dấu hiệu héo, hỏng để giữ khu vực thờ cúng sạch sẽ.

Một điều nữa cần lưu ý là ý nghĩa của từng loại quả có thể khác nhau tùy phong tục vùng miền. Chẳng hạn, chuối thường xuất hiện trong mâm ngũ quả miền Bắc nhưng một số gia đình miền Nam lại kiêng bày chuối vì cách phát âm gợi liên tưởng đến việc làm ăn không thuận lợi. Vì vậy, gia chủ có thể linh hoạt lựa chọn trái cây theo tập quán gia đình, không cần quá câu nệ hay chạy theo những quan niệm may rủi.