6 loại cây khiến rắn "sợ"

Trồng những loại cây này quanh nhà có thể giúp hạn chế rắn bò vào không gian sống.

Rắn thường tìm đến những khu vực có nhiều cây cối um tùm, bụi rậm, khe hở hoặc nơi tập trung chuột, ếch nhái và các loài động vật nhỏ để kiếm ăn, trú ẩn. Bởi vậy, vào mùa mưa hoặc những ngày thời tiết thay đổi, không ít gia đình lo lắng rắn có thể bò vào sân vườn, thậm chí tìm đường vào nhà. Bên cạnh việc phát quang bụi rậm, dọn dẹp khu vực quanh nhà, nhiều người còn truyền tai nhau trồng một số loại cây có mùi hương nồng để hạn chế rắn lui tới. Trong quan niệm dân gian, những mùi hương quá nồng hoặc đặc trưng từ một số loại cây có thể khiến rắn khó chịu, từ đó hạn chế khả năng chúng tiếp cận khu vực trồng cây. Dù chưa có bằng chứng khoa học khẳng định các loại cây này có thể xua đuổi rắn hiệu quả, chúng vẫn là những lựa chọn đáng cân nhắc để trồng trong vườn nhờ dễ chăm sóc, có hương thơm và nhiều công dụng khác trong đời sống.

Sả là một trong những loại cây thường được nhắc đến đầu tiên khi nói về các loại cây có mùi hương khiến rắn khó chịu. Đây cũng là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt, dễ trồng, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc và có thể phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Điểm đặc trưng của sả nằm ở phần lá dài, hẹp, mọc thành bụi và chứa nhiều tinh dầu có hương thơm the mát, hơi cay nồng. Khi vò nhẹ lá hoặc cắt thân, mùi hương của sả càng trở nên rõ rệt. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi tinh dầu này có thể gây khó chịu cho một số loài động vật, trong đó có rắn, nên nhiều người thích trồng sả thành bụi ở góc vườn, dọc hàng rào hoặc gần lối đi.

Không chỉ được trồng với mục đích tạo hương thơm, sả còn có thể dùng để chế biến món ăn, nấu nước uống hoặc làm nguyên liệu xông phòng. Cây ưa nắng, thích hợp với đất tơi xốp và thoát nước tốt. Khi trồng, gia chủ nên đặt các bụi sả ở vị trí thông thoáng, tránh để lá già và cỏ dại tích tụ thành những đám rậm rạp, bởi đây lại có thể trở thành nơi trú ẩn của các loài động vật nhỏ.

Tỏi không chỉ là loại gia vị quen thuộc mà còn được nhiều người nhắc đến trong các mẹo dân gian nhằm hạn chế rắn xuất hiện quanh nhà. Loại cây này có mùi hăng đặc trưng, đặc biệt rõ khi củ bị đập dập hoặc cắt nhỏ. Mùi hương ấy đến từ các hợp chất chứa lưu huỳnh được giải phóng khi tế bào tỏi bị phá vỡ. Theo quan niệm truyền miệng, mùi hăng nồng của tỏi có thể khiến rắn không muốn tiếp cận khu vực trồng. Vì vậy, một số gia đình lựa chọn trồng tỏi trong chậu nhỏ, thùng xốp hoặc luống đất gần vườn rau.

Tỏi tương đối dễ trồng, không cần diện tích lớn và có thể tận dụng khoảng đất trống hoặc ban công có ánh nắng. Cây thích hợp với đất tơi xốp, thoát nước tốt, không nên tưới quá nhiều khiến củ bị úng. Khi thu hoạch, gia chủ còn có thể sử dụng tỏi làm gia vị, góp phần tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn tận dụng diện tích nhỏ để trồng thêm cây gia vị hữu ích.

Bạc hà nổi bật với mùi thơm the mát, dễ nhận biết ngay cả khi chỉ cần chạm nhẹ vào lá. Đây là loại cây thân thảo, phát triển khá nhanh, có thể trồng trong chậu hoặc trực tiếp ngoài vườn. Lá bạc hà chứa tinh dầu, trong đó có các hợp chất tạo nên hương thơm đặc trưng thường được sử dụng trong thực phẩm, đồ uống và một số sản phẩm chăm sóc cá nhân. Trong các mẹo chăm sóc nhà cửa, bạc hà thường được xếp vào nhóm cây có mùi hương mạnh mà rắn được cho là không ưa. Một số người lựa chọn đặt chậu bạc hà ở ban công, gần cửa ra vào hoặc trồng thành từng cụm nhỏ quanh vườn. Tuy nhiên, cũng giống như các loại cây có mùi thơm khác, bạc hà không được xem là biện pháp bảo vệ đáng tin cậy trước nguy cơ rắn bò vào nhà.

Ưu điểm của bạc hà là khá dễ chăm sóc, chỉ cần đất đủ ẩm, có ánh sáng phù hợp và được cắt tỉa thường xuyên. Cây có xu hướng lan nhanh, vì vậy trồng trong chậu sẽ giúp gia chủ kiểm soát diện tích tốt hơn. Lá bạc hà có thể dùng pha trà, làm nước giải khát, ăn kèm một số món ăn hoặc tạo hương thơm tự nhiên cho không gian sống. Một vài chậu bạc hà xanh mướt cũng giúp ban công, sân vườn thêm sinh động.

Húng quế là loại rau thơm quen thuộc, thường xuất hiện trong các bữa ăn gia đình Việt. Cây có lá xanh, thân mềm, dễ trồng và tỏa ra mùi thơm khá nồng khi vò nhẹ. Hương thơm đặc trưng này đến từ các hợp chất tinh dầu tự nhiên trong lá, khiến húng quế thường được nhắc đến trong danh sách những loại cây mà rắn được cho là không thích. Gia chủ có thể trồng húng quế thành từng khóm nhỏ trong vườn rau, đặt chậu ở ban công hoặc tận dụng khoảng đất gần khu vực bếp. Ngoài việc tạo hương thơm, cây còn có giá trị sử dụng trong nấu nướng, có thể ăn kèm phở, bún, các món cuốn hoặc dùng làm gia vị cho nhiều món ăn khác.

Húng quế phát triển tương đối nhanh nếu được cung cấp đủ ánh sáng và nước. Cây thích hợp với đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp, không bị ngập úng. Gia chủ nên thường xuyên ngắt ngọn để cây mọc thêm nhánh, đồng thời loại bỏ lá úa và cành già. Dù vậy, không nên trồng cây quá dày hoặc để các bụi rau phát triển thành những mảng rậm rạp, bởi mục tiêu quan trọng vẫn là giữ cho khu vực quanh nhà thông thoáng, hạn chế nơi trú ẩn của rắn và con mồi của chúng.

Ngải cứu là loại cây thân thảo có mùi thơm hăng đặc trưng, thường được sử dụng trong các món ăn và một số bài thuốc dân gian. Lá cây có màu xanh, mặt dưới hơi bạc, khi vò nhẹ sẽ tỏa ra mùi hương khá mạnh. Chính đặc điểm này khiến ngải cứu thường được nhắc đến trong các kinh nghiệm truyền miệng về những loại cây có thể khiến rắn không muốn đến gần. Nếu có khoảng sân hoặc vườn nhỏ, gia chủ có thể trồng ngải cứu thành từng bụi ở nơi có ánh sáng, đất thoát nước tốt. Cây không quá khó chăm sóc, có khả năng sinh trưởng khá tốt và có thể thu hái lá để sử dụng khi cần. Ngải cứu thường được dùng trong các món ăn như trứng chiên ngải cứu, gà hầm hoặc một số món chế biến theo khẩu vị gia đình.

Gia chủ không nên trồng cây quá um tùm hoặc để cỏ dại mọc xen lẫn, bởi những khu vực thiếu ánh sáng, nhiều vật cản và khó quan sát có thể trở thành nơi ẩn náu của động vật. Trồng ngải cứu trong chậu hoặc luống riêng sẽ giúp việc chăm sóc và kiểm soát khu vực vườn thuận tiện hơn.

Khác với những loại cây kể trên, cúc vạn thọ gây ấn tượng bởi những bông hoa vàng, cam rực rỡ cùng mùi hương khá nồng. Khi vò lá hoặc chạm vào thân cây, mùi hương đặc trưng càng dễ nhận thấy. Trong kinh nghiệm làm vườn dân gian, cúc vạn thọ thường được trồng quanh nhà với mong muốn hạn chế một số loài côn trùng và động vật không mong muốn xuất hiện. Một số người cũng cho rằng mùi hương của cúc vạn thọ khiến rắn khó chịu, do đó lựa chọn trồng cây dọc lối đi, ven hàng rào hoặc thành từng khóm ở sân trước. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy cúc vạn thọ có thể ngăn rắn bò vào nhà. Vì thế, gia chủ nên xem đây là loại hoa trang trí giúp khu vườn thêm sinh động thay vì một biện pháp phòng rắn.

Cúc vạn thọ tương đối dễ trồng, ưa nắng và thích hợp với nhiều điều kiện vườn nhà. Cây có thể trồng bằng hạt, phát triển tốt khi được cung cấp đủ ánh sáng và tưới nước vừa phải. Những khóm hoa vàng cam không chỉ giúp sân vườn thêm bắt mắt mà còn có thể được trồng xen với các loại rau, cây cảnh khác để tạo điểm nhấn màu sắc.

Dù trồng sả, tỏi, bạc hà hay những loại cây có mùi hương đặc trưng, gia chủ cũng không nên xem đây là cách bảo vệ tuyệt đối trước nguy cơ rắn xuất hiện. Trên thực tế, rắn thường tìm đến những nơi có nguồn thức ăn, chỗ trú ẩn và điều kiện thuận lợi để sinh sống. Vì vậy, muốn hạn chế chúng bò vào nhà, việc quan trọng hơn cả là giữ cho khu vực xung quanh luôn sạch sẽ, thông thoáng.

Trước hết, nên thường xuyên cắt tỉa cỏ, phát quang bụi rậm, thu gom lá khô và không để các đống gỗ, gạch đá, vật liệu cũ chất đống sát nhà. Đây là những nơi có thể tạo ra khe hốc và góc khuất để rắn ẩn nấp. Gia đình cũng nên kiểm soát chuột, ếch nhái và các nguồn thức ăn khác của rắn bằng cách giữ vệ sinh khu vực bếp, kho chứa đồ, chuồng nuôi gia súc, gia cầm.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra các khe hở dưới cửa, lỗ thông gió, đường ống và khu vực thoát nước để có biện pháp che chắn phù hợp. Khi phát hiện rắn trong nhà hoặc sân vườn, tuyệt đối không tự ý bắt, đuổi sát, chọc hoặc tìm cách giết rắn. Hãy giữ khoảng cách an toàn, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra xa, sau đó liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc người có chuyên môn để xử lý.