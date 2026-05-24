552.000 cuộc tấn công mạng một năm: Vì sao sao lưu dữ liệu không còn cứu được doanh nghiệp?

552.000 cuộc tấn công mạng chỉ trong một năm, hơn một nửa doanh nghiệp chịu thiệt hại, những con số từ Báo cáo An ninh mạng Việt Nam 2025 cho thấy một thực tế rõ ràng: Tấn công mạng không còn là rủi ro hiếm gặp, mà đã trở thành trạng thái vận hành bình thường của nền kinh tế số.



Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp vẫn bám vào một niềm tin cũ: chỉ cần có bản sao dữ liệu là đủ để đảm bảo an toàn. Nhưng thực tế đang đi theo hướng ngược lại, chính niềm tin này có thể khiến họ trả giá đắt nhất.

Khảo sát tại Đông Nam Á cho thấy hơn 55% doanh nghiệp từng trải qua mã độc tống tiền hoặc các nỗ lực tấn công. Điều đáng nói là phần lớn trong số này đều có hệ thống sao lưu dữ liệu. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra, việc có dữ liệu không đồng nghĩa với việc có thể khôi phục hệ thống.



Trong nhiều trường hợp, dữ liệu vẫn còn đó, nhưng toàn bộ vận hành đã bị tê liệt: hệ thống ngừng hoạt động, giao dịch đình trệ, khách hàng không thể truy cập dịch vụ. Doanh nghiệp buộc phải mất hàng ngày, thậm chí hàng tuần để khôi phục, khoảng thời gian đủ để gây ra tổn thất lớn về doanh thu và uy tín.

Vấn đề nằm ở chỗ, phần lớn doanh nghiệp đang hiểu sai về bản chất của việc bảo vệ dữ liệu. Trong nhiều năm, sao lưu được xem như “phao cứu sinh” cuối cùng. Nhưng theo các chuyên gia tại Vietnam Security Summit 2026, cách tiếp cận này đã lỗi thời. Đại diện Synology chỉ ra rằng bản sao dữ liệu nếu không được kiểm thử, không được tách biệt an toàn, hoặc không gắn với mục tiêu phục hồi cụ thể thì gần như vô dụng trong tình huống thực tế.

Những “điểm mù” này không hiếm. Không ít doanh nghiệp sao lưu dữ liệu nhưng chưa từng thử khôi phục. Có nơi lưu trữ dữ liệu và bản sao trong cùng một hệ thống, khiến tin tặc có thể mã hóa hoặc xóa sạch cả hai cùng lúc. Nhiều tổ chức không có cơ chế lưu phiên bản, dẫn đến việc không thể quay lại trạng thái trước khi bị tấn công. Và quan trọng hơn, nhiều doanh nghiệp không có kịch bản phục hồi rõ ràng, khi sự cố xảy ra, mọi quyết định đều phải đưa ra trong hỗn loạn.

Trong bối cảnh đó, một nghịch lý đang hình thành: Doanh nghiệp càng số hóa, càng phụ thuộc vào dữ liệu, thì rủi ro gián đoạn càng lớn. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo càng khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu trước đây, một cuộc tấn công mạng đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực, thì giờ đây, AI cho phép tin tặc tự động hóa quy trình, mở rộng quy mô và nhắm mục tiêu chính xác hơn. Các hình thức tấn công như giả mạo danh tính, xâm nhập chuỗi cung ứng hay khai thác lỗ hổng hệ thống đang trở nên phổ biến, khiến việc phòng thủ tuyệt đối gần như không còn khả thi.

Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy. Thay vì cố gắng ngăn chặn mọi cuộc tấn công, một mục tiêu gần như bất khả thi, các tổ chức bắt đầu chuyển sang xây dựng “khả năng phục hồi”. Nói cách khác, vấn đề không còn là có bị tấn công hay không, mà là khi bị tấn công, doanh nghiệp có thể quay lại vận hành nhanh đến đâu.

Theo cách tiếp cận được chia sẻ tại sự kiện, bảo vệ dữ liệu cần được xây dựng theo nhiều lớp: Từ việc đảm bảo dữ liệu không thể bị chỉnh sửa (immutable), tách biệt hệ thống lưu trữ khỏi mạng chính, đến việc kiểm soát truy cập và thiết lập quy trình phục hồi rõ ràng. Một số giải pháp mới, như nền tảng ActiveProtect mà Synology giới thiệu, hướng đến việc tích hợp toàn bộ các lớp bảo vệ này trong một hệ thống tập trung, giúp doanh nghiệp không chỉ lưu trữ mà còn kiểm soát và khôi phục dữ liệu một cách chủ động hơn.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một phần của bài toán. Về bản chất, đây là vấn đề kinh doanh. Một hệ thống ngừng hoạt động trong vài giờ có thể khiến doanh nghiệp mất hàng tỷ đồng doanh thu; một sự cố kéo dài vài ngày có thể khiến khách hàng rời bỏ vĩnh viễn. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi trải nghiệm và độ tin cậy là yếu tố sống còn, khả năng phục hồi sau sự cố đang trở thành một lợi thế cạnh tranh thực sự.

Nhìn rộng hơn, sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng đang buộc doanh nghiệp phải nhìn lại toàn bộ chiến lược công nghệ của mình. Khi dữ liệu trở thành tài sản cốt lõi, thì việc bảo vệ và phục hồi dữ liệu không còn là một lựa chọn, mà là một năng lực bắt buộc. 552.000 cuộc tấn công mỗi năm chỉ là một con số, nhưng nó phản ánh một thực tế rõ ràng: Trong kỷ nguyên số, doanh nghiệp không thất bại vì bị tấn công, mà thất bại vì không thể đứng dậy sau cú đánh đó.