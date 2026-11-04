HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

5.364 doanh nghiệp Nga phá sản

Anh Dũng
|

Theo hãng thông tấn TASS, các tòa án Nga đã mở thủ tục phá sản đối với 5.364 doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026.

Dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Thông tin Phá sản Liên bang Nga (Fedresurs), được tổng hợp dựa trên báo cáo của các nhà quản lý doanh nghiệp phá sản, cho thấy riêng quý 3/2026, các tòa án đã tuyên bố 1.818 doanh nghiệp Nga phá sản, giảm 4,5% so với quý trước nhưng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng đầu năm, số vụ phá sản và thanh lý tài sản đạt 5.364 doanh nghiệp, thấp hơn gần 1/3 so với mức bình quân 7.850 vụ trong cùng kỳ giai đoạn 2012–2025. Năm 2012 cũng là năm đầu tiên dữ liệu phá sản được công bố đầy đủ trên hệ thống đăng ký.

Trong giai đoạn này, chỉ có hai năm ghi nhận số vụ phá sản thấp hơn năm 2026, gồm năm 2025 với 4.736 vụ và năm 2023 với 5.067 vụ. Ngược lại, mức cao nhất được ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2015, với 9.705 vụ.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2026, các tòa án Nga đã mở 49 thủ tục quản lý từ bên ngoài và phục hồi tài chính doanh nghiệp, chiếm 0,9% tổng số thủ tục được mở, không bao gồm thủ tục giám sát. Con số này tăng so với 39 thủ tục, tương đương 0,8%, trong cùng kỳ năm 2025.

Theo TASS

Tags

doanh nghiệp Nga

Phá sản

TASS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại