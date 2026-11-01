Theo quan niệm dân gian, có những lúc nhà cửa đặc biệt cần được làm mới.

Tẩy uế nhà cửa là một tập tục đã xuất hiện từ lâu trong đời sống của người Việt. Người xưa quan niệm rằng sau một số biến động, không gian sống có thể tích tụ khí cũ, vì vậy việc dọn dẹp, mở cửa thông thoáng hay tạo hương thơm được xem như cách xua đi điều không tốt và đón những điều mới mẻ vào nhà. Ngày nay, không nhất thiết phải nhìn việc tẩy uế dưới góc độ tâm linh. Sau những thời điểm đặc biệt, nhà cửa thực sự có thể tích tụ bụi bẩn, mùi khó chịu, độ ẩm hoặc trở nên bí bách vì lâu ngày đóng kín. Bởi vậy, 5 thời điểm dưới đây cũng rất thích hợp để gia đình làm sạch và làm mới toàn bộ không gian sống.

1. Khi vừa chuyển vào nhà mới hoặc nhà thuê mới

Đây có lẽ là thời điểm nhiều người nghĩ đến chuyện tẩy uế nhất. Theo quan niệm dân gian, mỗi ngôi nhà đều lưu giữ hơi người và dấu vết sinh hoạt của những người từng sống ở đó, vì vậy trước khi bắt đầu cuộc sống mới, gia chủ thường muốn làm sạch không gian cũ.

Thay vì chỉ đốt hương hay xông nhà, việc đầu tiên nên làm là mở rộng cửa để không khí lưu thông, sau đó vệ sinh kỹ sàn, tủ, bếp, nhà vệ sinh và những góc ít được chú ý. Với nhà đã bỏ trống một thời gian, nên kiểm tra thêm cống thoát nước, điều hòa, nệm, rèm và các vị trí có dấu hiệu ẩm mốc. Khi căn nhà thực sự sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng, cảm giác bước vào sống cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

2. Sau khi sửa chữa, cải tạo nhà

Đập tường, sơn lại phòng, lát sàn hay đóng một loạt tủ mới đều khiến môi trường trong nhà thay đổi đáng kể. Bụi xây dựng có thể nằm trong những khe nhỏ, còn sơn, keo và một số vật liệu mới có thể phát tán các hợp chất bay hơi trong thời gian đầu. Đây cũng là lý do nhiều căn nhà vừa sửa xong dù nhìn rất mới nhưng bước vào vẫn có cảm giác nồng và bí. Nếu muốn tẩy uế vào thời điểm này, điều quan trọng nhất không nằm ở việc tạo thêm mùi thơm mà là loại bỏ nguồn gây khó chịu. Gia đình nên hút sạch bụi, lau các bề mặt, mở cửa và tăng thông gió trong thời gian phù hợp trước khi sử dụng bình thường. Đừng vội dùng thật nhiều tinh dầu, nước hoa phòng hay đốt hương để át mùi vật liệu mới bởi thơm hơn không đồng nghĩa không khí đã sạch hơn.

3. Khi nhà đã đóng cửa, bỏ trống quá lâu

Một căn nhà vài tuần hoặc vài tháng không có người ở rất dễ xuất hiện cảm giác bí và mùi đặc trưng ngay khi mở cửa. Nguyên nhân không nhất thiết liên quan đến yếu tố tâm linh mà có thể đến từ không khí kém lưu thông, bụi, độ ẩm, nấm mốc hoặc mùi từ hệ thống thoát nước. Bởi vậy, sau thời gian dài vắng nhà, đừng chỉ mở cửa rồi lập tức vào ở. Hãy thông gió toàn bộ không gian, xả nước ở các vòi và khu vực thoát sàn, kiểm tra tủ kín, góc tường, đồ vải và những vị trí dễ ẩm. Chăn ga, rèm hoặc thảm có mùi nên được giặt và phơi khô. Đây cũng là lúc thích hợp để bỏ những thực phẩm, đồ dùng đã hỏng hoặc vật dụng lâu ngày không còn sử dụng, giúp căn nhà thực sự có cảm giác được làm mới.

4. Sau khi trong nhà trải qua chuyện không vui

Trong quan niệm dân gian, sau những biến cố như có người ốm lâu ngày, tang sự hoặc một giai đoạn gia đình liên tục gặp chuyện không vui, nhiều người có thói quen tẩy uế với mong muốn bỏ lại những điều nặng nề và bắt đầu một nhịp sống mới. Đây là yếu tố thuộc về niềm tin và văn hóa, không nên hiểu rằng bệnh tật hay chuyện buồn thực sự để lại tà khí trong căn nhà.

Tuy nhiên, việc tổng vệ sinh vào lúc này vẫn có ý nghĩa thực tế. Có thể bắt đầu bằng mở cửa đón ánh sáng và không khí, giặt chăn ga, khăn, rèm, dọn những đồ không còn sử dụng và sắp xếp lại căn phòng. Nếu muốn xông hương theo tập tục gia đình, nên thực hiện ở mức vừa phải, giữ phòng thông thoáng và đặc biệt thận trọng với nhà có trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp hoặc vật nuôi.

5. Trước những dấu mốc quan trọng của gia đình

Trước Tết, ngày nhập trạch, một dịp đoàn tụ lớn hoặc khi gia đình chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới là những lúc người Việt thường dọn dẹp nhà cửa rất kỹ. Quan niệm xưa coi việc bỏ đi bụi bẩn, đồ hỏng và những thứ tồn đọng là cách tiễn cái cũ, tạo khoảng trống để nghênh đón cát lành. Không cần biến việc này thành một nghi thức cầu kỳ. Hãy bắt đầu từ những nơi dễ tích tụ đồ nhất như tủ quần áo, kho, gầm giường, tủ bếp rồi xử lý đồ hỏng, đồ hết hạn và những món nhiều năm không dùng tới. Sau đó lau dọn, thay đồ vải bẩn, mở cửa thông thoáng và sắp xếp lại những khu vực sinh hoạt chính. Xét cho cùng, một căn nhà sáng sủa, sạch sẽ và bớt đồ thừa cũng chính là cách thiết thực nhất để tạo cảm giác về một khởi đầu mới.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo