5.364 doanh nghiệp Nga phá sản

Theo hãng thông tấn TASS, các tòa án Nga đã mở thủ tục phá sản đối với 5.364 doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026.

Dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Thông tin Phá sản Liên bang Nga (Fedresurs), được tổng hợp dựa trên báo cáo của các nhà quản lý doanh nghiệp phá sản, cho thấy riêng quý 3/2026, các tòa án đã tuyên bố 1.818 doanh nghiệp Nga phá sản, giảm 4,5% so với quý trước nhưng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng đầu năm, số vụ phá sản và thanh lý tài sản đạt 5.364 doanh nghiệp, thấp hơn gần 1/3 so với mức bình quân 7.850 vụ trong cùng kỳ giai đoạn 2012–2025. Năm 2012 cũng là năm đầu tiên dữ liệu phá sản được công bố đầy đủ trên hệ thống đăng ký.

Trong giai đoạn này, chỉ có hai năm ghi nhận số vụ phá sản thấp hơn năm 2026, gồm năm 2025 với 4.736 vụ và năm 2023 với 5.067 vụ. Ngược lại, mức cao nhất được ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2015, với 9.705 vụ.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2026, các tòa án Nga đã mở 49 thủ tục quản lý từ bên ngoài và phục hồi tài chính doanh nghiệp, chiếm 0,9% tổng số thủ tục được mở, không bao gồm thủ tục giám sát. Con số này tăng so với 39 thủ tục, tương đương 0,8%, trong cùng kỳ năm 2025.

Theo TASS