5.000 tin nhắn đắt giá giúp cơ quan chức năng truy bắt kẻ cướp ngân hàng

Sáng ngày 6/2, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì tổ chức họp báo cung cấp thông tin chi tiết vụ cướp ngân hàng xảy ra vào ngày 19/1.

Cơ quan điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng để gây án.

Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản; Ban Chỉ đạo do Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm Trưởng ban; Trung tướng Trần Ngọc Hà- Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự là Phó Trưởng Ban Thường trực; Trung tướng Mai Hoàng- Giám đốc Công an TP.HCM và Thiếu tướng Lê Quang Nhân- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai là Phó Trưởng Ban.

Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông, vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Mặc dù vào cuộc quyết liệt, khẩn trương nhưng ban đầu kết quả điều tra, truy xét đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Đối tượng Phạm Anh Tài (trái) và Lê Văn Ân - Ảnh: Công an Gia Lai Đối tượng Phạm Anh Tài (trái) và Lê Văn Ân - Ảnh: Công an Gia Lai

Đối tượng gây án trong thời gian chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng; thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm chiều tối để dễ lẩn trốn. Những chi tiết đó thể hiện các đối tượng đã có sự chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện, cách thức gây án, phương án tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhiều lần lên tỉnh Gia Lai để chỉ đạo phá án, Trung tướng Trần Ngọc Hà nhấn mạnh lực lượng Công an cần phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, cùng với đó là răn đe việc không được che giấu, tiếp tay tội phạm và có hình thức khen thưởng xứng đáng với những người cung cấp thông tin có giá trị, tuyên truyền rộng rãi trên các kênh truyền thông.

Trung Tướng Hà mặc áo sơ mi kẻ sọc xám đứng bên trái Thượng tướng Nguyễn Văn Long, người đang ngồi hỏi cung đối tượng - Ảnh: Công an Gia Lai

Vì vậy, ban chuyên án đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh, diện đối tượng nghi vấn trong các cơ quan, doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát, kiểm tra cư trú 462.979 hộ, 1.833.850 nhân khẩu; rà soát tất cả các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền phát động đến tại thôn, làng, tổ dân phố với 3.247 lượt buổi phát động tuyên truyền/491.592 người cán bộ, quần chúng nhân dân tham dự; phát hơn 1 triệu phiếu. Triển khai “Phiếu tố giác tội phạm online” bằng đường link quét mã QR và tuyên truyền rộng rãi đường link thông qua triển khai trực tiếp từ lực lượng Công an xã và trên mạng xã hội facebook, zalo...

Gần 5.000 tin nhắn phản hồi từ quần chúng, nhiều thông tin có giá trị

Từ công tác vận động quần chúng, nhân dân đã phản hồi online gần 5.000 tin; hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến vụ án. Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong Nhân dân, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), cơ quan Công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài (SN 1990, tên thường gọi là Tài đen) trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua điều tra cho thấy, đối tượng Tài “đen” hiện có Quyết định truy nã đặc biệt của phòng CSHS Công an tỉnh Quãng Ngãi (Kon Tum cũ) về hành vi Giết người vào năm 2018, đối tượng có hành vi sử dụng súng AK để gây án. Dưới tay Tài “đen” có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quãng Ngãi) nổi lên nhiều nghi vấn.

Cụ thể, anh Huỳnh Văn Phước- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cho biết nhà đối tượng này thường xuyên đóng kín, rất khó tiếp cận, không gặp được người trong nhà. Các cán bộ đã phối hợp đi từng hộ dân, vận động bà con cung cấp thông tin, rà soát các đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, đối tượng lại thường xuyên vắng mặt, đi lại thất thường nên việc nắm bắt thông tin gặp nhiều khó khăn. Yêu cầu đặt ra là ngoài việc truy bắt đối tượng nhanh chóng thì phải đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng truy bắt, người dân và cũng đảm bảo an toàn cho chính đối tượng trong quá trình bắt.

Số tang vật lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tại nhà trọ của Tài - Ảnh: Công an Gia Lai

Từ căn cứ tài liệu, chứng cứ, lúc 16h30 ngày 5/2/2026, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai tuyệt đối an toàn.

Tại nhà trọ của Tài, công an thu 4 khẩu súng (dạng súng ngắn), 45 viên đạn; 2 dùi cui điện; số tiền 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào tối ngày 4/2/2026 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi lực lượng Công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân. Thu giữ tại nhà đối tượng Ân 1 khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền 830 triệu đồng tiền mặt.

Đại tá Sơn cho biết, trong quá trình điều tra, các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính sự tin tưởng, phối hợp chặt chẽ của Nhân dân đã giúp lực lượng Công an có thêm căn cứ để xác định đối tượng, củng cố niềm tin vững chắc trong quá trình truy bắt.