Rắn không tự nhiên xuất hiện trong khu dân cư nếu môi trường xung quanh không phù hợp. Trên thực tế, rắn chỉ tìm đến những nơi đáp ứng đủ 3 điều kiện: có chỗ ẩn nấp, độ ẩm cao và nguồn thức ăn dồi dào như chuột, ếch, nhái, côn trùng. Nhiều gia đình vô tình tạo ra môi trường này ngay trong khuôn viên nhà chỉ vì lựa chọn cây trồng chưa phù hợp hoặc để cây phát triển quá rậm rạp. Dưới đây là 6 loại cây, bao gồm cả cây xanh lẫn cây hoa, được các chuyên gia môi trường và kinh nghiệm dân gian cảnh báo là dễ thu hút rắn nếu trồng sát nhà hoặc không chăm sóc đúng cách.

1. Tre, trúc cảnh trồng làm hàng rào

Tre và trúc thường được ưa chuộng vì tạo cảm giác mát mẻ, riêng tư và hợp phong thủy. Tuy nhiên, đặc điểm của tre trúc là mọc dày, gốc rậm, nhiều lá khô tích tụ, khiến khu vực quanh gốc luôn tối và ẩm. Đây là môi trường lý tưởng để rắn trú ẩn, đặc biệt vào mùa nóng hoặc mùa mưa. Ngoài ra, tre trúc còn dễ thu hút chuột làm tổ, mà chuột lại là nguồn thức ăn chính của nhiều loài rắn. Khi chuột xuất hiện quanh nhà, rắn rất dễ lần theo mùi để tìm đến.

2. Cây chuối trồng sát nhà

Chuối là loại cây quen thuộc, dễ trồng, nhưng lại nằm trong nhóm cây rủi ro cao nếu trồng gần khu sinh hoạt. Thân chuối xốp, giữ nước tốt, tán lá lớn che kín ánh sáng, khiến khu vực gốc luôn ẩm mát. Những bẹ chuối khô, gốc chuối mục nếu không được dọn dẹp thường xuyên sẽ trở thành nơi rắn, ếch nhái và côn trùng trú ẩn. Nhiều trường hợp rắn bò vào nhà xuất phát từ việc vườn chuối mọc um tùm ngay sát tường hoặc sau bếp.

3. Cây dứa dại, cây có gai mọc thành bụi

Các loại cây gai như dứa dại thường được trồng làm hàng rào vì khó xâm nhập. Tuy nhiên, nhược điểm lớn là mọc rất rậm, ít người lui tới và khó vệ sinh. Chính sự rậm rạp và ít bị tác động này khiến khu vực trồng cây trở thành “vùng an toàn” cho rắn trú ngụ. Khi có mưa hoặc thời tiết nắng nóng, rắn thường tìm đến những bụi cây gai để tránh kẻ thù và nhiệt độ cao.

4. Hoa giấy trồng sát tường, cổng nhà

Hoa giấy là loại cây hoa phổ biến, dễ sống và ra hoa rực rỡ. Tuy nhiên, nếu để hoa giấy leo tự do, không cắt tỉa, cây sẽ mọc thành bụi lớn với nhiều cành chằng chịt, gốc cây khô và tối. Những khoảng trống dưới gốc hoa giấy rất khó quan sát, dễ trở thành nơi rắn ẩn nấp, đặc biệt là ở các góc tường, cổng ít người để ý. Nhiều gia đình chỉ phát hiện có rắn khi đã thấy chúng bò ra ngoài vào ban đêm.

5. Hoa dâm bụt làm hàng rào

Dâm bụt thường được trồng làm hàng rào vì xanh quanh năm, dễ chăm sóc. Tuy nhiên, đặc điểm của dâm bụt là mọc thấp, dày, che kín mặt đất, khiến ánh nắng khó chiếu xuống gốc. Khi trồng sát nhà mà không tỉa gọn thường xuyên, hàng rào dâm bụt dễ giữ ẩm, thu hút côn trùng và tạo điều kiện cho rắn trú ẩn, đặc biệt là các loài rắn nhỏ.

6. Các loại dây leo phủ kín tường, ban công

Những loại dây leo như sử quân tử, tigon, thường xuân giúp ngôi nhà trông mát mắt và mềm mại hơn. Tuy nhiên, nếu để dây leo phủ kín hoàn toàn tường, cổng hoặc ban công, sẽ tạo ra nhiều khe hở, bóng tối và độ ẩm cao. Rắn rất thích di chuyển trong các mảng cây leo rậm rạp vì vừa dễ ẩn mình, vừa khó bị phát hiện. Đặc biệt nguy hiểm nếu dây leo gần cửa sổ, ban công hoặc lối thông gió.

Làm sao để trồng cây mà không rước rắn vào nhà?

Không phải cứ trồng những loại cây trên là chắc chắn có rắn. Vấn đề nằm ở cách bố trí và chăm sóc. Gia chủ nên:

- Tránh trồng cây rậm sát tường nhà, cửa ra vào, khu bếp

- Thường xuyên cắt tỉa, dọn sạch lá khô và gốc mục

- Giữ khu vực quanh nhà khô ráo, thoáng đãng

- Hạn chế chuột, ếch nhái và côn trùng sinh sống quanh vườn

- Chiếu sáng tốt các góc khuất vào ban đêm

Rắn không thích nơi sáng sủa, khô ráo và có nhiều người qua lại. Khi không còn môi trường phù hợp, chúng sẽ tự rời đi.

Trong nhiều trường hợp, rắn bò vào nhà không phải do xui rủi mà xuất phát từ chính cách trồng và để cây phát triển quanh nhà. Nhận diện sớm những loại cây dễ tạo rủi ro sẽ giúp gia đình chủ động phòng tránh, giữ không gian sống an toàn hơn.