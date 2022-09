5 tông màu trang trí cho phòng khách không bao giờ lỗi thời

Phòng khách là nơi thể hiện phong cách trang trí của ngôi nhà và cũng là trung tâm lựa chọn tông màu cho các phòng khác. Điều này càng trở nên quan trọng hơn, khi ngày nay không gian sống hiện đại gắn với không gian mở, nơi nhà bếp và khu vực ăn uống là phần mở rộng tự nhiên của phòng khách. Màu sắc phòng khách thường có vẻ rập khuôn với chủ nhà hay các nhà thiết kế truyền thống, khi tránh sử dụng màu tường đậm và sáng. Nhưng sự sáng tạo với màu sắc không có giới hạn, và màu sắc cũng đang dần hiện đại hóa một cách sống động, dễ nhìn.



Màu xanh dương

Thật khó để bỏ lỡ màu xanh dương và sức ảnh hưởng của nó đối với thiết kế. Hoàn toàn không có nghi ngờ gì khi nói rằng đây là màu sắc phù hợp với hầu hết chúng ta. Nó có nhiều sắc thái và tông màu khác nhau mà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh lượng màu trong phòng, ghép nối nó với các đồ nội thất khác và chọn kiểu trang trí bổ sung để thay đổi cảm giác của căn phòng.

Màu trắng

Đối với những người có thể đã bỏ lỡ xu hướng trong vài năm qua, bây giờ là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu sử dụng bảng màu trắng và gỗ trong phòng khách. Màu trắng trong phòng khách là một sự lựa chọn cơ bản nhất. Nhưng hãy kết hợp nó với những điểm nhấn ấm áp của gỗ, những mảng trang trí thú vị được làm thủ công bằng gỗ và nhà bếp với kệ gỗ. Những điều này sẽ giúp cho bạn có được một không gian sống nhẹ nhàng, đa năng và dễ dàng thay đổi phong cách nếu muốn.

Màu xanh lá cây

Màu xanh lá cây không phải lúc nào cũng là màu phổ biến trong phòng khách bởi vì nó là một điểm nhấn khó xử lý. Quá nhiều màu xanh lá cây có vẻ sẽ biến khu vực sinh hoạt thành một khung cảnh lòe loẹt. Nhưng nếu quá ít cũng có thể khiến nó trông lạc lõng. Chìa khóa để có một phòng khách đẹp được bao phủ bởi màu xanh lá cây là bạn nên biết mình có thể sử dụng nó ở mức độ nào cho phù hợp với không gian. Một phòng khách vui vẻ và tràn ngập ánh sáng là điều bắt buộc cần có đối với gam màu này. Ngoài ra, phong cách cổ điển và truyền thống sẽ phù hợp với màu xanh lá cây hơn là bối cảnh hiện đại.

Màu be

Khi nghĩ đến những màu sắc "an toàn" để sử dụng trong phòng khách, thì màu be gần như là lựa chọn hoàn hảo. Trang trí với màu be chắc chắn không gây cảm giác nhàm chán và bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cách khác nhau để tạo những điểm nhấn thông minh. Sự sáng tạo sẽ giúp biến những bức tường màu be tưởng chừng như nhàm chán đó trở thành một khung cảnh thú vị hơn. Giống như màu trắng và xám, màu be là một màu có khả năng thích ứng cực kỳ tốt cho dù bạn có sự thay đổi về phong cách của căn nhà.

Màu xám

Trong vài năm trở lại đây, màu xám luôn là màu trung tính hot nhất của năm trong hơn một thập kỷ qua. Chúng là lựa chọn của rất nhiều người trong việc trang trí cho phòng khách. Nhiều sắc thái của màu xám cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giao diện nóng và lạnh trong phòng khách, cũng như có thể dễ dàng kết hợp với màu trắng để có nội thất trông sang trọng, quyến rũ hơn. Nếu bạn yêu thích sự tinh tế với sự rung cảm, hợp thời trang thì màu xám là màu dành cho bạn.