5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân năm 2026, nhiều người có tin vui

Với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cùng hàng loạt cải cách về thủ tục hành chính, quy định mới được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Mức giảm trừ gia cảnh tăng vọt giúp người dân giữ lại nhiều tiền hơn

Tin vui lớn nhất dành cho người làm công ăn lương là mức giảm trừ gia cảnh đã được điều chỉnh tăng mạnh mẽ theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15. Cụ thể, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế được nâng lên mức 15,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 186 triệu đồng mỗi năm. Đồng thời, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc cũng tăng lên 6,2 triệu đồng mỗi tháng.

Sự điều chỉnh này đánh dấu mức tăng hơn 40% so với năm 2025, giúp người lao động có thêm không gian tài chính để trang trải cuộc sống trước khi phải thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Biểu thuế lũy tiến được tinh gọn chỉ còn 5 bậc

Thay vì áp dụng 7 bậc thuế phức tạp như trước đây, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã rút gọn biểu thuế lũy tiến từng phần xuống chỉ còn 5 bậc, áp dụng ngay từ kỳ tính thuế 2026. Cụ thể, người có phần thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng mỗi tháng sẽ áp dụng mức thuế suất 5%.

Các mức tiếp theo lần lượt là trên 10 đến 30 triệu đồng chịu thuế 10%, trên 30 đến 60 triệu đồng chịu thuế 20%, trên 60 đến 100 triệu đồng áp dụng mức 30% và phần thu nhập vượt quá 100 triệu đồng sẽ chịu mức thuế cao nhất là 35%. Việc nới rộng khoảng cách giữa các bậc thuế giúp người lao động không bị nhảy bậc quá nhanh khi thu nhập tăng lên, từ đó bảo vệ thành quả lao động thiết thực hơn.

Miễn thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng

Một đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ khác là việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh lên mức 500 triệu đồng mỗi năm, cao gấp 5 lần so với mức quy định cũ. Đáng chú ý, pháp luật hiện hành còn cho phép hộ kinh doanh được trừ đi các khoản chi phí hợp lý để tính thuế với mức thuế suất từ 15% đến 20%, tương tự như phương pháp tính của doanh nghiệp. Riêng với hoạt động cho thuê bất động sản, người cho thuê sẽ chỉ phải nộp thuế 5% trên phần doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu đồng.

Loại bỏ hồ sơ riêng khi đăng ký người phụ thuộc

Nhằm tối ưu hóa thủ tục hành chính, từ ngày 14 tháng 2 năm 2026, thủ tục đăng ký người phụ thuộc riêng lẻ sẽ chính thức bị bãi bỏ. Thay vào đó, người nộp thuế chỉ cần khai báo thông tin người phụ thuộc ngay trong lần đăng ký thuế đầu tiên để được tính giảm trừ gia cảnh. Sự thay đổi mang tính đột phá này giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức đi lại, chấm dứt cảnh phải chuẩn bị nhiều bộ hồ sơ rườm rà như các giai đoạn trước.

Người dân có thể thực hiện khai thuế, đăng ký người phụ thuộc... trên ứng dụng eTaxMobile

Quyết toán thuế tại nơi mang lại thu nhập cao nhất

Đối với những cá nhân có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại nhiều nơi khác nhau, quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán cũng có sự thay đổi lớn. Thay vì nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng, người lao động nay sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả mức thu nhập lớn nhất trong năm. Nếu có nhiều nguồn thu nhập cao nhất bằng nhau, cá nhân hoàn toàn có quyền tự chọn một trong số các cơ quan thuế đó để quyết toán. Trong trường hợp nộp hồ sơ không đúng nơi quy định, hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành thuế sẽ tự động hỗ trợ luân chuyển hồ sơ về đúng cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người nộp thuế.