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5 tuyến metro do Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu EPC có diễn biến mới

Thanh Phong
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Sở Tài chính cho biết chủ đầu tư đang rà soát, lập kế hoạch triển khai, báo cáo UBND thành phố. 5 tuyến metro này gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14 do liên danh Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu EPC.

Sở Tài chính Hà Nội vừa báo cáo về tình hình triển khai một số dự án lớn trên địa bàn thành phố.

Về 5 dự án đường sắt đô thị đã được khởi công ngày 22/6, Sở Tài chính cho biết chủ đầu tư đang rà soát, lập kế hoạch triển khai, báo cáo UBND thành phố. 5 dự án này do liên danh Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu EPC.

Theo Sở Tài chính, dự án này cần hoàn thiện cơ sở pháp lý theo quy định, trong đó trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết điều chỉnh phụ lục Nghị quyết số 188/2025/QH15 liên quan đến 5 tuyến đường sắt đô thị (dự kiến trình kỳ họp tháng 7 đang diễn ra).

5 tuyến metro này gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14. Trong đó, tuyến metro số 1 có chiều dài 81 km, kết nối sân vận động Hùng Vương - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Thư Lâm - sân bay Nội Bài, là trục hành lang kinh tế chủ đạo Bắc - Nam, kết nối trực tiếp các đầu mối giao thông quốc gia và quốc tế.

Tuyến metro số 2 dài 56,5 km, kết nối sân bay Nội Bài với khu vực trung tâm qua Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và sân vận động Hùng Vương, đóng vai trò là cửa ngõ đối ngoại của Thủ đô.

Tuyến metro số 8 dài 91 km, nối Hòa Lạc với Dương Xá qua Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành đai 3 và Lĩnh Nam, được xác định là hành lang Đông - Tây chiến lược, kết nối hạt nhân khoa học công nghệ Hòa Lạc với các trung tâm sản xuất, logistics phía Đông.

Tuyến metro số 10 có chiều dài gần 43 km, kết nối Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa, giữ vai trò vành đai giao thông thông minh, giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử.

Trong khi đó, tuyến metro số 14 dài 32 km, kết nối Cầu Thăng Long với Ocean Park, tạo sự liên thông giữa khu vực phía Tây và các đại đô thị đa chức năng phía Đông.

Theo quy hoạch mới, Hà Nội định hướng phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km, đóng vai trò hạ tầng khung dẫn dắt phát triển không gian đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

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