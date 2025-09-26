HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
5 trường hợp đèn đỏ vẫn được rẽ phải, không bị phạt

N.D |

Bạn đã nắm rõ 5 tình huống giao thông này chưa?

5 trường hợp được rẽ phải khi đèn đỏ mà không bị phạt?

Rẽ phải khi đèn đỏ là một tình huống giao thông phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ các trường hợp nào là hợp lệ. Cùng kiểm tra kiến thức của bạn về 5 trường hợp được phép rẽ phải khi đèn đỏ theo quy định mới nhất.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Khi đến ngã tư có đèn đỏ, bạn được phép rẽ phải khi nào?

Đáp án đúng là: C. Có đèn tín hiệu phụ hình mũi tên chỉ sang phải và đèn đang bật sáng màu xanh.

Giải thích: Theo quy định, người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ phải khi có tín hiệu đèn phụ hình mũi tên cho phép rẽ phải đang bật màu xanh. Các trường hợp khác đều là vi phạm.

5 trường hợp đèn đỏ vẫn được rẽ phải, không bị phạt- Ảnh 1.

Nhiều người có thói quen hễ đến ngã tư là rẽ phải mặc kệ đèn đỏ hay không. Ảnh minh họa.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Tại một ngã tư đèn đang báo đỏ, đường cũng không tắc, nhưng người điều khiển giao thông lại ra hiệu lệnh cho phép bạn rẽ phải. Bạn sẽ xử lý thế nào?

Đáp án đúng là: B. Thoải mái rẽ phải kể cả ngã tư có lắp camera phạt nguội.

Giải thích: Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định thứ tự ưu tiên của báo hiệu đường bộ. Trong đó, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là cao nhất, trên cả tín hiệu đèn. Vì vậy, bạn phải tuân thủ hiệu lệnh của họ.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Trong trường hợp nào người lái xe được phép rẽ phải dù phía trước là tiểu đảo và đèn tín hiệu đang màu đỏ?

Đáp án đúng là: C. Khi có làn đường riêng để rẽ phải trước tiểu đảo.

Giải thích: Tại nhiều nút giao, có tiểu đảo phân luồng tạo ra một làn đường cho phép các phương tiện rẽ phải mà không cần đi vào khu vực chờ đèn tín hiệu chính. Trong trường hợp này, bạn được phép rẽ phải nhưng phải bật xi nhan và nhường đường cho người đi bộ.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Người lái xe được phép rẽ phải khi đèn đỏ nếu tại cột đèn tín hiệu có gắn thêm biển báo nào?

Đáp án đúng là: C. Biển báo phụ, nội dung biển báo ghi cho phép rẽ phải khi đèn đang đỏ.

Giải thích: Nếu có một biển báo phụ được lắp đặt ngay dưới đèn tín hiệu, trên đó ghi rõ "Đèn đỏ được phép rẽ phải" hoặc có ký hiệu tương tự, người điều khiển phương tiện được phép thực hiện theo chỉ dẫn của biển báo này dù không có tín hiệu cho phép của người điều khiển giao thông.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Trong trường hợp nào thì vạch kẻ kiểu "mắt võng" cho phép người điều khiển phương tiện được rẽ phải khi đèn đang đỏ?

Đáp án đúng là: B. Khi trong phạm vi vạch có mũi tên chỉ hướng rẽ phải.

Giải thích: Vạch "mắt võng" về cơ bản là để báo hiệu không được dừng lại. Tuy nhiên, nếu bên trong khu vực vạch mắt võng có kẻ thêm mũi tên chỉ hướng rẽ phải, người điều khiển phương tiện sẽ được phép rẽ theo hướng mũi tên đó ngay cả khi đèn tín hiệu đang màu đỏ.

