6 cây ăn quả "hút lộc" cho chủ: Cây càng thịnh thì người càng vượng

Trồng cây ăn quả trong sân nhà không chỉ giúp làm mát không gian, tạo điểm nhấn xanh mướt mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực. Khi cây đến mùa ra hoa kết quả, khu vườn nhỏ bỗng trở nên sinh động và đầy sức sống. Đặc biệt, một số loại cây còn mang ý nghĩa phong thủy tốt, tượng trưng cho sự đủ đầy, thịnh vượng. Dưới đây là 6 loại cây ăn quả vừa dễ trồng vừa đẹp mắt, lại rất hợp phong thủy.

1. Cây lựu

Lựu là một trong những loại cây được trồng nhiều trước cửa nhà ở cả thành thị và nông thôn. Cây không quá cao, dễ tạo tán, mùa xuân nở hoa đỏ rực như đèn lồng, mùa thu ra quả tròn đầy như đá quý.

Trong phong thủy, lựu là biểu tượng của tài lộc, con cháu sum vầy và cuộc sống đủ đầy. Quả lựu có nhiều hạt, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, vì thế cây rất hợp để trồng ở trước nhà, đặc biệt với những gia đình mong cầu phúc khí dồi dào và đường con cái thuận lợi.

2. Cây hồng

Cây hồng có chiều cao vừa phải, tán lá rậm và rộng, giúp tạo bóng mát vào mùa hè. Đến mùa thu, khi lá dần rụng để lộ những chùm quả đỏ cam lủng lẳng trên cành, khung cảnh trở nên nên thơ như trong tranh vẽ. Chính vì hình ảnh ấy mà cây hồng được xem là biểu tượng của sự no đủ, bền bỉ và viên mãn.

Về mặt phong thủy, tên gọi "hồng" vốn gắn liền với sắc đỏ - biểu tượng của may mắn, cát tường và những điều hanh thông trong cuộc sống. Trồng cây hồng trong vườn không chỉ giúp không gian thêm xanh mát mà còn mang đến cảm giác yên bình, thư thái và thu hút năng lượng tích cực. Tuy nhiên, cây hồng ưa khí hậu mát mẻ nên phù hợp hơn với vùng núi hoặc những nơi có mùa đông rõ rệt. Nếu muốn trồng ở miền xuôi, nên chọn giống phù hợp, ưu tiên vị trí có nắng và đất thoát nước tốt để cây phát triển khỏe mạnh.

3. Cây sung

Cây sung là một trong những loại cây gắn bó lâu đời với nếp sống người Việt, thường được trồng trước hiên nhà, ven ao hoặc trong sân vườn để lấy bóng mát. Cây có tán rộng, xanh quanh năm, giúp điều hòa không khí và tạo cảm giác dịu mát cho không gian sống. Ngoài công dụng che mát, sung còn cho quả quanh năm, có thể dùng để ăn sống, muối chua hoặc chế biến thành các món ăn dân dã. Đặc biệt, quả sung thường xuyên góp mặt trong mâm ngũ quả ngày Tết với mong muốn mang lại sự đủ đầy cho cả năm.

Trong phong thủy, cây sung là biểu tượng của phúc lộc và sự viên mãn. Tên gọi "sung" gợi liên tưởng đến cuộc sống sung túc, dư dả, con cháu đông đúc, làm ăn phát đạt. Cây cũng được xem là loại cây có khả năng tụ khí tốt, giúp giữ năng lượng tích cực trong nhà. Một ưu điểm nữa là cây sung có sức sống mạnh mẽ, dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp với nhiều loại đất và khí hậu. Ngay cả khi không chăm bón thường xuyên, cây vẫn phát triển khỏe và sai quả.

4. Cây vải

Vải là loại cây ăn quả đặc trưng của vùng nhiệt đới, phổ biến ở miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh như Bắc Giang, Hưng Yên. Cây có tán rộng, lá xanh quanh năm và thường cho quả vào cuối xuân đầu hè. Quả vải khi chín có màu đỏ tươi, vị ngọt thanh, thơm mát, rất được ưa chuộng để ăn tươi hoặc sấy khô.

Trong phong thủy, cây vải tượng trưng cho sự no đủ, thịnh vượng và may mắn. Màu đỏ của vải cũng được xem là màu của tài lộc, hỷ sự. Ngoài ra, quả vải mọc thành chùm tượng trưng cho sự sum vầy, gắn kết trong gia đình. Cây ưa khí hậu ấm, đất sâu và thoát nước tốt, nhưng cũng có thể sinh trưởng tốt nếu được chăm đúng cách. Vì thế, nhiều gia đình có sân vườn rộng thường chọn trồng vải ở vị trí gần cổng hoặc trong vườn nhà như một cách thu hút vận may. Không chỉ đẹp mắt khi ra hoa kết quả, cây vải còn mang lại giá trị kinh tế nếu trồng lâu dài.

5. Cây nhãn

Cây nhãn là loại cây ăn quả quen thuộc ở khắp ba miền. Cây có tuổi thọ cao, tán rộng, mùa hè cho bóng mát, đến tháng 7-8 thì sai quả ngọt lịm, mọc thành chùm trĩu cành. Quả nhãn có vị ngọt, cùi dày, được dùng để ăn tươi hoặc sấy khô làm long nhãn - vị thuốc bổ trong Đông y.

Trong quan niệm phong thủy, cây nhãn tượng trưng cho tài lộc và phúc khí, bởi từ "nhãn" gắn với hình ảnh con mắt, ngụ ý sự minh mẫn, sáng suốt, giúp gia chủ gặp điều lành. Cây nhãn cũng gợi đến sự sum họp và viên mãn khi quả mọc từng chùm như ngọc. Cây dễ trồng, ưa nắng, thích hợp với đất tơi xốp và thoát nước tốt. Trồng nhãn ở sân trước hoặc lối đi vào nhà vừa làm đẹp cảnh quan vừa mang lại nhiều ý nghĩa tích cực.

6. Cây bưởi

Cây bưởi cao vừa phải, tán tròn, dễ tạo bóng mát và không che khuất tầm nhìn, vậy nên thường được trồng ở sân trước hoặc gần cổng nhà. Quả bưởi có giá trị dinh dưỡng cao, được dùng để ăn tươi, làm gỏi, tráng miệng hay ép nước, và cũng là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết.

Trong phong thủy, bưởi mang ý nghĩa cát tường, phồn thịnh và đầy đủ - quả tròn căng tượng trưng cho tài lộc viên mãn, gia đạo an yên. Hoa bưởi thơm dịu nhẹ, được xem là biểu tượng của sự thanh khiết, thường nở vào mùa xuân, báo hiệu một năm mới sung túc. Cây ưa sáng, cần đất sâu, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt để phát triển khỏe mạnh và sai quả. Ngoài giá trị thẩm mỹ và kinh tế, bưởi còn mang đến năng lượng tích cực cho không gian sống. Vì thế, nhiều người lựa chọn trồng bưởi như một cách vừa làm đẹp nhà vừa mong cầu phúc lộc.