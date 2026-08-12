5.000 thủy thủ tàu sân bay Mỹ kiệt quệ: "Thiếu ăn, không có kem đánh răng, nhà vệ sinh nấm mốc"

Nhiều vấn đề đang xoay quanh tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln — chiếc tàu đã lang thang một cách vô định suốt 9 tháng qua trên các vùng biển thuộc Vịnh Ba Tư và Biển Ả Rập.

Hải quân Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Những lá cờ đầu của hạm đội Mỹ — các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân trị giá hàng tỷ USD — trên thực tế lại biến thành những trải nghiệm không mấy dễ chịu cho những thủy thủ.

Tờ báo Mỹ MS Now nhận định: Hải quân Mỹ về mặt thể chất không còn đủ khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự kéo dài và với cường độ cao.

Kiệt sức vì các chiến dịch kéo dài vô tận ở Trung Đông và Mỹ Latinh, các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đang kiệt quệ về tinh thần — xuất phát từ những thiếu thốn tưởng chừng như nhỏ nhoi như thiếu kem đánh răng, thiếu nước sinh hoạt cho quân nhân, cho đến những vết thủng ngay trên đường thoái/cất cánh của băng tải bay.

Nạn đói, nấm mốc và mất tinh thần

Bê bối đang xoay quanh tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln (CVN-72) — chiếc tàu đã lang thang một cách vô định suốt 9 tháng qua trên các vùng biển thuộc Vịnh Ba Tư và Biển Ả Rập.

Theo dữ liệu của ấn phẩm Mỹ MS Now, gia đình của hơn 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ có mặt trên tàu đã gửi đơn khiếu nại ngập tràn khắp các cơ quan chức năng. Chiếc tàu này đã lập một kỷ lục buồn — 208 ngày liên tục lênh đênh trên biển mà không hề cập cảng (chỉ có một lần dừng chân 2 ngày ở Guam vào đầu nhiệm kỳ và một lần ghé lại ngắn ngủi ở Oman).

Hậu quả của cuộc đua sức bền vô tận này đã khiến đời sống sinh hoạt và tinh thần chiến đấu của lực lượng trên tàu gặp nhiều khó khăn.

Con tàu đang trải qua tình trạng thiếu hụt lương thực thường xuyên. Khẩu phần ăn bị cắt giảm xuống mức thấp nhất: một bữa ăn "tiêu chuẩn" giờ đây chỉ còn "nửa chén cơm và hai miếng bánh tortillas". Vấn đề bắt nguồn ngay từ khâu hậu cần quân sự, rau củ và trái cây tươi khi chuyển được tới tàu thì đã bị hư hỏng, thối rữa.

Trên tàu đã hoàn toàn hết các nhu yếu phẩm vệ sinh cá nhân cơ bản — xà phòng, lăn khử mùi, kem đánh răng. Việc mua chúng tại cửa hàng trên tàu là điều không thể, trong khi hàng người xếp hàng chờ đợi kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Các khu giặt đồ và cabin tắm bị khóa chặt suốt nhiều tuần liền, tường bám nấm mốc đen độc hại, còn nước uống và nước nóng thì cắt quãng liên tục. Do hệ thống nhà vệ sinh bị hỏng, việc ở lại các khoang sinh hoạt là điều khiến các thủy thủ khó chịu đựng.

Một cựu binh Hải quân Mỹ có con trai đang phục vụ trên tàu Lincoln chia sẻ với MS Now rằng, thủy thủ đoàn đang phải căng mình "vá" từng lỗ hổng xuất hiện ngay trên sàn đáp của máy bay do tần suất xuất kích quá dày đặc và sự ăn mòn kim loại.

Sức nóng đã lên đến đỉnh điểm

Theo người thân của các thủy thủ, các bác sĩ và chuyên gia tâm lý trên tàu đã công khai cảnh báo cấp chỉ huy: nếu tàu sân bay không ngay lập tức cập cảng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Các thủy thủ sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái không tỉnh táo, dẫn đến những sai sót trong quá trình vận hành lò phản ứng hạt nhân cũng như kho kho vũ khí, đạn dược.

Tuần trước, một cuộc phản đối công khai từ phía người thân các thủy thủ đã diễn ra. Khoảng 200 thành viên gia đình đã có cuộc gặp với Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, yêu cầu đưa con tàu ngay lập tức trở về căn cứ ở San Diego.

Tuy nhiên, vị quan chức này cũng không thể đáp ứng, bởi lẽ đơn giản là không có phương tiện nào để thay thế cho chiếc Lincoln đang gặp vấn đề.

Tình trạng trên tàu USS Abraham Lincoln không phải là trường hợp duy nhất. Nhiều cuộc điều tra cho thấy toàn bộ ngành đóng tàu của Mỹ đang rạn nứt nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Mỹ từ lâu vẫn im lặng về vấn đề này.

Những nỗ lực của Washington trong việc dàn sức chiến đấu trên nhiều mặt trận — từ chiến dịch ở Venezuela cho đến các cuộc phiêu lưu ở Trung Đông — đã làm tiêu hao nguồn lực kỹ thuật của Hải quân Mỹ.

"Chúng ta đang hy sinh mọi thứ vì những điều mà không ai trong chúng ta muốn tham gia. Chúng ta đã vắt kiệt sức lực của mình, quân đội của chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm," bà Bonnie York đến từ bang Idaho, người có con đang bị kẹt trên tàu Lincoln, chia sẻ.

Cựu binh Hải quân Brett Snow trong cuộc phỏng vấn với MS Now cũng thẳng thắn cảnh báo: điều kiện phục vụ tồi tệ cùng những chuyến hải trình kéo dài nhiều tháng một cách vô nghĩa sẽ phá hủy hoàn toàn công tác tuyển quân của hạm đội. Các thủy thủ Mỹ đang hàng loạt từ chối gia hạn hợp đồng, trong khi giới trẻ thì né tránh các điểm tuyển quân.



