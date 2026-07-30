54 quỹ cùng "xuống tiền" gom một cổ phiếu ngân hàng, điều gì đang diễn ra?

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ngân hàng tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền.

Theo báo cáo của FiinGroup, trong tháng 6/2026, các quỹ mở cổ phiếu đã quay trở lại giải ngân sau khi gia tăng tỷ trọng tiền mặt trong tháng trước. Có 21/37 quỹ ghi nhận giảm tỷ trọng tiền, cao hơn mức 18/37 quỹ của tháng 5, cho thấy tâm lý phòng thủ đã phần nào hạ nhiệt dù thị trường vẫn phân hóa và VN-Index giảm nhẹ.

Đáng chú ý, phần lớn các quỹ mở có quy mô NAV từ 1.600-8.800 tỷ đồng đều giảm tỷ trọng tiền mặt trong tháng 6. Một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái hút ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được đưa vào giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt. Trong khi đó, xu hướng gia tăng nắm giữ tiền chủ yếu diễn ra ở các quỹ có quy mô NAV dưới 1.000 tỷ đồng, ngoại trừ EVESG (NAV 2.600 tỷ đồng) và SSI-SCA (1.400 tỷ đồng).

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ngân hàng tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền khi ACB, OCB, BID và VCB đều được các quỹ mua ròng trong tháng 6. Trong đó, ACB nổi bật nhất với 54 quỹ tham gia mua . Lực cầu chủ yếu đến từ quỹ đóng VEIL (mua ròng 12,7 triệu cổ phiếu), quỹ mở VFMVSF (8,7 triệu cổ phiếu) và quỹ ETF DCVFMVN Diamond (5 triệu cổ phiếu).

Bên cạnh đó, VND được các quỹ mua ròng trở lại sau ba tháng liên tiếp bị bán ròng, với lực mua chủ yếu đến từ các quỹ mở VFMVSF, DCDS và EVESG. POW cũng ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp được các quỹ gia tăng tỷ trọng, trong đó có DCDS, TCSME và quỹ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam.

Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tháng 6 sau bốn tháng liên tiếp được gom mua. Áp lực bán chủ yếu đến từ quỹ mở PYN Elite với khoảng 9,4 triệu cổ phiếu, tương đương gần 69% lượng cổ phiếu quỹ này mua ròng trong tháng trước, cùng các quỹ ETF ngoại như Fubon FTSE Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF.

Nhóm bất động sản cũng nằm trong diện bị bán ròng, nổi bật là NVL và VHM. Riêng với NVL, lực bán chủ yếu đến từ các quỹ mở DCDS (khoảng 6 triệu cổ phiếu) và VNDAF (2,3 triệu cổ phiếu). Trong khi đó, nhóm chứng khoán tiếp tục chịu áp lực xả hàng với SHS và VIX. Đáng chú ý, PYN Elite bán ròng SHS tháng thứ hai liên tiếp, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này xuống còn 4,8%, từ mức 5,2% vào cuối tháng 5/2026.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, các quỹ cổ phiếu bị rút ròng gần 13.300 tỷ đồng, tương đương 42% giá trị rút ròng của cả năm 2025. Áp lực rút vốn chủ yếu đến từ nhóm quỹ đóng, đặc biệt là VEIL, trong khi nhóm ETF cũng tiếp tục ghi nhận rút ròng. Ngược lại, các quỹ mở vẫn hút ròng nhẹ khoảng 595 tỷ đồng, chủ yếu nhờ dòng tiền vào các quỹ EVESG, DCDS và VNEFUND.

FiinGroup cho rằng việc áp lực rút ròng giảm trong quý II và tháng 6 chưa phản ánh sự đảo chiều của xu hướng. Dòng vốn toàn cầu vẫn có xu hướng rút khỏi các thị trường cận biên và mới nổi quy mô nhỏ, trong khi chương trình mua lại cổ phiếu của VEIL cùng kỳ đánh giá nâng hạng của FTSE Russell vào tháng 9/2026 có thể tiếp tục khiến dòng vốn ở nhóm quỹ đóng và ETF biến động mạnh trong quý III.



