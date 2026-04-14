Không chú ý hiệu suất năng lượng

Khi mua điều hòa, đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài và giá cả, hãy chú ý đến cấp hiệu suất năng lượng, đây mới là bí quyết tiết kiệm điện.

Tất cả các thiết bị điện đều có tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, nó quyết định trực tiếp lượng điện mà điều hòa tiêu thụ.

Nếu nhà bạn vẫn đang sử dụng điều hòa cũ, hãy lưu ý tiêu chuẩn cũ phân hiệu suất năng lượng thành 1, 2, 3 cấp, trong đó hiệu suất năng lượng cấp 3 là một “kẻ ngốn điện”, khi vận hành tốn điện nhiều hơn so với các mẫu máy hiệu suất năng lượng cấp 1.

Còn hiện nay sau khi áp dụng tiêu chuẩn mới, mức hiệu suất năng lượng đã được cập nhật từ cấp 1 đến cấp 5, khi chọn mua nhất định phải tránh các mẫu có hiệu suất năng lượng cấp 4 và cấp 5, ưu tiên chọn sản phẩm hiệu suất năng lượng cấp 1 hoặc cấp 2.

Để đánh giá xem điều hòa có tiết kiệm điện hay không, ngoài việc xem mức hiệu suất năng lượng, còn có hai thông số quan trọng:

- Giá trị công suất tiêu thụ năng lượng hàng năm càng lớn càng tốt, nó đại diện cho hiệu quả chuyển đổi năng lượng của điều hòa cao hơn.

- Trong cùng điều kiện công suất làm lạnh, giá trị tiêu thụ điện càng nhỏ càng tốt.

Ngoài ra, nên chọn điều hòa biến tần, vì so với điều hòa tần số cố định, nó có thể tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng hơn.

Thường xuyên bật tắt điều hòa

Nhiều người có một hiểu lầm khi sử dụng, đó là sau khi nhiệt độ trong phòng hạ xuống sẽ lập tức tắt điều hòa, khi nhiệt độ tăng trở lại thì bật lại, cho rằng cách này có thể tiết kiệm điện. Còn có một tình huống khác, khi đi ra ngoài trong thời gian ngắn, họ sẽ tắt điều hòa và bật lại khi về. Nhưng thực tế, việc thường xuyên bật tắt điều hòa lại khiến tiêu thụ điện năng tăng lên.

Khi máy lạnh khởi động, máy nén sẽ hoạt động ở công suất lớn nhất, để làm cho nhiệt độ trong phòng đạt đến mức nhiệt mà chúng ta đã cài đặt nhanh nhất có thể, lúc này lượng điện tiêu thụ gấp 5-7 lần so với khi hoạt động bình thường.

Sau đó, máy lạnh sẽ giữ ở trạng thái nhiệt độ ổn định và hoạt động ở trạng thái tiết kiệm điện nhất. Nếu lúc này đột ngột tắt máy lạnh, nhiệt độ trong phòng sẽ tăng trở lại, việc lên xuống liên tục sẽ tiêu tốn rất nhiều điện.

Giống như lái xe, việc khởi động và tắt máy thường xuyên rất tốn nhiên liệu, máy lạnh cũng tương tự, khi khởi động rất hao điện. Việc bật tắt thường xuyên không những tốn điện mà còn gây hại cho máy nén. Vì vậy, ngay cả khi ra ngoài một, hai tiếng, cũng không cần tắt máy lạnh.

Không biết sử dụng chế độ tiết kiệm điện

Nhiều người vào mùa hè khi bật điều hòa, chỉ chọn chế độ làm mát. Thực ra, trên điều khiển điều hòa, nút “ECO” hay “Tiết kiệm năng lượng” đều là chế độ tiết kiệm điện. Khi bật, điều hòa sẽ tự động điều chỉnh tần số hoạt động, vừa duy trì sự thoải mái, vừa tiết kiệm điện tối đa.

Các bước như sau:

- Bật điều hòa trước ở 26 độ.

- Sau đó bật quạt ở mức 2, rồi chỉnh sang chế độ cảm giác mát.

- Bước cuối cùng, nhấn giữ nút làm lạnh trên điều khiển điều hòa trong năm giây, vào chế độ tiết kiệm điện (nghe tiếng điều hòa kêu một tiếng “ding”, bên trái điều khiển sẽ hiển thị hai chữ “tiết kiệm điện”).

Trong trạng thái này, điều hòa rất dễ chịu, nhiệt độ và tốc độ gió vừa phải, quan trọng hơn là giúp bạn tiết kiệm điện.

Đặt nhiệt độ rất thấp

Về đến nhà, ngay lập tức đặt nhiệt độ xuống 15 độ, 16 độ, nghĩ rằng chỉ một giây là “bay đến” Bắc Cực, nhưng thực tế, cách làm này sẽ khiến máy nén điều hoà trực tiếp bật chế độ “chơi liều”, hoạt động hết công suất, tiền điện tăng vọt.

Vì nhiệt độ đặt và nhiệt độ phòng chênh lệch quá lớn, để nhanh chóng đạt được nhiệt độ thấp đã đặt, máy nén sẽ chạy hết công suất, tiêu thụ điện tăng vùn vụt.

Cách làm khoa học là, khi mới bật không nên chỉnh ngay xuống 16°C, có thể chỉnh trước 22°C, đợi phòng mát rồi mới chỉnh lên 26°C, như vậy phòng sẽ nhanh mát và không quá tốn điện.

Không vệ sinh điều hòa

Máy điều hòa mấy năm không vệ sinh, mỗi lần bật lên là sẽ có một mùi khó chịu, bạn không thể tưởng tượng bên trong bẩn đến mức nào. Cửa gió điều hòa, lưới lọc, tấm tản nhiệt đầy bụi bẩn và lông, bên trong tích tụ một lượng lớn chất bẩn, môi trường ẩm ướt khi điều hòa hoạt động càng dễ trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn.

Không khí lạnh thậm chí không thổi ra được, hiệu quả trao đổi nhiệt giảm mạnh. Điều hòa chỉ có thể làm việc chăm chỉ hơn, tiền điện tăng là điều tất nhiên, gió thổi ra còn có mùi mốc, khiến bạn chóng mặt.

Vì vậy, toàn bộ máy mỗi năm trước mùa hè cần được vệ sinh sâu. Điều hòa được rửa sạch không chỉ giảm tải khi vận hành, tiết kiệm điện hơn mà khí thổi ra còn trong lành, khỏe mạnh, không mùi.