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5 thí sinh mắc kẹt tại ngầm tràn, công an dùng xe chuyên dụng đưa đến điểm thi

VĂN CHƯƠNG
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Công an xã Đèo Gia (Bắc Ninh) dùng xe chuyên dụng vượt đường vòng 25km, kịp thời đưa 5 thí sinh mắc kẹt bên ngầm tràn đến điểm thi tốt nghiệp THPT đúng giờ.

Tối 11/6, Trung tá Lục Xuân Hùng, trưởng Công an xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng cùng ngày trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn giao thông tại khu vực ngầm Suối Sâu (thôn Đồng Con 1, xã Đèo Gia), tổ công tác Công an xã Đèo Gia phát hiện nhóm 5 học sinh đang loay hoay tìm cách qua dòng nước.

Được biết, các em đang trên đường đến điểm thi tốt nghiệp THPT tại phường Chũ thì gặp sự cố khiến ngầm tràn bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể qua lại.

Khu vực xảy ra sạt lở khiến giao thông chia cắt, thí sinh không thể đi qua để tới điểm thi.

Nhận thấy tính chất cấp bách của sự việc khi giờ thi đã cận kề, Thiếu tá Trương Văn Thịnh, Phó Trưởng Công an xã Đèo Gia cùng Đại úy Vũ Tiến Đạt lập tức lên phương án ứng cứu.

"Ban đầu, chúng tôi hướng dẫn các em đi qua cầu phao thôn Trại Thập để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, sau khi đánh giá nhanh tình hình thực tế, nếu đi theo tuyến đường đó xuống các điểm thi thì nguy cơ muộn giờ là rất cao. Do đó, chúng tôi quyết định liên hệ chủ cầu phao giữ các em lại và triển khai ngay phương án dùng ô tô của đơn vị để đưa các em đến điểm thi", Thiếu tá Thịnh chia sẻ.

Ngay sau đó, Đại úy Đạt lái xe ô tô chuyên dụng, chở 5 học sinh đi theo tuyến đường vòng qua xã Lục Ngạn để hướng về hai điểm thi tại phường Chũ.

Sau quãng đường khoảng 25 km, các em đã được đưa đến điểm thi an toàn, kịp thời gian làm thủ tục dự thi.

Xe chuyên dụng của Công an xã Đèo Gia đưa 5 thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Cảm động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, trưa cùng ngày, đại diện phụ huynh của các thí sinh trực tiếp đến trụ sở Công an xã Đèo Gia để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ.

Theo thống kê, xã Đèo Gia có khoảng 200 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Do là địa bàn miền núi, nhiều thôn bản nằm cách xa trung tâm nên giao thông tại đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị chia cắt cô lập mỗi khi có mưa lớn hoặc sự cố bất thường xảy ra.

Để bảo đảm không thí sinh nào gặp khó khăn trong quá trình dự thi, Công an xã Đèo Gia đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường tuần tra tại các tuyến đường trọng điểm, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và các nhóm Zalo cộng đồng để nắm bắt tình hình di chuyển của thí sinh, kịp thời hỗ trợ khi phát sinh tình huống đột xuất.

Việc làm trách nhiệm, kịp thời của cán bộ Công an xã Đèo Gia giúp các thí sinh vượt qua tình huống bất ngờ trong ngày thi quan trọng, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an cơ sở tận tụy, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

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xã Lục Ngạn

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