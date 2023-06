6 lầm tưởng tiết kiệm hóa đơn năng lượng mà bạn nên tránh vì không giúp cắt giảm chi phí

Đó cũng là lý do tại sao người tiêu dùng cần biết rằng, điều quan trọng là mọi người cần phải tìm hiểu thật kỹ về cách tiết kiệm tiền từ các thiết bị gia dụng trong nhà.

Và trong bài viết này, Nicholas Auckland từ Trade Radiators đã chỉ ra những lầm tưởng lớn nhất của mọi người.

Cũng theo Nicholas Auckland, chỉ cần làm sai một điều có thể khiến bạn phải trả thêm £150 so với số tiền cần chi.

1. Luôn bật đèn sẽ tiết kiệm năng lượng

Một lỗi mà gần như tất cả chúng ta đều mắc phải đó là rất hay quên tắt các thiết bị điện trong nhà. Theo đó, nếu cứ bật đèn ngay cả trong những căn phòng hiện đang không sử dụng tới sẽ lãng phí khoảng 25 bảng mỗi năm. Nếu bạn làm điều đó mọi lúc, Nicholas nói rằng chi phí sinh hoạt của bạn chắc chắn sẽ tăng mạnh theo từng tháng.

Những lúc vội vàng hay theo thói quen, ví dụ như để tiết kiệm thời gian làm mát điều hòa thì chúng ta thường để điều hòa chạy cả ngày cho đỡ mất công; hay là không tắt đèn trong phòng ngủ mỗi khi xem ti vi trong phòng khách. Hãy tạo thói quen gạt các công tắc khi có thể, không tốn bao nhiêu thời gian nhưng hoàn toàn giúp bạn tiết kiệm kha khá tiền về lâu dài.

Nicholas cũng đề nghị mọi người chuyển sang sử dụng đèn LED để tiết kiệm nhiều hơn. Cách này có thể giúp bạn tiết kiệm tới 55 bảng Anh cho hóa đơn tiền điện mỗi năm.

2. Thiết kế gác mái hay gác xép sẽ khiến nhà bạn nóng hơn

Nicholas nói: "Bước vào mùa hè, bạn không cần phải lấy mọi thứ ra khỏi gác xép chỉ để giữ cho ngôi nhà luôn được mát mẻ.

Thay vào đó, lắp đặt lớp cách nhiệt chính là thứ sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè."

Hiện nay, hầu hết mọi người đều lắp đặt thêm lớp cách nhiệt trên gác xép nhưng tốt nhất là bạn nên làm kỹ càng hơn nếu có thể.

Bạn cũng có thể mua các thiết bị chống gió lùa để đảm bảo gác xép của bạn được cách nhiệt tốt hơn. Nó được bán khá rẻ và dễ tìm, chỉ khoảng £9.

3. Không tắt hoàn toàn các thiết bị điện sau khi ngừng sử dụng

Một ngôi nhà trung bình ở Vương quốc Anh tiết kiệm tới 65 bảng mỗi năm bằng cách đảm bảo rằng tất cả các thiết bị được tắt khi không sử dụng nữa thay vì chỉ để ở chế độ chờ.

Nicholas nói thêm: "Thói quen này được mọi người áp dụng với những thiết bị như: TV, máy chơi game và máy tính,.. Hầu như tất cả đều chỉ chuyển sang chế độ chờ thay vì tắt hoàn toàn khi không sử dụng nữa."

Nicholas nói: “Việc giữ các thiết bị của bạn ở chế độ chờ thay vì tắt chúng cũng có thể là một mối nguy hiểm về an toàn.

Tôi khuyên bạn nên tắt phích cắm không chỉ vì lý do tiết kiệm năng lượng mà còn vì lý do an toàn."

4. Để hệ thống sưởi hoạt động cả ngày

Nicholas nói: "Trừ khi bạn cảm thấy cực kỳ lạnh, tôi không bao giờ khuyên bạn nên bật máy sưởi cả ngày - ngay cả khi đang sống trong những ngày mùa đông với nền nhiệt thấp.

Nó sẽ khiến bạn tốn kém rất nhiều chi phí điện năng."

Anh ấy khuyên bạn nên chuyển hệ thống sưởi của mình sang "chế độ mùa hè", cách này có thể tiết kiệm tới £150. Nó sẽ có trong sách hướng dẫn của bạn nếu bạn không thể tìm thấy nút này.

Ngoài ra, cài đặt lò sưởi ở chế độ này cũng sẽ giúp thiết bị của bạn hoạt động hiệu quả hơn, tránh bị hỏng hóc.

5. Chi phí điện rẻ hơn nếu sử dụng vào ban đêm

Điều này đúng về mặt lý thuyết nhưng nó lại áp dụng với tùy từng quốc gia và tùy từng thời điểm.

Với nhiều quốc gia, giá điện sẽ có sự khác nhau vào ban ngày so với ban đêm. Và nếu ở đất nước bạn đang ở cũng áp dụng biểu giá này thì khi bạn sử dụng điện cho những thiết bị cần sử dụng nhiều năng lượng vào ban đêm thì xin chúc mừng bạn, bạn có thể tiết kiệm được. Nhưng trong 1 số trường hợp còn lại thì không.

Tuy nhiên, đừng cố sử dụng lò nướng của bạn trong khoảng thời gian này bởi nó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nguy hiểm, mất an toàn cho chính bạn và người thân.

Hãy nhớ rằng sẽ rất nguy hiểm khi chạy một số thiết bị điện trong khi bạn đang ngủ. Chưa kể, nhiều loại thiết bị còn có thể gây ra tiếng ồn lớn, chẳng hạn như máy giặt, vì vậy hãy lưu ý nếu bạn có thể làm phiền những người hàng xóm.

Tuy nhiên, sạc xe điện qua đêm là an toàn và có thể rẻ hơn so với sạc vào ban ngày.

6. Quạt không đủ sức làm nhà bạn mát mẻ hơn vào mùa hè

Đây là một trong những tranh luận. Song, Nicholas nói: “Về mặt kỹ thuật, quạt sẽ không làm nhà bạn mát lạnh trong chốc lát, nhưng nó sẽ giúp không khí lưu thông.

Theo đó, bạn có thể giúp mang không khí lạnh hơn từ bên ngoài vào nếu bạn đặt nó gần cửa sổ hoặc cửa ra vào đang mở. Bằng cách này, nó có thể giúp bạn cảm thấy mát mẻ hơn vì không khí chuyển động giống như một làn gió nhẹ.

Chúng hoạt động để giữ cho bạn ở nhiệt độ dễ chịu vào mùa hè và ít tốn kém hơn rất nhiều so với việc chỉ bật mỗi điều hòa suốt cả ngày dài".