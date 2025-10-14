Khoảng thời gian gần đây, biến động giá vàng vẫn luôn là một trong những chủ đề nóng, được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên ngay lúc này - chiều 14/10, vấn đề khiến cộng đồng xôn xao không chỉ đơn giản là giá vàng tăng tới chừng nào rồi, mà là một bài toán cụ thể: 597 cây vàng bằng bao nhiêu tiền?

Ảnh minh họa

Trước khi bắt tay vào giải bài toán này, đương nhiên cần phải điểm qua giá vàng vào khung đầu giờ chiều hôm nay (14/10):

- Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở ngưỡng 142,3 triệu đồng -144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

- Giá vàng miếng niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với tính quy đổi: 1 lượng vàng = 1 cây vàng, vậy 597 cây bằng bằng bao nhiêu tiền?

1 - Tính theo giá vàng nhẫn SJC

Giá mua vào: 142,3 triệu/lượng. Giá bán ra: 144,5 triệu/lượng. Như vậy, giá trị của 597 cây vàng ở 2 chiều sẽ là:

Chiều mua vào: 597 × 142,3 = 84.053,1 (triệu đồng) = 84,0531 tỷ đồng.

Chiều bán ra: 597 × 144,5 = 86.266,5 (triệu đồng) = 86,2665 tỷ đồng.

2 - Tính theo giá vàng miếng

Giá mua vào: 144,6 triệu/lượng. Giá bán ra: 146,1 triệu/lượng. Như vậy, giá trị của 597 cây vàng ở 2 chiều sẽ là:

Chiều mua vào: 597 × 144,6 = 86.266,2 (triệu đồng) = 86,2662 tỷ đồng

Chiều bán ra: 597 × 146,1 = 87.261,7 (triệu đồng) = 87,2617 tỷ đồng

Tựu trung lại, tùy vào loại vàng cũng như chiều mua vào hoặc chiều bán ra, giá trị của 597 cây vàng trong ngày 14/10 sẽ dao động trong khoảng 84-87 tỷ đồng.