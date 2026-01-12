HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
514 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Những chủ xe có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá thông báo, từ ngày 16/12/2025 đến ngày 31/12/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 514 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội”.

Danh sách chi tiết như sau:

Tuyến Quốc lộ 1: 117 trường hợp

Tuyến Quốc lộ 45: 234 trường hợp

Tuyến Quốc lộ 47B: 163 trường hợp

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.

Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.

Để tra cứu thông tin phương tiện vi phạm bị phạt nguội, người dân có thể thực hiện tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

