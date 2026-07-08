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6 giờ sáng đến Đà Lạt nhận phòng, khách Tây "đứng hình" vì chủ khách sạn vẫn ngủ ngon trên sofa

Bích Ngọc
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Tưởng đâu đến sớm sẽ được nhận phòng nhanh, một du khách nước ngoài ở Đà Lạt lại bất ngờ "đứng hình" khi chủ khách sạn ngủ ngon lành giữa sảnh, gọi mãi không tỉnh.

Mới đây, một vị khách nước ngoài đã chia sẻ đoạn video ghi lại trải nghiệm "dở khóc dở cười" trong chuyến du lịch Đà Lạt, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ, khoảng 6 giờ sáng, anh cùng bạn đến nơi lưu trú với mong muốn làm thủ tục check-in sớm. Thế nhưng, ngay khi bước vào bên trong, cả hai không khỏi bất ngờ khi thấy chủ khách sạn vẫn đang đắp chăn ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa ở sảnh.

Ngay khi bước vào bên trong, cả hai vị khách không khỏi bất ngờ khi thấy chủ khách sạn vẫn đang đắp chăn ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa ở sảnh. Nguồn: Jensen Sturgeon

Hai vị khách thử gọi, lay nhẹ chân và liên tục cất tiếng "Hello", "Xin chào" nhưng chủ nhà vẫn mải say giấc, hoàn toàn không hay biết có khách đã đến. Thậm chí, cuộc "đối thoại" giữa một bên nhiệt tình chào hỏi và một bên ngủ ngon như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cả hai vị khách chỉ biết nhìn nhau rồi bật cười.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam cười nghiêng ngả. Không ít người còn hài hước "hiến kế" cho vị khách nước ngoài: "Anh cứ tự check-in, lấy chìa khóa rồi lên phòng đi, chiều tối ổng dậy tính sau", "Thử gọi 'anh ơi' xem, biết đâu hiệu quả hơn 'hello'", "Chắc tối qua thức xem World Cup nên chưa tỉnh", hay "World Cup cộng thêm vài lon bia là ngủ thế đấy, ráng thông cảm hết mùa giải nhé!".

Dù vị khách đã lay chân vài lần, nhưng chủ nhà vẫn say giấc khiến anh phì cười. Nguồn: Jensen Sturgeon

Dù không rõ cuối cùng vị khách đã đánh thức chủ nhà bằng cách nào hay phải chờ bao lâu mới nhận được phòng, nhưng câu chuyện vẫn khiến dân mạng được phen cười sảng khoái.

Thực tế, đây không phải lần đầu những tình huống như vậy xuất hiện. Trước đó, nhiều video của du khách nước ngoài cũng từng gây sốt khi ghi lại cảnh lễ tân hoặc chủ homestay, khách sạn ở Việt Nam ngủ trưa hoặc vẫn chưa thức giấc vào sáng sớm trong lúc khách đã đến nhận phòng. Đặc biệt vào mùa World Cup, những khoảnh khắc này càng xuất hiện nhiều hơn: cửa vẫn mở, tivi vẫn phát bóng đá, còn chủ nhà thì ngủ say không biết trời đất.

Trước đó 2 tuần, một du khách cũng chia sẻ tình huống tương tự tại Nha Trang khiến dân mạng Việt cười lăn. Nguồn: Goyasin

Dân mạng Việt vì thế thường đùa rằng: "Việc ai nấy làm, khách cứ nhận phòng, chủ nhà cứ ngủ". Nghe có vẻ khó tin, nhưng chính sự vô tư ấy lại khiến không ít du khách nước ngoài ngạc nhiên, đồng thời phần nào cảm nhận được sự an toàn ở Việt Nam. Bởi hiếm có nơi nào mà cửa vẫn mở, người lạ có thể bước vào, còn chủ nhà vẫn yên tâm đánh một giấc ngon lành như vậy.

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