5 trường hợp bị khóa SIM, chặn gọi sau 15/4, người dân cần biết

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành có hiệu lực từ 15/4 có nội dung liên quan đến hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Theo quy định, các nhà mạng sẽ tiến hành rà soát toàn bộ dữ liệu thuê bao và áp dụng các biện pháp xử lý theo từng mức độ, trong đó có thể khóa SIM hoặc chấm dứt hợp đồng nếu thông tin không hợp lệ.

Một trong những trường hợp đầu tiên người dùng cần chú ý là khi thay đổi thiết bị. Hệ thống nhà mạng sẽ tự động ghi nhận việc SIM được lắp sang điện thoại mới và gửi yêu cầu xác thực danh tính. Người dùng có tối đa 2 giờ để hoàn tất việc quét sinh trắc học khuôn mặt qua ứng dụng nhà mạng hoặc VNeID. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thuê bao sẽ bị khóa một chiều, sau 30 ngày bị khóa hai chiều và tiếp đó 5 ngày sẽ bị thu hồi số.

Từ ngày 15/4/2026, sẽ chặn chiều gọi đi, nhắn tin với các thuê bao không bổ sung xác thực sinh trắc học. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, những người vẫn sử dụng chứng minh nhân dân 9 số để đăng ký SIM cần nhanh chóng cập nhật sang căn cước công dân mới, đồng thời bổ sung dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Do hệ thống dữ liệu mới không còn liên thông tốt với giấy tờ cũ, người dùng có 60 ngày để hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin, nếu không có thể bị tạm dừng dịch vụ.

Một trường hợp khác là khi người dùng xác nhận trên ứng dụng VNeID rằng mình không đăng ký hoặc không sử dụng một số điện thoại. Khi đó, nhà mạng sẽ gửi thông báo liên tục trong 5 ngày, yêu cầu xác thực lại danh tính và hoàn tất việc giao kết hợp đồng. Nếu bỏ qua các thông báo này, thuê bao sẽ bị tạm ngừng hoạt động.

Ngoài ra, các thuê bao có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng sẽ bị đưa vào nhóm thông tin chưa đầy đủ. Nhà mạng sẽ phối hợp với Bộ Công an để đối soát và gửi thông báo đến người dùng. Trong vòng 60 ngày, người dùng cần cập nhật lại thông tin và hoàn tất xác thực, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định.

Quy định này cũng áp dụng với người nước ngoài đang sử dụng SIM tại Việt Nam. Những trường hợp đăng ký bằng hộ chiếu phải thực hiện xác thực lại thông tin trong vòng 60 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực, nếu không thuê bao có thể bị khóa.

Để tránh rủi ro, người dùng có thể chủ động kiểm tra thông tin thuê bao của mình thông qua ứng dụng VNeID tại mục Ví giấy tờ, phần Số điện thoại, hoặc nhắn tin “TTTB CCCD” hay “TTTB CMND” gửi 1414 để nhận phản hồi chi tiết. Nếu phát hiện số điện thoại không phải do mình đăng ký, có thể báo cáo trực tiếp trên VNeID để được xử lý. Việc kiểm tra và cập nhật sớm sẽ giúp đảm bảo thuê bao hoạt động ổn định, tránh bị gián đoạn liên lạc hoặc mất số.