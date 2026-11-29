Hôm nay (29/11), mưa lớn còn bao trùm Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Tại khu vực Tây Nguyên và tỉnh Khánh Hoà mưa tiếp tục nhưng giảm về cường độ.

Đêm qua và sáng sớm nay (29/11), Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/11 đến 3h ngày 29/11 có nơi trên 100mm như tại trạm Trà Kót (Đà Nẵng) 104mm, Giá Vực (Quảng Ngãi) 116mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 187mm, nâng tổng lượng mưa ở nhiều khu vực miền Trung lên mức 300-500mm trong gần hai ngày qua.

Dự báo từ sáng sớm ngày 29/11 đến sáng 30/11, mưa lớn tiếp tục ở miền Trung nhưng vùng mưa thu hẹp dần.

Mưa lớn nhất tập trung tại Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ với lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Huế từ sáng 29/11 đến sáng 30/11 cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Dự báo từ trưa, chiều 30/11, mưa từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ sẽ giảm nhanh.

Mưa lớn gây ngập lụt tại Quy Nhơn. Đây là một trong những khu vực hứng chịu lượng mưa lớn nhất từ đêm 27/11.

Tại Khánh Hoà sau một ngày mưa rất lớn, ngày và đêm 29/11 chỉ còn mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có mưa to trên 80mm.

Khu vực Tây Nguyên gồm Tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), Tây Gia Lai, Tây Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng hôm nay cũng còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 29/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và khu vực Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh khô tăng cường, trời rét sâu về đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 24-27 độ, ban đêm xuống còn 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hôm nay trời nắng, ít mưa. Sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 24-27 độ.

Dự báo ngày mai (30/11), khu vực miền Bắc có khả năng giảm nhiệt nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm, xác suất xuất hiện mưa cao. Sau đó từ ngày 1/12, miền Bắc tăng nhiệt nhanh, trời nắng kéo dài.