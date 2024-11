6 hiểu lầm về SUV khiến nhiều người “vỡ mộng”

1. SUV an toàn hơn các loại xe khác

Nhiều người tin rằng SUV an toàn hơn nhờ kích thước và trọng lượng lớn. Thực tế, trong các vụ va chạm trực diện, SUV có thể bảo vệ người ngồi trong xe tốt hơn so với xe nhỏ. Một nghiên cứu năm 2013 của Đại học Buffalo cho thấy tỷ lệ tử vong của hành khách trong xe nhỏ cao hơn tới 7,6 lần so với SUV. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa SUV luôn là lựa chọn an toàn. Đối với người đi bộ, đi xe đạp và xe máy – những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương – SUV lại là mối nguy hiểm lớn hơn nhiều.

Nghiên cứu năm 2021 của Đại học Illinois Springfield cho thấy SUV có khả năng gây tử vong cho trẻ em trong các vụ tai nạn cao hơn 8 lần so với xe khách thông thường. Chúng cũng liên quan đến 25,4% số ca tử vong trong các vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ, trong khi chỉ chiếm 14,7% tổng số vụ tai nạn. Ngoài ra, trọng tâm cao của SUV làm tăng nguy cơ lật xe, và khoảng cách phanh dài hơn khiến chúng khó dừng lại kịp thời. Những yếu tố này khiến SUV không thực sự an toàn như nhiều người lầm tưởng

2. Tất cả các xe SUV đều được chế tạo để chạy địa hình

Ban đầu, SUV được thiết kế để chinh phục các địa hình khó khăn, chẳng hạn các mẫu xe quân sự như Jeep Willys được trang bị hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Nhưng ngày nay, đa số các mẫu SUV đều là loại crossover với cấu trúc thân liền khung, thường kém hiệu quả ngay cả trên các địa hình đơn giản. Phần lớn xe crossover chỉ có hệ dẫn động cầu trước, còn hệ dẫn động 4 bánh là một tùy chọn đắt đỏ.

Ngoài ra, những chiếc SUV này thiếu các tính năng cần thiết để vượt địa hình như lốp địa hình, khóa vi sai, hoặc hệ thống treo chuyên dụng. Ngay cả những mẫu SUV lớn như Chevrolet Tahoe hay Toyota Sequoia cũng thường chỉ được trang bị hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn. Vì vậy, dù các dòng SUV khung rời có thể vượt địa hình tốt hơn xe khách thì hầu hết các mẫu crossover hiện nay lại chỉ tập trung vào tính thực dụng và không dành cho các chuyến phiêu lưu địa hình thực sự.

3. SUV có không gian nội thất tiện dụng nhất

Không thể phủ nhận rằng so với sedan, SUV và crossover cùng kích cỡ mang lại không gian sử dụng hiệu quả hơn nhờ trần xe cao. Tuy nhiên, khi so sánh với hatchback, kết luận này không còn chính xác. Ví dụ, Subaru Crosstrek 2024 chỉ có không gian hành lý 0,56 mét khối với hàng ghế sau dựng đứng, ít hơn Honda Civic Hatchback 2024 (0,69 mét khối).

Nếu cần nhiều không gian hơn, các dòng minivan vượt trội hoàn toàn so với SUV. Không chỉ cung cấp chỗ ngồi rộng rãi hơn, minivan còn có cấu hình ghế ngồi linh hoạt và tiện ích hơn. Các mẫu như Toyota Sienna Hybrid thậm chí còn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh, mang lại sự tiện nghi mà SUV khó có thể sánh bằng. Với gia đình đông người, minivan vẫn là lựa chọn tối ưu nhất về không gian và sự thoải mái.

4. SUV mang lại tầm nhìn vượt trội khi lái xe

Ngồi trong SUV giúp người lái có tầm nhìn tốt hơn về phía trước nhờ vị trí ngồi cao hơn, cho phép nhìn qua các phương tiện nhỏ hơn. Tuy nhiên, chính kích thước lớn và mui xe dài của SUV lại tạo ra những điểm mù phía trước. Một nghiên cứu cho thấy SUV hiện đại có vùng điểm mù trước trung bình dài 5m, khó phát hiện trẻ em hoặc vật cản gần xe.

SUV cũng gây cản trở tầm nhìn cho các lái xe khác, đặc biệt là những người lái xe nhỏ hơn, và cho người đi bộ hoặc người đi xe đạp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà còn làm giảm khả năng quan sát của người đi đường. Vì vậy, mặc dù tầm nhìn phía trước của SUV tốt hơn, nhưng về tổng thể, chúng không mang lại lợi thế đáng kể so với các loại xe thấp hơn.

5. SUV tốt hơn trong điều kiện đường tuyết

Hệ dẫn động bốn bánh của SUV thường giúp tăng khả năng bám đường khi tăng tốc trên bề mặt tuyết. Tuy nhiên, khả năng lái và phanh lại là câu chuyện khác. Trọng lượng lớn của SUV làm tăng khoảng cách phanh và giảm độ bám bên, dẫn đến nguy cơ trượt cao hơn. Ngoài ra, trọng tâm cao cũng khiến SUV dễ lật hơn trong các tình huống khẩn cấp.

So sánh một cách công bằng, xe sedan với lốp chuyên dụng cho mùa đông vẫn an toàn hơn trên đường tuyết. Thậm chí, nhiều mẫu sedan hiện đại cũng đã được trang bị hệ dẫn động bốn bánh, chẳng hạn như Toyota Prius. Vì vậy, thay lốp phù hợp sẽ mang lại hiệu quả cao hơn là chỉ dựa vào hệ dẫn động của SUV.

6. Hệ truyền động điện có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề ô nhiễm của SUV

SUV tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn và phát thải nhiều khí thải hơn do trọng lượng lớn và thiết kế khí động học kém. Ngay cả với hệ truyền động hybrid, mức tiêu hao nhiên liệu của SUV vẫn cao hơn so với sedan cùng loại. Ví dụ, Toyota Camry Hybrid tiêu thụ 21,7 km/l, trong khi Toyota RAV4 Hybrid chỉ đạt 17 km/l.

Ngay cả khi sử dụng hệ truyền động điện hoàn toàn, các dòng SUV vẫn không thể thoát khỏi hạn chế về hiệu suất. Mẫu Tesla Model Y, mặc dù có pin lớn hơn Model 3, nhưng chỉ có phạm vi hoạt động ngắn hơn. Thêm vào đó, việc sản xuất pin cho SUV tiêu tốn nhiều tài nguyên và phát thải CO2 cao hơn đáng kể. SUV cũng tạo ra nhiều hạt bụi từ lốp xe hơn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, và đây là vấn đề mà động cơ điện không thể giải quyết.

Tóm lại, những chiếc SUV được ưa chuộng ngày nay không hoàn hảo như nhiều người lầm tưởng. Dù có ưu điểm vượt trội trong một số tình huống, chúng cũng tiềm ẩn nhiều nhược điểm về an toàn, hiệu suất và tính thân thiện với môi trường. Việc hiểu đúng về SUV sẽ giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi chọn mua xe.