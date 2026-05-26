Theo các chuyên gia, mùa hè nắng nóng gay gắt là thời điểm các loài rắn (bao gồm cả rắn độc) thường rời bỏ hang ổ tự nhiên để tìm kiếm những nơi mát mẻ, ẩm ướt và có nguồn thức ăn nhằm tránh nóng.

Nguyên nhân rắn phải tránh nóng vào mùa hè là vì chúng là động biến nhiệt (máu lạnh), không có khả năng tự điều hòa thân nhiệt như con người hay các loài thú.

Chính vì vậy, khi thời tiết nắng nóng, chúng ta càng cần phải chú ý hơn để tránh việc rắn bò vào nhà trú ngụ và gây nguy hiểm cho gia chủ cũng như thú cưng.

Dưới đây là 5 vị trí trong nhà dễ bị rắn tìm tới nhất trong mùa hè này và phương án xử lý, phòng ngừa thích hợp cho từng khu vực để bạn tham khảo nhé.

1. Khu vực gầm giường, gầm tủ và các góc tối trong phòng ngủ

- Lý do thu hút: Đây là những vị trí kín đáo, yên tĩnh, ít ánh sáng và có nhiệt độ thấp hơn hẳn so với nhiệt độ ngoài trời, rất lý tưởng để rắn ẩn nấp qua ngày.

- Phương án xử lý:

+ Vệ sinh: Dọn sạch chăn màn cũ, thùng hộp carton dưới gầm giường để tạo không gian thông thoáng, không có chỗ cho rắn trốn.

+ Xua đuổi: Đặt các túi thơm chứa tinh dầu sả, tỏi, hoặc quế dưới gầm giường. Rắn rất sợ những mùi nồng này nên sẽ tránh xa.

2. Nhà vệ sinh và khu vực dưới bồn rửa chén (lavabo)

- Lý do thu hút: Rắn cần nước để giải nhiệt và uống. Đường ống thoát nước sàn, hộp kỹ thuật hoặc khoảng trống dưới bồn rửa là những nơi ẩm ướt, mát mẻ nhất trong nhà. Rắn có thể bò ngược từ đường ống cống lộ thiên vào nhà.

Nhà vệ sinh là nơi rắn thường xuyên ghé thăm. (Ảnh minh họa)

- Phương án xử lý:

+ Chặn lối vào: Lắp lưới thép hoặc nắp thoát sàn chống côn trùng/bò sát cho tất cả các lỗ thoát nước.

+ Kiểm tra: Đóng kín cửa nhà vệ sinh khi không sử dụng và luôn bật đèn sáng nhẹ nếu khu vực này quá tối tăm.

3. Nhà kho, tủ giày và nơi tích trữ đồ đạc cũ

- Lý do thu hút: Những nơi này thường bừa bộn, nhiều khe hở và ít khi có người lui tới. Đây không chỉ là nơi tránh nóng hoàn hảo mà còn là "thiên đường" của chuột, gián – nguồn thức ăn ưa thích của rắn.

- Phương án xử lý:

+ Sắp xếp: Định kỳ dọn dẹp nhà kho, loại bỏ đồ dùng không cần thiết, sắp xếp giày dép lên kệ cao thay vì vứt bừa bãi trên sàn.

+ Phòng ngừa: Rắc vôi bột hoặc bột hùng hoàng (nếu nhà không có trẻ nhỏ/thú cưng) quanh chân tường nhà kho để ngăn rắn bò vào.

4. Vị trí xung quanh cục nóng máy lạnh và khe hở thông gió

- Lý do thu hút: Khu vực cục nóng điều hòa ngoài trời thường có nước ngưng tụ nhỏ giọt tạo độ ẩm, kết hợp với các khe hở của đường ống bảo ôn đi vào trong nhà tạo thành một "lối đi bí mật" cho rắn.

Rắn ẩn náu trong điều hòa của một gia đình ở Ấn Độ. (Nguồn ảnh: India Today)

- Phương án xử lý:

+ Bịt kín: Dùng keo bọt nở (foam) hoặc silicon bịt kín toàn bộ các lỗ đục tường nơi đường ống điều hòa đi qua.

+ Kiểm tra dây leo: Cắt bỏ các cành cây, dây leo bám sát vào cục nóng hoặc cửa sổ để rắn không có đường leo lên.

5. Khu vực bếp và nơi để rác thải sinh hoạt

- Lý do thu hút: Bếp là nơi thường có thức ăn thừa rơi vãi, thu hút chuột. Rắn sẽ lần theo mùi của chuột để săn mồi và vô tình ở lại trong các khe tủ bếp để tránh nóng.

- Phương án xử lý:

+ Diệt tận gốc thức ăn của rắn: Giữ bếp luôn sạch sẽ, đậy kín thùng rác và thực hiện các biện pháp bẫy/diệt chuột triệt để.

+ Kiểm tra kẹt tủ: Thiết kế tủ bếp áp sát sàn hoặc bịt kín khoảng trống dưới gầm tủ bếp để rắn không thể chui vào.

Nguyên tắc an toàn cốt lõi khi phát hiện rắn trong nhà:

- Giữ bình tĩnh và giữ khoảng cách: Không cố gắng dùng gậy đập hoặc bắt rắn nếu không có kinh nghiệm, vì rắn khi bị dồn vào đường cùng sẽ tấn công lại rất dữ dội.

- Đánh động: Dùng một cây gậy dài khua khoắng từ xa để rắn tự bò đi, hoặc dùng một chiếc chậu lớn úp ngược lên con rắn (nếu nó đang nằm im trên sàn) rồi đè vật nặng lên để cô lập nó trước khi gọi cứu hộ.

- Liên hệ trợ giúp: Gọi ngay cho lực lượng cứu hộ địa phương hoặc những người có chuyên môn bắt rắn để xử lý an toàn.