5 thời điểm nên thắp hương

Thư Hân
|

Với nhiều người, thắp hương không chỉ là một thói quen trong sinh hoạt tâm linh mà còn là cách giúp bản thân cảm thấy an tâm hơn trước những thời điểm quan trọng trong cuộc sống.

Không ít gia đình hiện nay vẫn giữ thói quen thắp một nén hương vào những dịp đặc biệt thay vì chỉ đợi đến ngày rằm hay mùng 1. Có người thắp hương trước khi đi xa, trước ngày thi cử của con cái, trước lúc khai trương hay đơn giản là vào thời điểm cảm thấy trong lòng nhiều lo lắng, bất an. Dù mỗi nhà có quan niệm khác nhau, điểm chung là khoảnh khắc thắp hương thường mang lại cảm giác chậm lại giữa nhịp sống bận rộn. Chỉ vài phút đứng trước bàn thờ, nhiều người cảm thấy tinh thần ổn định hơn, như có thêm một khoảng lặng để sắp xếp suy nghĩ trước những chuyện quan trọng.

Ngoài ý nghĩa tâm linh, đây cũng là một cách giữ kết nối với nếp sinh hoạt gia đình và tạo cảm giác yên tâm về mặt tinh thần. Dưới đây là những thời điểm được nhiều gia đình lựa chọn để thắp hương trong cuộc sống hàng ngày.

1. Trước những ngày thi cử hoặc công việc quan trọng

Đây là thời điểm nhiều người có thói quen thắp hương nhất. Trước ngày thi, phỏng vấn, ký hợp đồng hay bắt đầu công việc mới, nhiều gia đình thường thắp một nén hương với mong muốn mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn. Không ít phụ huynh sẽ dậy sớm thắp hương trước ngày con đi thi, còn người lớn cũng thường làm điều tương tự trước những cột mốc quan trọng trong công việc. Điều này không hẳn vì mê tín mà giống một cách giúp tinh thần bình tĩnh hơn trước áp lực. Chỉ vài phút đứng trước bàn thờ trong không gian yên tĩnh cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy nhẹ lòng và có thêm cảm giác an tâm trước khi bắt đầu việc lớn.

2. Khi vừa chuyển về nhà mới hoặc bắt đầu cuộc sống mới

Những thời điểm như dọn về nhà mới, mở cửa hàng, chuyển công việc hoặc bắt đầu một chặng sống khác thường khiến nhiều người muốn làm điều gì đó mang tính “khởi đầu”. Vì vậy, việc thắp hương vào ngày đầu tiên ở không gian mới cũng trở thành thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình. Nhiều người cho rằng điều này giúp không gian có cảm giác ấm hơn, bớt lạnh lẽo và tạo tâm lý an tâm khi bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác.

3. Sau những ngày trong lòng nhiều áp lực hoặc bất an

Không phải lúc nào người ta cũng thắp hương vì một dịp cụ thể. Có những hôm chỉ đơn giản là cảm thấy tinh thần quá mệt, công việc không thuận lợi hoặc trong nhà liên tục xảy ra chuyện khiến tâm trạng nặng nề hơn bình thường. Vào những lúc như vậy, nhiều người thường chọn thắp một nén hương vào buổi tối hoặc sáng sớm như cách để tự cân bằng lại cảm xúc. Khoảnh khắc yên tĩnh trước bàn thờ đôi khi giúp con người dễ thả lỏng và nhẹ lòng hơn sau một ngày nhiều suy nghĩ.

4. Trước khi đi xa hoặc bắt đầu chuyến đi dài

Trước những chuyến công tác xa, đi du lịch dài ngày hoặc các hành trình quan trọng, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen thắp hương để cầu bình an. Đây là điều khá phổ biến, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc những gia đình coi trọng nếp sinh hoạt truyền thống. Dù chỉ là một hành động nhỏ, việc này thường mang lại cảm giác yên tâm hơn trước khi rời nhà trong nhiều ngày.

5. Vào sáng sớm những ngày đặc biệt trong tháng

Ngoài mùng 1 hay ngày rằm, nhiều người còn có thói quen thắp hương vào sáng đầu tháng, ngày kỷ niệm hoặc trước một cột mốc cá nhân quan trọng. Đây thường được xem như cách bắt đầu một giai đoạn mới với tâm thế nhẹ nhàng và chỉn chu hơn. Buổi sáng sớm cũng là thời điểm không gian yên tĩnh, ít tiếng ồn nên nhiều người cảm thấy dễ tập trung và thư thái hơn khi thắp hương. Một số gia đình thường tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, thay nước, cắm hoa rồi mới thắp một nén hương để tạo cảm giác sạch sẽ, ấm cúng cho cả ngày.

Với nhiều người, đây không chỉ là thói quen tâm linh mà còn giống một cách “làm mới” tinh thần vào những ngày đặc biệt, giúp bản thân cảm thấy an tâm và dễ chịu hơn trước khi bắt đầu ngày mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

