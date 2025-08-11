50 giọng hát nhí hòa ca "Vút bay lên Việt Nam"

"Vút bay lên Việt Nam" là ca khúc hợp tác giữa nhạc sĩ Dương Trường Giang, nhạc sĩ Trâm Trần và nhà sản xuất, chủ nhiệm dự án - giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Đinh Lan Hương nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bài hát phối khí theo phong cách nhạc pop nhưng sử dụng dàn nhạc giao hưởng, tạo màu sắc hùng tráng. Mở đầu là âm thanh dàn dây, trống giao hưởng và kèn đồng gợi không gian hào hùng, sau đó lắng xuống với tiếng piano và giọng hát chậm rãi. Càng về cuối, phần nhạc được mở rộng, đẩy cao cảm xúc ở câu hát "ước mơ và vút bay lên Việt Nam".

Ekip và các em nhỏ tham gia MV.

MV do đạo diễn Leo Kây và đạo diễn hình ảnh Khánh Trắng thực hiện, khai thác câu chuyện kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai qua góc nhìn trẻ thơ. 50 em nhỏ đang học tại trung tâm nghệ thuật Be Singer tham gia thể hiện ca khúc, kết hợp cùng các cựu chiến binh trong cảnh quay tại bảo tàng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ca khúc được xem như lời nhắc về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và khơi gợi khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Dù Hà Nội đang cao điểm nắng nóng, ekip vẫn hoàn thành tiến độ quay với sự hỗ trợ từ phụ huynh để đảm bảo sức khỏe cho các em.

Ekip thực hiện MC chia sẻ về MV "Vút bay lên Việt Nam".

Nghệ sĩ Đinh Lan Hương.

Nói về MV "Vút bay lên Việt Nam", nghệ sĩ Đinh Lan Hương chia sẻ: "Hòa theo không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi thực hiện MV "Vút Bay Lên Việt Nam" với mong muốn thông qua âm nhạc để thế hệ trẻ hiểu thêm về lòng biết ơn, lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc...

Qua lời bài hát, thế hệ trẻ có thể hình dung thêm, học thêm về những năm tháng cha ông đã kiên cường giữ nước về những hy sinh để giành lại độc lập và về hành trình bền bỉ xây dựng đất nước. Tình yêu nước luôn hiện hữu trong mỗi trái tim và có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau.

Cả ekip - từ cô trò và phụ huynh đã dốc tâm huyết, nỗ lực hết mình để tạo nên một tác phẩm ý nghĩa – như một lời tri ân, một cách gửi gắm niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi hy vọng "Vút bay lên Việt Nam" sẽ lan tỏa tinh thần yêu nước đến với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ – những mầm non sẽ tiếp nối cha ông gìn giữ và phát triển đất nước".

Nhạc sĩ Trâm Trần.

Về phía nhạc sĩ Trâm Trần chị bày tỏ: "Trong thế hệ của mình, chắc ai cũng có ít nhất một người ông bà, chú bác từng đi bộ đội, ra trận hoặc là liệt sĩ - mình cũng vậy. Mình luôn thấy biết ơn sự hi sinh vĩ đại của cha ông để hôm nay chúng ta được sống trong một đất nước Việt Nam hoà bình, độc lập.

Khi được nhạc sĩ Dương Trường Giang trao cơ hội đồng sáng tác một tác phẩm cho thanh thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mình cảm thấy cực kì hào hứng và vinh dự".