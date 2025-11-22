HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
54 kẻ lừa đảo trốn từ Myanmar sang đầu thú tại Thái Lan

VTV Digital |

54 công dân nước ngoài, được xác định là những kẻ lừa đảo làm việc tại khu KK Park khét tiếng ở Myanmar, đã vượt sông trái phép vào Thái Lan và đầu thú với chính quyền.

Những người này đã bỏ trốn sau khi quân đội Myanmar bao vây và tấn công vào khu phức hợp lừa đảo KK Park khét tiếng. Những người này đã bị bắt giữ thành hai nhóm, bao gồm 39 cá nhân - chủ yếu là người Pakistan và người châu Phi - và 15 công dân Trung Quốc.

Tất cả những người bị bắt đều xác nhận họ đang chạy trốn khỏi chiến dịch quân sự nhằm vào khu KK Park ở Myanmar.

54 kẻ lừa đảo trốn từ Myanmar sang đầu thú tại Thái Lan- Ảnh 1.

Khu phức hợp KK Park, nằm tại thị trấn Myawaddy giáp biên giới Thái Lan, từng được xem là một "hang ổ" của các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Trong chiến dịch truy quét hồi tháng 10, lực lượng quân đội Myanmar đã phát hiện hơn 2.000 người tham gia vào các hoạt động lừa đảo và khiến khoảng 1.500 người ồ ạt bỏ trốn sang lãnh thổ Thái Lan.

Các cơ sở lừa đảo như KK Park được mô tả là "nhà máy lừa đảo trực tuyến", nơi hàng nghìn người nước ngoài bị cưỡng ép hoặc dụ dỗ làm việc. Họ được giao nhiệm vụ thực hiện các chiêu trò lừa đảo tình cảm và đầu tư giả mạo nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ USD mỗi năm từ người dùng Internet trên toàn cầu.

