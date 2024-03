5 vạn quân Nga bẻ gãy phòng tuyến Robotyne: Tổng Tư lệnh Ukraine tới chảo lửa, công bố quyết định cấp bách

Nga "bẻ gãy" phòng tuyến của Ukraine ở Zaporizhzhia

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 13/3 dẫn lời ông Vladimir Rogov - người đứng đầu phong trào "We are together with Russia" cho biết, quân đội Nga đã bẻ gãy phòng tuyến của lực lượng Ukraine tại một số khu vực ở Zaporizhzhia (miền nam Ukraine).

Trước đó 1 ngày, ông Rogov thông báo, lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tuyến phòng thủ mới do quân đội Ukraine xây dựng ở khu vực này.

"Lực lượng Nga đã bẻ gãy tuyến phòng thủ của đối phương ở một số khu vực tại Zaporizhzhia, tiến sâu theo hướng Orekhovskoe, khu vực làng Robotyne, hướng Vremevskoe và củng cố các vị trí mà chúng ta đã giành quyền kiểm soát từ tay đối phương" - Ông Rogov nói.

Quân đội Nga đã bẻ gãy phòng tuyến của lực lượng Ukraine tại một số khu vực ở Zaporizhzhia, trong đó có Robotyne. Ảnh: Newsweek

Cũng theo ông Rogov, ở phía sau phòng tuyến, lực lượng Ukraine đang gấp rút xây dựng các tuyến phòng thủ: "Đối phương đang gấp rút bố trí các cấu trúc bê tông cốt thép sâu 3-4 mét, đào hào và các hố chống tăng, xây dựng các kênh liên lạc vì áp lực đến từ phía quân đội Nga".

Cũng trong ngày 13/3, tờ Moskovskij Komsomolets (MK) của Nga cho biết, lực lượng Nga đã khiến quân đội Ukraine thiệt hại hàng chục binh sĩ chỉ trong 1 ngày, sau khi phía Ukraine phát động phản công ở Verbove và Robotyne.

"Trong ngày đã diễn ra một số cuộc tấn công của Ukraine ở các khu vực này. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại, Ukraine thiệt hại tới hàng chục binh sĩ và thiết bị quân sự" - MK cho hay.

Theo tờ báo, Ukraine đang tìm cách lấy lại các vị trí mà Nga đã giành quyền kiểm soát. Song, chiến thuật của Kiev không thay đổi, họ tiếp tục sử dụng các đơn vị tác chiến nhỏ (gồm 7 - 15 người) để tấn công.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin chiến trường xác nhận, Nga đã đạt được những thành công nhất định tại Zaporizhzhia kể từ cuối tháng 2. Phía Ukraine đang tích cực chuẩn bị phòng thủ nhưng dưới sự tấn công ác liệt của pháo binh và lực lượng không quân Nga, tuyến phòng thủ của Kiev vẫn có những khoảng trống nhất định.

Về phía truyền thông Ukraine, trong ngày 13/3, kênh truyền hình Channel 24 dẫn lời ông Dmytro Lykhova - người phát ngôn của nhóm tác chiến Tarvia (Ukraine) cho biết, lực lượng Nga đang quyết tâm giành lại Robotyne. Họ liên tục luân chuyển và thay thế các đơn vị đã kiệt sức bằng lực lượng mới.

Theo ông Lykhova, khoảng 50.000 binh sĩ Nga đang tập trung quanh Robotyne, nhiều hơn 10.000 quân so với thông tin mà tờ Telegraph (Anh) ghi nhận được trong tháng 2. Hiện phía Nga đang huy động các đoàn xe bọc thép lớn, cùng các toán bộ binh (quy mô nhỏ hoặc lớn) để tập kich Robotyne từ nhiều hướng khác nhau.

Tổng Tư lệnh Ukraine thừa nhận tình hình khó khăn

Theo tạp chí Newsweek, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội Telegram ngày 13/3, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã thừa nhận, tình hình ở một số mặt trận của Ukraine vẫn rất khó khăn.

Trước đó, tờ Kyiv Indepedent cho biết, Tướng Syrskyi đã tới thăm tiền tuyến và trao đổi tình hình với ông Oleksandr Tarnavskyi - chỉ huy lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở phía đông nam.

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, lực lượng Nga có khả năng sẽ tiến sâu hơn vào trận địa chiến đấu của Ukraine. Ảnh: Bloomberg

"Tôi đã bắt đầu ngày hôm nay bằng việc di chuyển tới các địa bàn hành quân theo hướng mà đối phương đang hoạt động tích cực, và làm việc với 2 lữ đoàn ở đó. Tình hình đang dần trở nên khó khăn hơn, có nguy cơ các đơn vị đối phương sẽ tiến sâu hơn vào trận địa chiến đấu của chúng ta" - Ông Syrskyi cho hay, đề cập tới điểm nóng giao tranh ở phía tây, bắc và nam Avdiivka

Những tháng gần đây, Nga đã gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine, đẩy mạnh lực lượng về phía tây để tiến vào các địa bàn do Ukraine đang kiểm soát. Trong khi đó, Kiev bị hạn chế bởi tình trạng thiếu hụt đạn dược và sự hỗ trợ lâu dài từ Mỹ vẫn đang bỏ ngỏ.

Ông Syrskyi lưu ý, ở một số mặt trận, hoạt động của Nga "đã giảm đáng kể". Tuy nhiên, Moscow đang dồn nguồn lực và lực lượng xung quanh các khu định cư Verbove và Robotyne, vùng Zaporizhzhia (miền nam Ukraine), bên cạnh các nỗ lực nhằm vào mặt trận miền đông.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho hay, trước tình hình cấp bách trên,"tất cả các quyết định cần thiết" về việc bố trí lực lượng tiếp viện ở những khu vực đang giao tranh ác liệt trên đã được đưa ra, trong đó bao gồm các toán quân mới, đạn dược và thiết bị tác chiến điện tử.