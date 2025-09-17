5 "thuyết âm mưu" quanh màn "thăm chồng" cực bí ẩn của Taylor Swift: Vì an ninh hay giấu bụng bầu?

Mới đây, Taylor Swift đã đến sân vận động cổ vũ cho chồng chưa cưới Travis Kelce. Tuy nhiên thay vì công khai lộ diện, cô và mẹ Andrea Swift lại đi sau tấm màn chắn di động cao khoảng 2,1 mét. Trong suốt trận đấu, cũng không có hình này của của Taylor Swift được ghi lại, khác hẳn với những màn cổ vũ công khai của cô năm ngoái

Màn "ẩn thân chi thuật" này đã khiến khán giả khắp nơi phải bàn tán xôn xao. Page Six đã đưa ra top 5 giả thiết được nhiều người nhắc đến nhất.

Cận cảnh màn ẩn thân của giọng ca sinh năm 1989

1. Mối quan ngại về an ninh

Tình hình an ninh nước Mỹ đang bất ổn sau vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk vào tuần trước. An ninh tại nhiều sự kiện trên khắp cả nước đã được tăng cường để tránh những vụ việc tương tự. Nhiều fan cho rằng nhóm an ninh của Taylor Swift muốn thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung, suy đoán tấm màn chắn của cô có khả năng chống đạn.

Tuy nhiên, Christopher Herrmann - giáo sư tại Trường Đại học Tư pháp Hình sự John Jay ở New York, nói với Page Six rằng tấm khiên này có thể chỉ được sử dụng vì mục đích riêng tư chứ không phải để bảo vệ, vì tấm khiên này "nặng hơn và cần nhiều nhân lực hơn để điều khiển".

2. Taylor Swift giấu tóc mới

1 giả thiết khác được nhiều người tin tưởng là Taylor Swift đã nhuộm hoặc làm kiểu tóc mới để chuẩn bị quảng bá album mới The Life of a Showgirl. Nữ ca sĩ được cho là chọn cách "ẩn thân" nhằm giấu tóc mới, tạo sự bất ngờ cho khán giả khi album phát hành vào ngày 3/10 tới đây.

Có thể Taylor Swift đang muốn giấu tóc mới để quảng bá album

3. Nữ ca sĩ đã mang thai và muốn giấu bụng bầu

Giả thiết này được tương đối đông người ủng hộ. Họ cũng liên hệ điều này với việc Taylor Swift vắng bóng trong thời gian qua. Cô không bay sang Brazil xem trận đấu khởi đầu mùa giải của hôn phu, cũng không tham dự lễ trao giải MTV Music Awards. Lần cuối cũng Taylor Swift xuất hiện nơi công cộng là từ tận 29/8.

Trước đó, Page Six đưa tin Taylor Swift - Travis Kelce chưa vội kết hôn mà dự định đến hè năm sau mới cưới. Hiện tại nữ ca sĩ được cho là vội vã lên kế hoạch sinh con hơn. Nên giả thiết cô đã mang thai và muốn giấu bụng bầu không phải là không có lý.

Không loại trừ khả năng cô đã mang thai

4. Taylor Swift không muốn chiếm spotlight của Travis Kelce

Kể tử khi cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào mùa hè năm 2023, mọi ánh mắt, máy quay, sự chú ý đều đổ dồn về phía Taylor bất cứ khi nào cô tham dự các trận đấu của Travis. Mặc dù nhiều fan thích thú điều này, nhưng nhiều người hâm mộ NFL cho rằng Taylor Swift làm xao nhãng trận đấu, chiếm spotlight của các cầu thủ, khiến các trận đấu trở nên phù phiếm như sự kiện giải trí. Hơn nữa, đây có thể là mùa giải cuối cùng của Travis Kelce trước khi giải nghệ, nên có thể Taylor Swift không muốn chiếm mất sự chú ý của anh.

Có thể Taylor Swift không muốn chiếm sự chú ý của hôn phu

5. Taylor Swift muốn tránh sự la ó từ đám đông

Hồi tháng 2, Taylor Swift tham gia trận đấu Super Bowl (chung kết mùa giải NFL) để cổ vũ cho Travis Kelce. Kết quả là đội của anh bị thua tơi bời. Ngươi hâm mộ có mặt ở sân vận động liên tục la ó, chế giễu Taylor mỗi khi hình ảnh cô xuất hiện trên màn hình hơn. Tổng thống Donald Trump, người có mặt tại sự kiện cũng lên tiếng công kích nữ ca sĩ. Có thể lần này Taylor Swift ẩn thân vì muốn tránh đi sự la ó này.

Cô bị la ó mỗi khi hôn phu thua cuộc

