5 triệu người vào xem nơi trốn siêu bão “quái vật” Milton, giật mình khuyên chủ nhà: Ôi làm ơn, chạy ngay đi

Được dự đoán là cơn bão mạnh nhất toàn cầu năm 2024, bão “quái vật” Milton đang là chủ đề khiến cư dân mạng quan tâm hơn bao giờ hết. Người dân ở Florida (Mỹ) - nơi bão quét qua cũng cập nhật tình hình hiện tại lên MXH. Trong đó, nhiều người tiết lộ đã chuẩn bị căn phòng trú ẩn trong nhà cho bản thân và gia đình.

Mới đây, một người mẹ sống ở Florida đã đăng tải clip ứng phó với bão Milton cho gia đình, đặc biệt là 2 con. Cô cho biết mình đã dọn một không gian ấm áp cho các con ở dưới gầm cầu thang trong nhà. Cô còn khẳng định đây là nơi an toàn nhất với có chăn ấm nệm êm và cũi, em bé cũng nằm rất ngoan trong căn phòng nhỏ.

"Chuẩn bị cho cơn bão với phòng trú ẩn dưới gầm cầu thang cho trẻ con" - người mẹ viết

Nhưng ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip đã thu hút cư dân mạng, nhận về 5 triệu lượt xem sau 1 ngày. Cùng với đó là rất nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn khuyên người mẹ nên chuyển các con sang nơi cao hơn ngay lập tức.

Những người này khẳng định gầm cầu thang không phải an toàn nhất để trú ẩn, nếu không muốn nói là tệ nhất. Bởi lẽ nước có thể dâng cao, cánh cửa dẫn vào căn phòng có thể bị đóng chặt do áp lực nước. Khi đó gầm cầu thang sẽ trở thành không gian kín, hoàn toàn ngập nước và 2 đứa trẻ sẽ mắc kẹt phía trong.

“Gầm cầu thang không phải là nơi an toàn nhất. Tôi nghĩ rằng đối mặt với bão thì ở càng cao càng tốt”, “Ôi! Làm ơn! Đây không phải lốc xoáy mà là bão. Tầng 1 có thể ngập và cánh cửa đó sẽ bị đóng chặt lại do áp lực nước! Vậy nên hãy chọn một căn phòng cao hơn”, “Có vẻ như đây là nơi tệ nhất để trú ẩn”, “Căn phòng này không an toàn. Tôi thực sự lo ngại về việc nước chảy vào và cửa đóng lại khiến những đứa trẻ mắc kẹt trong đó”, “Xin hãy cho mọi người biết bạn đã chuyển đến một nơi khác sau khi đọc hàng ngàn bình luận cảnh báo về việc nơi đó không an toàn”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trước những đóng góp này, người mẹ không có bình luận phản hồi. Và hiện tại (sáng 10/10 - giờ Việt Nam) - sau hơn 1 ngày đăng clip, cô chưa có cập nhật thêm về tình hình của mình và gia đình khiến nhiều người càng lo lắng hơn.

Thực tế đây không phải là tình huống duy nhất gây tranh cãi với căn phòng trú ẩn. Một người mẹ khác ở vịnh Tampa (Florida) cũng gây tranh cãi khi cập nhật tình hình bão Milton càn quét qua nhà mình.

Clip của cô được đăng lên TikTok, quay từ căn biệt thự có view biển cực kỳ xinh đẹp nhưng lại khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn. Bởi lẽ toàn bộ mặt trước căn nhà đều làm bằng kính nhưng không được gia cố hay che chắn gì trước bão. Bên trong căn nhà vẫn ở trạng thái bình thường, không có bất cứ sự chuẩn bị hay lo lắng nào.

Căn biệt thự giữa bão

Sự chuẩn bị duy nhất mà người mẹ đã làm là đưa con mình và tất cả các đồ đạc chăm con vào nhà vệ sinh ở tầng 1 để trú ẩn. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và lo lắng khi thấy em bé vì cho rằng cách làm này không an toàn, khuyên cô nên di chuyển em bé lên tầng trên hoặc bất cứ nơi nào cao hơn.

Em bé được sắp xếp trú ẩn trong nhà vệ sinh tầng 1

Trên Threads, bức ảnh phòng trú ẩn của một người đàn ông ở Plant City (Florida) cũng hút 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Đây vốn là phòng tắm nhưng được chuyển thành phòng trú ẩn với thảm và chăn để nằm, pin để cung cấp điện. Ngoài ra căn phòng còn có cả kệ tủ tivi và quạt được đặt trong bồn tắm. Người đàn ông cho biết mình đã đóng gói tất cả vật dụng có giá trị vào thùng và cất giữ và căn phòng an toàn này. “Khi mất điện, chúng tôi có khoảng 12 tiếng đồng hồ dùng pin cho tivi, quạt và đèn. Đến khi hết pin, chúng tôi có thể chạy máy phát điện. Chúng tôi rất sợ”.

Căn phòng trú ẩn có 1 triệu lượt xem trên Threads

Tuy nhiên nhiều người cho rằng thay vì tivi và quạt, chủ nhà nên dự trữ nước sạch ở trong bồn tắm vì đây mới là thứ cần thiết nhất. Bên cạnh đó, anh cũng nên bọc tấm gương lại vì nó có thể bị vỡ và rơi xuống làm bị thương người ở trong phòng.

Với những góp ý này, người đàn ông trả lời mình đã dán bạt gương và dán tất cả cửa kính trong nhà. Còn về vấn đề nước sạch, anh đã dự trữ trong 1 bồn tắm khác, có thêm 20l nước uống và 50 chai nước lọc.