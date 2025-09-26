5 trường hợp đèn đỏ vẫn được rẽ phải, không bị phạt

Rẽ phải khi đèn đỏ là một tình huống giao thông phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ các trường hợp nào là hợp lệ. Cùng kiểm tra kiến thức của bạn về 5 trường hợp được phép rẽ phải khi đèn đỏ theo quy định mới nhất.

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Khi đến ngã tư có đèn đỏ, bạn được phép rẽ phải khi nào? A. Đèn đỏ còn dưới 5 giây đồng thời ngã tư đang đông, phải tự đi để tránh ùn tắc. sai B. Phần đường rẽ sang bên phải rất rộng và thoáng, dừng lại sẽ bị xe sau bấm còi. sai C. Có đèn tín hiệu phụ hình mũi tên chỉ sang phải và đèn đang bật sáng màu xanh. đúng D. Có đèn tín hiệu phụ hình mũi tên phải nhưng bị hỏng, và nhiều người đang rẽ phải. sai Đáp án đúng là: C. Có đèn tín hiệu phụ hình mũi tên chỉ sang phải và đèn đang bật sáng màu xanh. Giải thích: Theo quy định, người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ phải khi có tín hiệu đèn phụ hình mũi tên cho phép rẽ phải đang bật màu xanh. Các trường hợp khác đều là vi phạm.

Nhiều người có thói quen hễ đến ngã tư là rẽ phải mặc kệ đèn đỏ hay không. Ảnh minh họa.

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Tại một ngã tư đèn đang báo đỏ, đường cũng không tắc, nhưng người điều khiển giao thông lại ra hiệu lệnh cho phép bạn rẽ phải. Bạn sẽ xử lý thế nào? A. Dừng lại đến khi đèn tín hiệu chuyển màu xanh cho chắc. sai B. Thoải mái rẽ phải kể cả ngã tư có lắp camera phạt nguội. đúng C. Dừng lại vì lúc đó đèn mũi tên chỉ sang phải cũng đang đỏ. sai D. Quan sát các xe khác rồi quyết định đi theo đám đông. sai Đáp án đúng là: B. Thoải mái rẽ phải kể cả ngã tư có lắp camera phạt nguội. Giải thích: Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định thứ tự ưu tiên của báo hiệu đường bộ. Trong đó, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là cao nhất, trên cả tín hiệu đèn. Vì vậy, bạn phải tuân thủ hiệu lệnh của họ.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Trong trường hợp nào người lái xe được phép rẽ phải dù phía trước là tiểu đảo và đèn tín hiệu đang màu đỏ? A. Chỉ khi có mũi tên xanh chỉ bên phải trước tiểu đảo. sai B. Khi tiểu đảo có lắp thêm đèn tín hiệu cảnh báo. sai C. Khi có làn đường riêng để rẽ phải trước tiểu đảo. đúng D. Khi tiểu đảo được sơn vạch kẻ đường màu vàng. sai Đáp án đúng là: C. Khi có làn đường riêng để rẽ phải trước tiểu đảo. Giải thích: Tại nhiều nút giao, có tiểu đảo phân luồng tạo ra một làn đường cho phép các phương tiện rẽ phải mà không cần đi vào khu vực chờ đèn tín hiệu chính. Trong trường hợp này, bạn được phép rẽ phải nhưng phải bật xi nhan và nhường đường cho người đi bộ.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Người lái xe được phép rẽ phải khi đèn đỏ nếu tại cột đèn tín hiệu có gắn thêm biển báo nào? A. Biển báo lớn, hình tròn, nền xanh, có mũi tên trắng chỉ hướng rẽ phải. sai B. Biển báo lớn, hình tròn, nền trắng, có mũi tên xanh chỉ hướng rẽ phải. sai C. Biển báo phụ, nội dung biển báo ghi cho phép rẽ phải khi đèn đang đỏ. đúng D. Không có biển báo cho phép rẽ phải nhưng có dòng người đang rẽ phải. sai Đáp án đúng là: C. Biển báo phụ, nội dung biển báo ghi cho phép rẽ phải khi đèn đang đỏ. Giải thích: Nếu có một biển báo phụ được lắp đặt ngay dưới đèn tín hiệu, trên đó ghi rõ "Đèn đỏ được phép rẽ phải" hoặc có ký hiệu tương tự, người điều khiển phương tiện được phép thực hiện theo chỉ dẫn của biển báo này dù không có tín hiệu cho phép của người điều khiển giao thông.