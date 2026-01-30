Trên bản đồ chiến sự của DeepState ngày 29/01/2026, quân Nga vẫn chưa chiếm được Kupiansk-Vuzloyi, cũng không thể hiện đang có giao tranh ở Kivsharivka và Hlushkivka

Theo các nguồn phân tích của Nga, tổng số thương vong của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong chiến dịch phản công thất bại tại thành phố Kupiansk và khu đô thị lân cận là Kupiansk-Uzlovy (Kupiansk-Vuzloyi) đã lên tới 5.500 người.

Bất chấp việc hệ thống phòng thủ ở các khu vực khác bị lung lay nghiêm trọng, chính quyền Kiev hiện đang triển khai các lữ đoàn dự bị và trang thiết bị hạng nặng đến Kupiansk-Vuzloyi để tiến hành các cuộc phản công và giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn mới bị quân Nga đánh chiếm.

Theo báo cáo từ chiến trường, chỉ trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của lực lượng Ukraine tại Kupiansk, khiến khoảng 80 binh sĩ đối phương thiệt mạng.

Các đơn vị pháo binh Nga hiện cũng đang nã pháo vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu rừng gần các thị trấn Monachinovka, Smorodkovka và Blagodatovka.

Trong khi đó, các báo cáo cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga đã đột phá thành công vào Kutkovka từ đầu cầu Dvurechansky, vốn được thiết lập từ một năm trước đó. Hiện các nhóm tấn công của quân Nga đã tiến vào và củng cố vị trí của mình trong ngôi làng này.

Hai ngày trước, Đại tướng Valery Gerasimov - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga - đã báo cáo về việc giải phóng Kupiansk-Vuzloyi.

Ông cho biết thêm, các đội tấn công hiện đang tiến hành quét sạch khu vực trên bờ đông sông Oskol (Oskil), các đơn vị quân đội thuộc Tập đoàn xe tăng số 1 tiếp tục tiêu diệt các nhóm quân Ukraine bị bao vây.

Hiện nay, giao tranh vẫn tiếp diễn tại các làng Kovsharovka (Kivsharivka) và Glushkovka (Hlushkivka). Tổng cộng, có tới 800 binh sĩ quân đội Ukraine vẫn còn trong khu vực bị bao vây rộng 4x6 km.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga theo hướng Rubtsovsk (Rubtsi) và Krasnolimansk (Lyman) cũng đang tiến triển thuận lợi, gây ra sức ép rất lớn đối với tuyến phòng thủ Kostiantynivka-Druzhkivka-Kramatorsk-Sloviansk.

Tuyên bố về việc giành quyền kiểm soát Kupiansk-Vuzloyi của Bộ Quốc phòng Nga đã vấp phải sự hoài nghi từ các phóng viên quân sự và các thành viên của cộng đồng mạng Ukraine, bản đồ chiến sự của trang DeepState thân Kiev cũng cho thấy lực lượng Ukraine vẫn đang nắm giữ quyền kiểm soát thị trấn này.

Tuy nhiên, dữ liệu từ thực địa về sự chuẩn bị của Quân đội Ukraine cho các cuộc phản công vào Kupiansk-Vuzloyi cho thấy Lực lượng Vũ trang Ukraine thực sự đã mất quyền kiểm soát thị trấn này.