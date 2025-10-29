50 binh sĩ Nga đầu hàng, Moscow lộ điểm yếu chí mạng

Theo tạp chí Forbes, ngày 22/10, các đơn vị tấn công đường không của Ukraine đã giành lại hoàn toàn làng Kucheriv Yar, thuộc vùng Donetsk. Đoạn video quay từ máy bay không người lái được công bố cho thấy khoảng 50 binh sĩ Nga đầu hàng, trong khi binh sĩ Ukraine giương cao quốc kỳ trên thành phố.

Việc tái kiểm soát thị trấn này mang ý nghĩa chiến lược, vì Kucheriv Yar nằm gần Dobropillya – một trung tâm giao thông trọng yếu của khu vực.

Nga lộ điểm yếu chí mạng

Sau hơn ba năm giao tranh khốc liệt, chiến tuyến của Ukraine đã kéo dài gần 1.000 km. Dù hạn chế về nhân lực và trang thiết bị, quân đội Ukraine vẫn duy trì được khả năng phòng thủ nhờ vào công nghệ hiện đại, đặc biệt là máy bay không người lái.

Các máy bay không người lái FPV và sợi quang tạo ra vùng tấn công phía trước các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Chúng ghi lại hoạt động của các đơn vị Nga, thực hiện các đòn tấn công có mục tiêu hoặc truyền tọa độ cho pháo binh. Nhờ chiến thuật này, quân đội Ukraine có thể ngăn chặn các xe bọc thép và nhóm binh sĩ lớn của đối phương, đồng thời giảm thiểu thương vong cho chính mình.

Quân Nga đầu hàng Ukraine ở Kucheriv Yar. Ảnh: Forbes

Bất chấp thiệt hại, Nga vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật tấn công trực diện quy mô nhỏ, với các nhóm bộ binh di chuyển bằng xe địa hình hoặc xe máy để tránh bị máy bay không người lái phát hiện. Tuy nhiên, những đợt tấn công kiểu này thường chỉ đem lại kết quả tạm thời.

Hồi tháng 8, Nga từng chiếm được một phần Kucheriv Yar, nhưng đến giữa tháng, quân Ukraine đã ổn định lại mặt trận. Khi được tăng viện, Moscow mở các đợt phản công và cuối cùng kiểm soát hoàn toàn thị trấn.

Chiến lược hiện nay của Nga là liên tục tấn công để làm suy yếu lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, cách này dần mất hiệu quả khi máy bay không người lái và pháo binh Ukraine liên tục phá hủy các đoàn tiếp viện, làm gián đoạn hậu cần.

Các đơn vị tấn công của Nga thường bị cô lập, thiếu đạn dược, nước uống và lương thực. Theo thời gian, điều đó khiến tinh thần và hiệu quả chiến đấu suy giảm, dẫn đến đầu hàng – như trường hợp ở Kucheriv Yar.

Ukraine giữ ưu thế

Các chuyên gia nhận định việc giành lại Kucheriv Yar có thể mở đầu cho chuỗi chiến dịch tương tự của Ukraine. Dù Nga có một số kết quả trong chiến dịch tấn công mùa hè, họ vẫn chưa củng cố được những gì đã chiếm được. Trong khi đó, chiến thuật sử dụng máy bay không người lái của Ukraine đang dần vô hiệu hóa ưu thế về pháo binh và quân số của Nga.

Máy bay không người lái tiếp tục là yếu tố chủ chốt giúp Ukraine bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực và phương tiện. Nếu tiếp tục duy trì lợi thế công nghệ này, Ukraine có thể giữ được thế chủ động, trong khi các cuộc tấn công của Nga sẽ chỉ đạt kết quả hạn chế.

50 lính Nga đầu hàng Ukraine. Nguồn: Forbes

Việc tái chiếm Kucheriv Yar có thể là chiến thắng đầu tiên trong loạt thắng lợi tương tự, nhất là khi Ukraine đang chủ động công khai những thành công của mình. Nga tuy có bước tiến trong các đợt tấn công mùa hè, nhưng khả năng giữ vững lãnh thổ là rất thấp. Nếu như năm 2023, các bãi mìn của Nga từng làm chậm đà phản công của Ukraine, thì nay chính máy bay không người lái của Ukraine đang tạo ra các “vùng tấn công”, ngăn chặn hiệu quả bước tiến của Nga.

Nhìn tổng thể, việc giành lại Kucheriv Yar là ví dụ rõ nét cho thấy máy bay không người lái đã giúp Ukraine khắc phục những hạn chế khác trên chiến trường. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, máy bay TB2 Bayraktar từng đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ đợt tấn công đầu tiên của Nga. Kể từ đó, việc mở rộng sử dụng máy bay không người lái FPV và sợi quang đã giúp Ukraine bù đắp những lợi thế về quân số và pháo binh mà Nga từng có.

Nếu Ukraine tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc chiến không người lái, Nga sẽ còn phải đối mặt với nhiều thất bại tương tự trong các chiến dịch tấn công sau này.

(Theo Forbes)