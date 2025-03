Tập cuối phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nhờ những câu thoại cảm động, đầy chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu và con người. Những lời nói ấy không chỉ khiến người xem rưng rưng xúc động mà còn mở ra những khoảng lặng để chúng ta suy ngẫm về chính bản thân và những điều xung quanh.

Tôi chỉ thấy con tôi, còn mẹ tôi chỉ thấy tôi. Tôi biết hàng ngàn nét mặt của con gái, nhưng lại chẳng nhớ được nét mặt nào của mẹ. Lúc đó tôi không biết, cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi chỉ có thể nhớ về mẹ qua nét mặt lúng túng lưu lại trong ảnh. - Geum Myeong

Tập cuối phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt mang tới nhiều câu thoại cảm động và đầy ý nghĩa.

Lời tự sự của nhân vật Geum Myeong, thể hiện tình cảm to lớn và sự nuối tiếc của cô dành cho Ae Soon, người mẹ luôn yêu thương mình hết mực. Đây cũng giống như lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta rằng hãy biết trân trọng người thân của mình nhiều hơn, bởi biết đâu một ngày nào đó, giống như Ae Soon, chúng ta chỉ có thể nhớ về họ qua những bức ảnh mà thôi.

Con mà ăn nhanh thì mẹ sẽ đi nhanh. - Sae Bom

Geum Myeong nói rằng luôn có một người mà bà mẹ nào cũng phải chịu thua cả trăm trận, đó là đứa con cưng. Ở tuổi 37, Geum Myeong "vật lộn" với cô con gái 4 tuổi. Mỗi buổi sáng, cô nhóc Sae Bom đều nhõng nhẽo nhai cơm cả trăm lần, đòi thay quần áo 10 lần, khiến cho Geum Myeong vốn đã bận rộn càng cảm thấy "khó thở". Thậm chí trong lúc cáu giận, Geum Myeong còn mắng con gái.

Thế nhưng khi hỏi lý do, Sae Bom nói rằng cô bé làm vậy vì sợ nếu mình ăn nhanh, thay đồ nhanh thì mẹ sẽ đi làm mất. Cô bé chỉ muốn được ở cùng mẹ lâu hơn mà thôi. Điều đó khiến Geum Myeong cực kỳ cảm động, đồng thời thấy có lỗi vì đã mắng con gái.

Mọi đứa trẻ đều xem bố mẹ là cả vũ trụ, có thể đôi khi chúng làm ta bực mình. Thế nhưng có thể giống như Sae Bom, con của bạn chỉ muốn bên bạn lâu hơn mà thôi. Vì vậy, hãy cố gắng tìm hiểu suy nghĩ, thế giới của con nhé.

Geum Myeong à, có con, giống như bố bắt được cả con cá voi bằng một chiếc tàu nhỏ vậy. - Yang Gwan Sik

Một câu nói tuy đơn giản nhưng lại thể hiện tình yêu vô bờ bến mà Yang Gwan Sik dành cho cô con gái cả Geum Myeong. Đối với ông, có một đứa con gái như Geum Myeong là một thành tựu quá đỗi đáng tự hào. Kể cả khi đã gần đất xa trời, tâm trí Yang Gwan Sik vẫn nhớ mãi chuyện cô con gái học bảng cửu chương nhanh nhất lớp, rồi lớn lên đỗ vào Đại học Quốc gia Seoul.

Ông luôn cố gắng mang tới cho con những điều tốt đẹp nhất. Dù vậy, mỗi ngày Yang Gwan Sik đều cảm thấy có lỗi với Geum Myeong vì không thể làm nhiều điều hơn cho con. Quả thực với bậc sinh thành, tình yêu dành cho con cái chẳng bao giờ có giới hạn.

Đừng thấy mẹ phiền. Đừng cáu giận mẹ. Đừng khó chịu với mẹ. Tình cảm với mẹ, con nhé.

Sau những lời bày tỏ tình thương với con gái trong buổi trò chuyện riêng có lẽ là cuối cùng của hai bố con, Yang Gwan Sik đã dặn dò Geum Myeong phải chăm sóc mẹ. Hơn ai hết, Yang Gwan Sik hiểu sau khi mình mất đi, Ae Soon sẽ phải đau đớn, cô đơn đến nhường nào. Khi đó, cô con gái cả Geum Myeong là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Ae Soon.

Bất cứ gia đình nào cũng vậy, dù mọi người có thương yêu nhau nhiều thế nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc xung đột vì những khác biệt trong suy nghĩ do khoảng cách thế hệ. Dù vậy, hãy luôn cố gắng trân trọng, đối xử thật nhẹ nhàng và tình cảm với gia đình của mình. Bởi lẽ sau tất cả, gia đình chính là nơi duy nhất đem đến cho chúng ta tình yêu thương vô điều kiện.

Đối với bố của mình, chúng tôi cư xử như thể ông sẽ sống mãi. - Geum Myeong

Geum Myeong từng vô tình làm tổn thương bố khi nói rằng bản thân rất ghét câu "Rồng sinh ra từ suối". Trong một cuộc cãi vã với mẹ, cô cũng bảo rằng mình chán ngấy trách nhiệm làm trụ cột, chị cả và con gái lớn khiến Yang Gwan Sik vô cùng đau lòng.

Không chỉ Geum Myeong, đứa con trai nhỏ Eun Myeong cũng như vậy. Một lần, anh bảo rằng không muốn sống cuộc đời như bố, chỉ có thể làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Anh không thích việc người bố lúc nào cũng đầy mùi cao dán. Thậm chí, Eun Myeong còn chất vấn Yang Gwan Sik rằng "bố đã làm được gì cho con?".

Tuổi trẻ nông nổi lại sinh ra trong gia đình nghèo khó, chị em Geum Myeong và Eun Myeong từng không thể thấu hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ mình, để rồi trót nói ra những lời nói như sát muối vào tim. Thế nhưng khi dần trưởng thành, họ mới thấm thía được rằng để nuôi các con khôn lớn nên người, bố mẹ đã phải vất vả đến nhường nào. Hơn nữa, theo sự lớn lên của những đứa con, bố mẹ rồi cũng sẽ già đi. Vậy mà trước đây, họ lại cư xử như thể bố sẽ mãi mãi ở đó.

Đâu thể chỉ có em được sống trong vườn hoa. - Ae Soon

Nếu có kiếp sau, Ae Soon chỉ mong được gặp và yêu Yang Gwan Sik thêm một lần nữa. Thế nhưng cô lo sợ điều đó sẽ không thể xảy ra. Bởi lẽ với Ae Soon, Yang Gwan Sik chính là điều may mắn to lớn mà cuộc đời ban tặng, thứ không dễ để đến hai lần.

Cả cuộc đời mình, Ae Soon đã phải trải qua biết bao cay đắng, vất vả. Dù vậy, bà luôn cảm thấy bản thân đã sống một cách vô cùng trọn vẹn. Tất cả là do Ae Soon đã có cho mình một người bạn đời tuyệt vời như Yang Gwan Sik. Nhờ có ông, bà chưa từng cảm thấy cô đơn.