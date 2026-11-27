Cách vun vén khéo léo của bà mẹ 2 con khiến nhiều người nội trợ học hỏi mỗi ngày.

Mong muốn chăm chút hơn cho tổ ấm và học cách chi tiêu hợp lý, chị Thu Vũ (được biết đến với kênh: Thư Vợ Đảm, sinh năm 1988, Hà Nội), mẹ hai con, bắt đầu hành trình "100 ngày học cách trở thành người vợ đảm". Mỗi ngày chị chia sẻ những mâm cơm gia đình đủ món, ngon mắt mà chi phí rất hợp lý thu hút sự quan tâm của nhiều mẹ nội trợ.

Đặc biệt, chị còn tự đặt ra thử thách cân đối 5 triệu tiền ăn mỗi tháng cho gia đình 4 người. Từ việc đi chợ theo tuần đến sơ chế thực phẩm và ghi chép chi tiêu, cách vun vén khéo léo của bà mẹ 2 con khiến nhiều người nội trợ học hỏi mỗi ngày.

Đi chợ phiên, chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần

Thay vì ngày nào cũng đi chợ rồi mới nghĩ xem ăn gì, chị Thu thường mua thực phẩm dùng trong một tuần. Gần nhà chị có chợ phiên họp vào buổi sáng các ngày 2, 7, 12, 17, 22 và 27 hàng tháng. Tại đây, chị chọn thực phẩm cho gia đình.

"Chợ phiên giống như chợ quê, cứ 5 ngày mới họp một lần, còn chợ đầu mối thì bán hằng ngày. Ở đây chủ yếu là bà con mang những sản phẩm nhà trồng được ra bán nên giá khá hợp lý, có khi còn rẻ hơn các chợ khác" - chị Thu giải thích.

Nhờ giá bình dân, chị tiết kiệm được tiền mua thực phẩm cho cả nhà. Thực phẩm mang về được phân loại, sơ chế và bảo quản cẩn thận. Đến bữa, chị chỉ cần lấy ra chế biến. Có hôm, mâm cơm 4 món hoàn thành trong khoảng 20 phút.

Những bữa cơm chỉ 60 - 70k vẫn đủ 4 món, đủ dinh dưỡng cho cả nhà

Thực đơn của gia đình được chị Thu thay đổi thường xuyên, tránh lặp lại một loại thực phẩm, giúp 2 ăn uống ngon miệng hơn. Hai con đang tuổi ăn, tuổi học nên chị chú ý đổi món.

Chẳng hạn, với khoảng 70k, chị chuẩn bị canh bí đỏ nấu tôm biển, thịt xay rang ngô và cà rốt, thêm đĩa cải chíp xào tỏi. Mâm cơm có món mặn, rau và canh nóng.

Một hôm khác, bữa cơm có giá 83k, gồm cá diêu hồng kho, rau muống luộc và dưa chuột. Trong đó, con cá giá 68k, rau muống 7k, dưa chuột 8k. Các món được chị trình bày gọn gàng, bắt mắt.

Hay có bữa, chị Thu chỉ mua thêm 63k nguyên liệu nhưng vẫn chuẩn bị được 4 món đúng sở thích của hai đứa trẻ. Danh sách đi chợ gồm trứng cút 15k, thịt băm 35k, khoai tây 8k và dưa chuột k. Thịt băm rang trứng cút làm món mặn; khoai tây xào cà rốt có sẵn, thêm canh rau cải lấy từ tủ lạnh và đĩa dưa chuột. Nhờ tận dụng đồ sẵn có, chị giảm tiền đi ăn của ngày hôm ấy.

Thỉnh thoảng chị Thu vẫn đổi món cho cả nhà với những bữa cơm hơn 100k, hay chuẩn bị nồi lẩu cả nhà cùng quây quần bên nhau. Chi phí từng bữa cũng thay đổi theo thực đơn, chứ không phải ngày nào cũng cố định ở một mức.

Không chỉ chuẩn bị bữa chính, chị Thu còn tự nấu bữa sáng để hạn chế ăn ngoài. Một lần, chị làm phở xào thập cẩm với cà rốt, hành tây, giò thái chỉ, mộc nhĩ và xúc xích. Tổng chi phí khoảng 45k, đủ chia 4 phần cho hai vợ chồng và hai con. Có hôm chị nấu nui với sườn, để các con ăn rồi đi học, và hai vợ chồng ăn rồi đi làm.

Ghi chép từng khoản để không thâm hụt ngân sách

Cách chi tiêu của chị Thu khiến nhiều người nội trợ quan tâm bởi không phải ai cũng dễ kiểm soát tiền ăn hàng tháng. Thói quen thích gì mua nấy hoặc thường xuyên ăn hàng dễ khiến tiền chợ tăng lên.

"Mình đang thực hiện thử thách cân đối 5 triệu cho cả nhà gồm hai vợ chồng, hai đứa con, bao gồm tiền ăn và tiền chợ búa. Còn tiền học, điện nước mình tính riêng. Mình sẽ ghi chép từng đồng đi chợ thế nào, nấu món gì để vừa đủ chất vừa không thâm hụt" - chị Thu chia sẻ.

Mức 5 triệu/tháng hiện là mục tiêu trong thử thách của chị, không bao gồm học phí, điện nước và những chi tiêu khác. Những mâm cơm tiết kiệm, đẹp mắt cùng cách quản lý tiền chợ tỉ mỉ đã khiến hành trình "100 ngày" của "Thu Vợ Đảm" gần gũi với nhiều gia đình: chăm lo tổ ấm không nhất thiết phải tốn kém, điều quan trọng là biết tính toán phù hợp với nhu cầu của từng nhà.

Người vợ đảm lo toan mọi việc trong gia đình, hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh

Bên cạnh niềm đam mê nấu nướng và chia sẻ những bữa cơm gia đình giản dị, chị còn cùng chồng điều hành và phát triển cửa hàng thể thao Anko Sport. Ít ai biết rằng, phía sau những video nấu ăn đời thường là một người phụ nữ cũng rất năng động trong công việc kinh doanh.

Hàng ngày, chị cùng chồng trực tiếp làm việc tại cửa hàng, tham gia quản lý, bán hàng và chăm sóc khách hàng, kinh doanh các sản phẩm thể thao với nhiều ngành hàng như giày bóng đá, giày cầu lông, giày pickleball, vợt thể thao và các dụng cụ, thiết bị thể thao.

Cửa hàng phục vụ khách hàng cá nhân, khách buôn cũng như các dự án cung cấp trang thiết bị thể thao cho trường học. Với hai vợ chồng, Anko Sport không đơn thuần là một cửa hàng kinh doanh mà còn là thành quả của quá trình cùng nhau nỗ lực, vun đắp và phát triển.

Một bên là căn bếp nhỏ với những món ăn thân thuộc, một bên là công việc kinh doanh với nhiều thử thách. Hai hành trình tưởng chừng khác nhau nhưng đều thể hiện tình yêu gia đình, sự chăm chỉ và mong muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nguồn: NVCC