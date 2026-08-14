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50 người tìm cụ ông 92 tuổi vào rừng cắt cỏ rồi mất tích

Ngọc Tú
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Sau khi vào rừng cắt cỏ cho bò, cụ ông Xồng Chùa Chư (92 tuổi) mất tích bí ẩn. Suốt 3 ngày qua, chính quyền địa phương, cơ quan công an đã huy động 50 người tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Video: Công an xã Tri Lễ vào rừng tìm kiếm cụ ông 92 tuổi mất tích suốt 3 ngày qua.

Trưa 14/8, ông Lô Minh Điệp - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp cùng Công an xã, dân quân và người dân lên núi tìm kiếm cụ ông trú trên địa bàn mất tích suốt 3 ngày qua nhưng chưa có kết quả.

- Ảnh 1.

Khoảng 50 người gồm nhiều lực lượng được huy động hỗ trợ tìm kiếm ông Xồng Chùa Chư mất tích trên rừng suốt 3 ngày qua.

Trước đó vào sáng 12/8, ông Xồng Chùa Chư (SN 1934, trú tại bản Huồi Mới, xã Tri Lễ) vào rừng cắt cỏ cho bò. Trưa cùng ngày, ông Chư mang cỏ về rồi đầu giờ chiều tiếp tục vào rừng để cắt cỏ. Đến tối không thấy ông Chư về nhà, gia đình tổ chức đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Nhận được tin báo từ gia đình, ban quản lý bản đã thông báo lên chính quyền xã, đồng thời huy động lực lượng và người dân tổ chức tìm kiếm.

- Ảnh 2.

Các lực lượng đang tiếp tục vào rừng tìm kiếm.

“Hiện có khoảng 50 người gồm chính quyền địa phương, công an xã, dân quân, bộ đội và xóm bản vào rừng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của ông Chư”, Chủ tịch xã Tri Lễ nói.

Được biết, khu vực rừng núi nơi ông Chư mất tích rất rộng lớn, giáp biên giới nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện các đơn vị chức năng và người dân đang tiếp tục tìm kiếm ông Chư tại rừng, khe suối, núi đá.

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