Bộ phim hoạt hình Na Tra: Ma Đồng Náo Hải (Na Tra 2) ra mắt dịp Tết 2025 đã nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu. Không chỉ thu hút khán giả nhờ hiệu ứng hình ảnh ấn tượng và cốt truyện hấp dẫn, bộ phim còn mang đến nhiều bài học sâu sắc về giáo dục con cái cho các bậc phụ huynh.

Dưới đây là 6 bài học phụ huynh có thể học được thông qua bộ phim này:

1. Tôn trọng sự khác biệt của trẻ

Trong phim, Na Tra là một cậu bé nghịch ngợm, không giống với hình mẫu "cậu bé ngoan" thường thấy. Tuy nhiên, cha mẹ cậu không coi đó là một điều tiêu cực hay áp đặt những chuẩn mực truyền thống lên con. Thay vào đó, họ nhìn nhận sự dũng cảm và lòng tốt ẩn sâu bên trong cậu, giúp những phẩm chất này ngày càng được phát huy.

Na Tra không giống với hình mẫu "cậu bé ngoan" thường thấy.

Khi đối mặt với khó khăn, Na Tra không chọn cách rút lui hay chấp nhận số phận. Mà cậu tận dụng tư duy linh hoạt và sáng tạo để ứng phó với thử thách. Điều này cho thấy rằng mỗi đứa trẻ có cách riêng để giải quyết vấn đề, không nhất thiết phải đi theo lối mòn có sẵn.

Trong thực tế, không phải đứa trẻ nào cũng giỏi về học thuật, nhưng chúng có thể nổi bật trong các lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao hoặc sáng tạo. Là cha mẹ, thay vì áp đặt kỳ vọng, chúng ta cần trân trọng sự khác biệt của con, khuyến khích con phát triển theo thế mạnh của mình và tạo điều kiện để con tỏa sáng ở lĩnh vực phù hợp nhất.

2. Trao cho con sự tin tưởng

Trong bộ phim, Lý Tịnh và vợ biết rằng Na Tra là một ma đồng, nhưng họ không dùng vũ lực để kiểm soát cậu mà chọn cách hướng dẫn bằng sự tin tưởng. Thay vì áp đặt, họ trao cho Na Tra niềm tin tuyệt đối, giúp cậu có động lực rèn luyện và dần vượt qua mặc cảm để khẳng định bản thân.

Na Tra phải đối mặt với sự thù hận từ tộc rồng và sự hiểu lầm sâu sắc của thế gian. Dù trong tình cảnh ngặt nghèo, Lý Tịnh và vợ vẫn kiên định ủng hộ và tin tưởng cậu vô điều kiện. Khi Na Tra hoang mang trước những định kiến, nghi ngờ bản thân có thực sự là "ác quỷ" như lời người đời, sự tin tưởng của cha mẹ trở thành ánh sáng soi đường. Lý Tịnh nói với Na Tra: "Chúng ta tin con. Con là con của chúng ta. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta luôn tin vào lương tâm của con". Chính niềm tin ấy đã tiếp thêm sức mạnh để Na Tra đứng lên chống lại bất công.

Niềm tin của cha mẹ đã tiếp thêm sức mạnh để Na Tra đứng lên chống lại bất công.

Trong việc giáo dục con cái, lòng tin không chỉ là sự khích lệ mà còn là động lực to lớn giúp trẻ trưởng thành. Khi cha mẹ đặt trọn niềm tin vào con, trẻ sẽ cảm thấy được tôn trọng và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Điều đó khuyến khích trẻ chủ động học hỏi, thử thách bản thân và phát huy hết tiềm năng. Ngược lại, nếu trẻ luôn bị hoài nghi hoặc kiểm soát quá mức, chúng dễ mất đi sự tự tin, trở nên rụt rè hoặc chống đối. Bằng cách tạo dựng một môi trường an toàn, nơi trẻ biết rằng dù có sai lầm, chúng vẫn được tin tưởng và hỗ trợ, chúng ta đang giúp con phát triển sự độc lập, bản lĩnh và lòng kiên trì để vượt qua thử thách trong cuộc sống.

3. Luôn đồng hành cùng con

Trong phim, Ân Thị - mẹ của Na Tra mải mê tiêu diệt yêu quái, còn cậu phải đơn độc đối mặt với định kiến của thế gian. Sau hàng loạt thất bại, Na Tra ngồi lặng lẽ trên bãi biển, nhìn lên bầu trời đầy mông lung. Lúc này, cha mẹ cậu lặng lẽ tiến đến, không nói lời nào, chỉ âm thầm ngồi cạnh. Sự hiện diện ấy, dù không cần ngôn từ, vẫn đủ để truyền tải hơi ấm và sức mạnh, giúp Na Tra lấy lại tinh thần.

Sự đồng hành của cha mẹ đôi khi không cần những lời dạy bảo dài dòng. Chỉ cần ở bên con, lắng nghe, thấu hiểu, cũng đủ trở thành điểm tựa vững chắc. Một ánh nhìn sẻ chia, một cái vỗ vai động viên hay đơn giản là ngồi cạnh nhau trong im lặng cũng có thể tạo ra sự kết nối sâu sắc.

Giáo dục không chỉ là việc đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn là sự gắn kết về tinh thần. Dành thời gian chất lượng bên con, cùng nhau đọc sách, chơi thể thao, khám phá thiên nhiên hay đơn giản là trò chuyện mỗi ngày, sẽ giúp xây dựng những kỷ niệm đẹp. Chính những khoảnh khắc ấy sẽ nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, giúp con lớn lên trong tình yêu thương và sự ấm áp.

4. Hướng dẫn trẻ kiểm soát cảm xúc

Na Tra trong phim phải chịu nhiều áp lực và dễ mất kiểm soát cảm xúc. Cậu muốn bảo vệ Trần Đường Quan nhưng không được thấu hiểu, muốn vượt qua khảo hạch nhưng phải kiềm chế bản thân.

Nhờ sự hướng dẫn của Thái Ất Chân Nhân và sự đồng hành của cha mẹ, Na Tra dần biết cách điều chỉnh cảm xúc và sử dụng sức mạnh đúng lúc. Cậu cũng học cách thể hiện suy nghĩ và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với cha mẹ.

Hướng dẫn trẻ kiểm soát cảm xúc là điều vô cùng quan trọng.

Trẻ em khi lớn lên cũng trải qua nhiều cảm xúc phức tạp - từ thất vọng, tức giận đến lo lắng, tự ti. Nếu không được hướng dẫn đúng cách, trẻ có thể bộc lộ cảm xúc tiêu cực hoặc tự thu mình lại. Cha mẹ không chỉ cần lắng nghe mà còn phải giúp con nhận diện, hiểu và điều chỉnh cảm xúc một cách lành mạnh. Những kỹ năng này sẽ giúp trẻ giữ vững tinh thần khi đối mặt với thử thách, biết cách giao tiếp và xử lý mâu thuẫn, từ đó xây dựng sự tự tin và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

5. Làm gương cho con

Khác với Ngao Bính, người bị ảnh hưởng bởi những định kiến sai lầm và tư tưởng ích kỷ từ những người xung quanh, Na Tra lại được nuôi dưỡng trong một môi trường tràn đầy niềm tin và chính nghĩa. Na Tra lớn lên với sự hướng dẫn của Thái Ất Chân Nhân - người luôn lạc quan, chính trực và công bằng. Quan trọng hơn, cha mẹ cậu, Lý Tịnh và Ân Thị không chỉ yêu thương mà còn làm gương cho cậu về lòng dũng cảm và trách nhiệm. Họ không khuất phục trước thế lực mạnh hơn, không vì sợ hãi mà từ bỏ chính nghĩa. Chính những hành động này đã giúp Na Tra hiểu rằng điều quan trọng không phải là xuất thân hay số phận, mà là cách mỗi người lựa chọn con đường của mình.

Trẻ em cũng như vậy, chúng học từ những gì cha mẹ làm hơn là những gì cha mẹ nói. Nếu muốn con cái có đạo đức tốt, biết yêu thương, trách nhiệm và trung thực, cha mẹ cần trở thành tấm gương cho con noi theo. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường tích cực, nơi có những người luôn hành động đúng đắn, sẽ học được cách trở thành một người tốt và có ý nghĩa với xã hội.

6. Giúp trẻ xây dựng bản sắc riêng

Trong phim, Na Tra có câu thoại khẳng định rằng: "Mệnh ta do ta định, không phải do trời định". Dù bị hiểu lầm và chỉ trích, cậu không trốn tránh mà mạnh mẽ tuyên bố: "Là ma hay là tiên là do ta quyết định!". Đây là kết quả của quá trình tự đấu tranh và khẳng định bản thân sau bao gian khổ.

Trẻ sẽ tự tin hơn khi hiểu được bản thân mình.

Một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục là giúp trẻ xây dựng bản sắc riêng, hiểu được giá trị của bản thân mà không bị lung lay bởi định kiến hay áp lực bên ngoài. Khi trẻ nhận thức được mình là ai, chúng sẽ tự tin hơn và không dễ bị cuốn theo những suy nghĩ tiêu cực từ xã hội.

Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ nhìn nhận cả điểm mạnh và điểm yếu của mình một cách khách quan, học cách đối mặt với thất bại mà không nản chí. Khi trẻ có chính kiến, chúng sẽ vững vàng hơn trước khó khăn, dám tin vào bản thân và theo đuổi những điều mình mong muốn một cách kiên định.

Bộ phim Na Tra không chỉ là một tác phẩm hoạt hình đặc sắc mà còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa về giáo dục con cái. Qua cách Lý Tịnh và vợ nuôi dạy Na Tra, chúng ta nhận ra rằng chỉ khi cha mẹ trao cho con sự tin tưởng và đồng hành đúng cách, trẻ mới có thể lớn lên khỏe mạnh, tự tin và có trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt với thử thách để trở thành những con người kiên cường và bản lĩnh.