5 vạn binh Nga ồ ạt tấn công, quân Ukraine bỏ vũ khí rút chạy: Tổng tư lệnh Ukraine hé lộ sự thật cay đắng

Quân Ukraine tháo chạy ở Robotyne

Hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine) ngày 2/4 đưa tin, quân đội Nga đã bắn 353 quả đạn nhằm vào 8 khu định cư của Ukraine ở nam Zaporizhzhia chỉ trong vòng 24 giờ.

Ông Ivan Fedorov - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực cho biết, quân đội Nga đã không kích dồn dập vào Mala Tokmachka và Robotyne, đồng thời huy động hàng chục máy bay không người lái tấn công 2 khu vực này, cũng như các khu vực Huliaipole, Levadne và Malynivka.

Các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cũng được Nga sử dụng. Theo thống kê của ông Fedorov, khoảng 314 quả đạn pháo đã giội xuống Huliaipole, Malynivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Robotyne, Levadne và Verbove trong ngày 1/4.

Nga đang đẩy mạnh các đợt tấn công ở Robotyne và dành được nhiều bước tiến tại đây. Ảnh: aljazeera

Nga hiện đang đẩy mạnh các nỗ lực tấn công Robotyne, khiến tình hình nơi này trở nên rất khó khăn cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Giữa tháng 3 vừa qua, kênh truyền hình Channel 24 dẫn lời ông Dmytro Lykhova - người phát ngôn của nhóm tác chiến Tarvia (Ukraine) cho biết, lực lượng Nga đang quyết tâm giành lại Robotyne khi liên tục luân chuyển và thay thế các đơn vị đã kiệt sức bằng lực lượng mới.

Theo ông Lykhova, Nga tập trung khoảng 50.000 binh sĩ quanh Robotyne và tập kích khu vực này từ nhiều hướng khác nhau, dưới sự yểm trợ của các đoàn xe bọc thép lớn.

Cũng trong ngày 2/4, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, quân đội Nga đã đẩy lùi nỗ lực tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào trung tâm Robotyne, khiến phía Ukraine hứng chịu tổn thất và buộc phải tháo chạy.

Ông Vladimir Rogov - người đứng đầu phong trào "We are together with Russia" cho biết, quân đội Nga đã giành được các vị trí ở phía nam và trung tâm Robotyne.

"Quân đội Nga đang trấn giữ các vị trí đã giành được ở trung tâm Robotyne. Nỗ lực của đối phương nhằm giành lại các vị trí trước đây đều thất bại. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã đẩy lùi thêm 2 đợt tập kích của Ukraine. Các cuộc tấn công của họ đều kết thúc bằng tổn thất và binh lính phải tháo chạy" - Ông Rogov nói.

Hiện tại, quân đội Nga đang dần đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi Robotyne. Theo lời ông Rogov, Robotyne đang trở thành mồ chôn của "hàng nghìn binh sĩ Ukraine".

Bỏ lại nhiều vũ khí

Tờ Moskovskij Komsomolets (mk.ru) dẫn lời một quân nhân Nga có biệt hiệu "Veter" đang làm nhiệm vụ tại Robotyne cho biết, trong quá trình hai phía giao tranh, lực lượng Ukraine đã bỏ lại nhiều vũ khí do nước ngoài sản xuất. Lý do là bởi họ thiếu đạn dược và không đủ kỹ năng xử lý.

Binh sĩ Ukraine bỏ lại nhiều vũ khí do nước ngoài sản xuất. Ảnh: Havard Gazette

Ví dụ, các binh sĩ Ukraine đã bỏ lại nhiều súng máy ở khu vực này vì cho rằng chúng không hoạt động bình thường.

"Các xạ thủ súng máy Ukraine không thể sử dụng vũ khí nước ngoài một cách chính xác vì họ không nắm rõ đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của chúng. Họ bỏ lại vũ khí, và chúng rơi vào tay chúng tôi" - Veter nói.

Ngoài súng máy, Veter cho biết, lực lượng Nga còn tìm thấy các hộp đạn do Liên Xô sản xuất tại các vị trí mà quân Ukraine chiếm giữ.

Trong khi đó, RIA Novosti dẫn lời một chỉ huy tiểu đoàn trinh sát trên không của Nga, với biệt danh "Dobry" cho biết, lực lượng Ukraine tại Robotyne bắt đầu tỏ ra sợ hãi khi phải đối đầu với tiểu đoàn 291 của quân đội Nga.

Họ nhanh chóng rút lui, dù vẫn tìm cách kháng cự bằng các loại máy bay không người lái tự sát và đạn chùm. Điều này đã tạo điều kiện cho Nga tiến thêm 7km tại khu vực này.

"Từ khi bước sang năm mới, chúng tôi đã tiến được khoảng 6-7km. Robotyne gần như đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi" - Viên chỉ huy cho hay.

Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận "sự thật"

Kênh truyền hình 24tv (Ukraine) ngày 29/3 cho biết, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi mới đây thừa nhận, tình hình trên các khu vực mặt trận của Ukraine nói chung đang gặp khó khăn.

"Việc Ukraine thiếu quân lực và đạn dược đã tạo điều kiện cho lực lượng Nga tiến sâu ở phía nam Ukraine, tại khu vực Zaporizhzhia. Việc phản công tại các khu vực này, trong khi không có sự yểm trợ đường không hiệu quả, đã khiến Ukraine chịu tổn thất về người và thiết bị" - Ông Syrskyi cho hay, đồng thời nhắc lại những gì diễn ra ở Avdiivka.

"Quân đội Ukraine chắc chắn sẽ giữ được những vị trí này nếu có đủ quân lực, đặc biệt là phương tiện phòng không và đạn pháo. Đây không phải là lời phàn nàn, mà là việc thừa nhận một sự thật" - Ông Syrskyi nói.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, các khu vực mặt trận đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: 24tv

Bên cạnh đó, Tổng tư lệnh Ukraine cho biết, quá trình luân chuyển các đơn vị quân đội ở tiền tuyến đã được triển khai, phần nào giúp khôi phục hiệu quả chiến đấu của trang bị khí tài, đồng thời tạo điều kiện cho các quân nhân Ukraine nghỉ ngơi và phục hồi.



Tuy nhiên, ông Syrskyi nhấn mạnh rằng, yếu tố con người đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo quá trình này.

"Để đảm bảo quá trình này, chúng ta cần có con người. Chính vì vậy, tôi muốn mỗi người đàn ông trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự ở Ukraine nhận thức rõ rằng: sự tồn vong của Ukraine phụ thuộc vào ý chí và hành động của anh ta" - Ông Syrskyi nói.