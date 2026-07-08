5 thói quen âm thầm khiến tiền điện tăng vọt mỗi tháng

Đây là 5 thói quen dùng điện sai cách mà rất nhiều gia đình đang mắc phải.

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao hóa đơn tiền điện tháng nào cũng cao hơn dự tính, dù gia đình không mua thêm thiết bị điện mới? Thực tế, nguyên nhân đôi khi không nằm ở số lượng thiết bị mà đến từ chính những thói quen sử dụng điện hằng ngày. Chỉ một vài hành động tưởng như vô hại cũng có thể khiến điện năng bị tiêu hao đáng kể, làm hóa đơn cuối tháng tăng lên mà bạn không hề hay biết. Nếu nhận ra và thay đổi sớm, bạn không chỉ tiết kiệm được một khoản chi phí mỗi tháng mà còn góp phần bảo vệ môi trường và kéo dài tuổi thọ của các thiết bị điện trong gia đình. Dưới đây là 5 thói quen phổ biến khiến tiền điện tăng cao.

1. Để thiết bị ở chế độ chờ (Standby)

Nhiều người nghĩ rằng tắt tivi bằng điều khiển hay để sạc điện thoại cắm trong ổ điện sẽ không tiêu tốn điện. Thực tế, nhiều thiết bị vẫn âm thầm tiêu thụ điện năng khi ở chế độ chờ. Tivi, đầu thu, máy tính, loa, lò vi sóng hay bộ sạc đều có thể sử dụng một lượng điện nhỏ khi chưa được ngắt nguồn hoàn toàn. Mỗi thiết bị chỉ tiêu thụ một ít, nhưng cộng dồn cả năm sẽ tạo ra khoản chi phí không nhỏ. Mẹo tiết kiệm: Hãy rút phích cắm hoặc sử dụng ổ cắm có công tắc để ngắt nguồn hoàn toàn khi không sử dụng.

2. Bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp

Đây là sai lầm rất nhiều gia đình mắc phải, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Không ít người đặt điều hòa ở mức 16–20°C với hy vọng phòng sẽ mát nhanh hơn. Thực tế, điều hòa không làm lạnh nhanh hơn mà chỉ phải hoạt động với công suất lớn trong thời gian dài, khiến điện năng tiêu thụ tăng đáng kể. Nhiệt độ được khuyến nghị là 26–28°C, kết hợp với quạt điện để luồng khí mát phân bổ đều khắp phòng. Đồng thời, hãy vệ sinh lưới lọc định kỳ để điều hòa luôn hoạt động hiệu quả.

3. Sử dụng tủ lạnh chưa đúng cách

Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục 24/7 nên chỉ cần sử dụng sai cách cũng đủ khiến hóa đơn tiền điện tăng lên. Một số thói quen phổ biến như mở cửa tủ quá lâu, mở nhiều lần liên tiếp, nhồi nhét quá nhiều thực phẩm hoặc chỉnh nhiệt độ quá thấp đều khiến máy nén phải làm việc nhiều hơn. Để tiết kiệm điện, hãy sắp xếp thực phẩm khoa học, lấy đồ nhanh rồi đóng cửa ngay. Đồng thời, không nên đặt thức ăn còn nóng vào tủ vì sẽ làm nhiệt độ bên trong tăng lên, buộc tủ phải tiêu tốn thêm điện để làm lạnh.

4. Không vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, bụi bẩn sẽ bám vào điều hòa, quạt, tủ lạnh và nhiều thiết bị khác, làm giảm hiệu suất hoạt động. Ví dụ, điều hòa có bộ lọc bẩn sẽ làm mát chậm hơn, còn dàn ngưng của tủ lạnh bị bám bụi sẽ khiến máy chạy liên tục để duy trì nhiệt độ. Việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp thiết bị tiết kiệm điện mà còn kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ hỏng hóc và tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài.

5. Sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc

Máy giặt, bình nóng lạnh, bếp từ, điều hòa hay máy sấy quần áo đều là những thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng. Nếu sử dụng đồng thời trong cùng một thời điểm, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng mạnh. Bạn nên sắp xếp thời gian sử dụng hợp lý. Ví dụ, chỉ bật bình nóng lạnh trước khi tắm khoảng 15–20 phút rồi tắt, hoặc vận hành máy giặt vào thời điểm phù hợp thay vì sử dụng đồng thời với nhiều thiết bị công suất lớn khác.