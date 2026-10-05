5 sự kiện ngành xe được bình chọn nhiều nhất CCA 2026: Từ màn ra mắt xe đến xuất khẩu ô tô Việt

Năm sự kiện được bình chọn nhiều nhất tại Car Choice Awards 2026 trải rộng từ ra mắt sản phẩm, trải nghiệm xe, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng sạc đến xuất khẩu ô tô sản xuất tại Việt Nam.

Gala Car Choice Awards (CCA) 2026 diễn ra tối ngày 4/10 đã xướng tên 5 cái tên thuộc hạng mục Top 5 sự kiện ngành xe 2026.

Đây cũng là năm đầu tiên hạng mục này được đưa vào hệ thống giải thưởng của Car Choice Awards, ghi nhận những sự kiện tạo dấu ấn thông qua quy mô, sức lan tỏa, khả năng kết nối cộng đồng hoặc tác động tới xu hướng của thị trường. Danh sách ban đầu gồm 11 đề cử, từ những lễ ra mắt xe, hoạt động cộng đồng, chương trình trải nghiệm cho đến các cột mốc liên quan tới sản xuất, xuất khẩu và điện hóa.

Khác với các hạng mục dành cho các mẫu xe, nơi bình chọn cộng đồng chiếm 30% và Hội đồng Thẩm định chuyên môn quyết định 70% tổng điểm, Top 5 nội dung ngành xe cùng Top 5 sự kiện ngành xe có danh sách đề cử do Hội đồng lựa chọn, còn kết quả được quyết định bởi bình chọn của khán giả.

Kết quả cuối cùng của hạng mục Top 5 sự kiện ngành xe 2026 như sau:

Sự kiện Lượt bình chọn Sự kiện ra mắt xe OMODA C5 SHS-H 42.420 Sự kiện Ready Set Ford 40.929 Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh 33.842 Sự mở rộng mạng lưới sạc mở của VETC 31.544 Sự kiện Hyundai Thành Công xuất khẩu xe Hyundai sang Mexico và Australia 30.302

Ông Nguyễn Đăng Việt - Giám đốc chuyên môn AdWheel Agency, Trưởng ban AutoPro, ông Vũ Tấn Công - Nguyên Tổng Thư ký VAMA và ông Đoàn Anh Dũng - Phụ trách nội dung Xế Cưng - Oto.com.vn trao cúp và bằng cho bà Vũ Thị Huyền Trang - Giám đốc Thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Nhật - Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast thị trường Việt Nam, bà Đỗ Lan Dung - Giám đốc Marketing & Truyền thông Hyundai Thành Công Việt Nam, ông Trần Nguyễn Ngọc Thành - Tổng Giám đốc VETC Digital, bà Nhung Nguyễn - Trưởng phòng Truyền thông - Ford Việt Nam.

Đứng đầu bình chọn là sự kiện ra mắt xe OMODA C5 SHS-H, diễn ra ngày 30/3/2026. Đây không chỉ là thời điểm một mẫu SUV hybrid mới gia nhập thị trường Việt Nam, mà còn gây chú ý bởi cách tổ chức khác với một lễ công bố sản phẩm thông thường.

Nếu xe hybrid thường bị gắn với mác "giá cao" so với những phiên bản xăng thông thường, Omoda & Jaecoo đã đưa C5 SHS-H đặt lên bàn cân so sánh trực diện với nhiều mẫu xe khác khi công bố mức giá 669 triệu đồng cho bản Premium và 749 triệu đồng cho bản Flagship, kèm mức giá ưu đãi từ 599 triệu đồng.

Phần trình diễn cũng là một điểm khác biệt. Sân khấu được kết hợp yếu tố thời trang với sự xuất hiện của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Nhờ đó, màn ra mắt không chỉ xoay quanh thông số kỹ thuật mà được xây dựng như một chương trình trình diễn, góp phần đưa xe hybrid đến gần hơn với nhóm khách hàng phổ thông.

Bà Vũ Thị Huyền Trang – Giám đốc Thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam - cho biết: "Việc lễ ra mắt OMODA C5 SHS-H được ghi nhận trong Top 5 Sự kiện ngành xe là một niềm vui và sự khích lệ rất lớn đối với chúng tôi. Với Omoda & Jaecoo, mỗi sự kiện, dù ở quy mô nào, đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung, không gian đến cách kể câu chuyện sản phẩm. Điều chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu là cảm nhận của khách mời, để khi rời khỏi chương trình, họ không chỉ nhớ đến một mẫu xe mới mà còn hiểu được cá tính và tinh thần mà chúng tôi muốn gửi gắm.

Với ‘One Car Two Vibes – Song hành phong cách’, câu chuyện của C5 SHS-H được truyền tải qua sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và thời trang. Thay cho một lễ ra mắt theo khuôn mẫu, chúng tôi muốn tạo nên một màn trình diễn nghệ thuật, nơi những giá trị của sản phẩm được thể hiện một cách tự nhiên và giàu cảm hứng.

OMODA và JAECOO là hai thương hiệu với hai cá tính khác biệt. Nếu OMODA đại diện cho sự trẻ trung, thời trang và khác biệt, JAECOO mang tinh thần tinh tế, mạnh mẽ và hướng đến những hành trình khám phá. Chúng tôi rất vui khi bước đầu đã giúp khách hàng Việt cảm nhận rõ hơn những màu sắc riêng ấy qua từng sản phẩm và hoạt động.

Đó cũng chính là cách chúng tôi từng bước hiện thực hóa tinh thần ‘Đến Việt Nam – Vì Việt Nam’: không chỉ mang những sản phẩm chất lượng toàn cầu đến thị trường, mà còn xây dựng sự gắn kết lâu dài với khách hàng, cộng đồng và đóng góp những giá trị tích cực cho Việt Nam".

Sự kiện ra mắt chuỗi Ready Set Ford

Trong khi đó, Ready Set Ford lại đưa khách hàng trực tiếp đến với các sản phẩm của hãng thông qua lái thử và những bài trải nghiệm được thiết kế riêng.

Sự kiện khởi đầu tại Đà Nẵng nằm trong lễ ra mắt sản phẩm mới. Tại đây, tinh thần Ready Set Ford được thể hiện qua hàng loạt hành động rõ ràng, từ bổ sung các phiên bản mới nhằm mở rộng nhu cầu sử dụng xe tới tinh thần bứt phá thích vượt qua giới hạn, hay tinh thần kiến tạo luôn muốn đóng góp cho cộng đồng,... đều được thể hiện qua sự kiện và cung đường đậm chất Ford.

Người tham gia không chỉ xem xe mà còn trực tiếp cầm lái, thực hiện các thử thách và trải nghiệm ba nhóm hoạt động gắn với tinh thần "Build, Thrill và Adventure" của Ford.

Xét cho cùng, “Ready Set Ford” tại Việt Nam được định hình bằng loạt hành động thực tế, từ việc đa dạng hóa dải động cơ xăng - diesel hiệu suất cao đáp ứng nhu cầu chuyên biệt, tăng bảo hành tạo sự an tâm, đến chuẩn hóa dịch vụ và nương theo văn hóa bản địa. Đây có lẽ là bước đi tính toán của hãng xe Mỹ, dùng sản phẩm và giải pháp cụ thể để tìm kiếm sự đồng điệu với một thị trường vốn thực dụng nhưng đang ngày càng khắt khe về mặt trải nghiệm.

Bà Nguyễn Nhung - Trưởng phòng Truyền thông - Ford Việt Nam - cho biết: "Ford Việt Nam rất tự hào khi chương trình ra mắt các phiên bản mới của Ranger và Everest được vinh danh trong Top 5 sự kiện ngành xe 2026 tại Car Choice Awards.

Với chúng tôi, đây không chỉ là một sự kiện giới thiệu những mẫu xe được mong đợi, mà còn là dịp để tinh thần Ready Set Ford thực sự được sống qua từng trải nghiệm. Từ những cung đường ven biển đến địa hình đồi núi, Ranger và Everest đã đồng hành cùng khách hàng và báo chí để cùng Kiến tạo, Bứt phá và Khám phá – không chỉ bằng sức mạnh hay công nghệ, mà bằng những trải nghiệm thực sự đặt con người ở vị trí trung tâm.

Giải thưởng là niềm tự hào dành cho toàn thể đội ngũ truyền thông Ford Việt Nam, hệ thống đại lý và các đối tác đã cùng tạo nên hành trình này. Xin cảm ơn Car Choice Awards, Hội đồng Thẩm định, báo chí và cộng đồng đã ghi nhận và đồng hành cùng Ford Việt Nam".

Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh

Khác với một chương trình trưng bày xe máy điện hay ô tô điện thông thường, hoạt động "Đổi xăng lấy điện" đưa toàn bộ quá trình chuyển đổi phương tiện tới cùng một địa điểm. Người sử dụng có thể mang xe máy xăng đang đi đến định giá, làm thủ tục đổi xe, tìm hiểu sản phẩm và trải nghiệm xe máy điện tại chỗ.

Riêng hai ngày đầu triển khai tại Công viên Thanh Xuân, Hà Nội, chương trình ghi nhận gần 1.000 xe máy điện được bán ra. Sau đó, mô hình được mở rộng tới nhiều tỉnh, thành, kết hợp trưng bày, lái thử, thu đổi xe và các chương trình hỗ trợ.

Điểm đáng chú ý của chuỗi sự kiện nằm ở việc biến khái niệm “chuyển đổi xanh” thành một quy trình cụ thể mà người dùng có thể trực tiếp tham gia, thay vì chỉ dừng ở những thông điệp.

Ông Nguyễn Hồng Nhật - Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast thị trường Việt Nam - cho biết: "Tôi rất vui mừng khi được đại diện VinFast nhận các giải thưởng rất ý nghĩa từ Ban tổ chức Car Choice Awards 2026. Đây là sự ghi nhận của cả người tiêu dùng lẫn giới chuyên môn dành cho đẳng cấp thương hiệu, chất lượng dịch vụ cũng như các sản phẩm nổi bật của VinFast trên thị trường trong năm 2026. Chúng tôi tin tưởng rằng các dòng sản phẩm ô tô điện thông minh của VinFast sẽ ngày càng được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng, lựa chọn và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của mọi người, mọi nhà".

Sự mở rộng mạng lưới sạc mở của VETC

Nếu Đổi Xăng Lấy Điện tác động trực tiếp đến quyết định chuyển đổi phương tiện của người dùng, sự mở rộng mạng lưới sạc mở của VETC phản ánh một hướng phát triển đáng chú ý của hạ tầng xe điện tại Việt Nam: thay vì mỗi hãng xây dựng một hệ thống khép kín, các doanh nghiệp bắt đầu hợp tác và chia sẻ mạng lưới để người sử dụng ít phụ thuộc hơn vào thương hiệu vận hành trạm.

Sau khi ra mắt nền tảng VETC Trạm sạc vào tháng 6/2026, VETC liên tục mở rộng hợp tác với các đơn vị vận hành hạ tầng sạc trên toàn quốc. Đến tháng 7/2026, nền tảng này đã kết nối hơn 350 trụ sạc ô tô, tương đương khoảng 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu tại Việt Nam. Các đối tác tham gia gồm Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY, Rabbit EVC, ChargeLink, NovaCharge và EBOOST.

Thông qua nền tảng chung, người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc theo vị trí, kiểm tra tình trạng hoạt động, lựa chọn điểm sạc phù hợp, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc và thanh toán trực tiếp trên ứng dụng VETC. Cách làm này giúp giảm tình trạng phải cài đặt và sử dụng nhiều ứng dụng riêng biệt của từng đơn vị vận hành.

Ông Trần Nguyễn Ngọc Thành - Tổng giám đốc VETC Digital - cho biết: "Với sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn trình dành cho xe và chủ xe, VETC nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của xe điện đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về trải nghiệm sạc thuận tiện, đáng tin cậy. Từ nhu cầu đó, chúng tôi đã chủ động hợp tác với các đơn vị vận hành trạm sạc độc lập, xây dựng một mạng lưới sạc mở để phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng.

Chúng tôi rất vinh dự khi nỗ lực chung ấy được ghi nhận tại Car Choice Awards 2026. Giải thưởng là sự ghi nhận dành cho VETC và tất cả các đối tác đã đồng hành phát triển hệ sinh thái sạc mở; đồng thời tiếp thêm động lực để chúng tôi mở rộng hợp tác, mang đến trải nghiệm sạc thuận tiện, liền mạch hơn cho chủ xe điện tại Việt Nam".

Sự kiện Hyundai Thành Công xuất khẩu xe Hyundai sang Mexico và Australia

Mảnh ghép còn lại trong Top 5 lại không đến từ hoạt động bán hàng hay trải nghiệm người dùng mà từ lĩnh vực sản xuất.

Ngày 14/8, những chiếc Hyundai Creta sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Ninh Bình được xuất khẩu sang Mexico và Australia. Đây là bước đi cho thấy hoạt động lắp ráp ô tô tại Việt Nam đang hướng nhiều hơn tới thị trường quốc tế thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước.

Theo kế hoạch được công bố, Hyundai Thành Công đặt mục tiêu xuất khẩu 15.280 xe thành phẩm và bộ linh kiện trong năm 2026. Về dài hạn, sản lượng dành cho xuất khẩu được kỳ vọng đạt trung bình khoảng 60.000 xe mỗi năm.

Ý nghĩa của sự kiện vì vậy không chỉ nằm ở một lô Hyundai Creta rời Việt Nam. Việc xe sản xuất tại Ninh Bình được đưa tới những thị trường khác cho thấy nhà máy trong nước đang có cơ hội đảm nhận vai trò lớn hơn trong chuỗi sản xuất của một hãng xe toàn cầu.

Ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công kiêm Tổng Giám đốc Hyundai Thành Công Việt Nam - cho biết: "Sự kiện Lễ xuất khẩu xe Hyundai đi Mexico và Australia là một trong những sự kiện tiêu biểu nhất trong năm nay của Hyundai Thành Công, đánh dấu mốc cho bước nhảy đột phá trên hành trình trở thành trung tâm xuất khẩu xe toàn cầu. Đây cũng là lời khẳng định chất lượng của hàng trăm nghìn chiếc xe Hyundai sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công, đã thành công chinh phục những thị trường khó tính nhất để vươn tới 3 châu lục trên thế giới.

Giải thưởng này thực sự một sự ghi nhận đầy tự hào cho nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và hành trình kiên định theo đuổi chiến lược của Hyundai Thành Công trong chặng đường gần 10 năm qua".

Nhìn vào 5 sự kiện nhận được nhiều bình chọn nhất, có thể thấy những dấu ấn được cộng đồng quan tâm trong năm 2026 không tập trung vào một nhóm hoạt động duy nhất.

Năm sự kiện với năm hướng tiếp cận khác nhau cũng phần nào phác họa những chuyển động chính của ngành xe Việt Nam trong năm 2026, từ cạnh tranh sản phẩm và trải nghiệm khách hàng tới điện hóa, hạ tầng và năng lực sản xuất.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026

1. Xe Gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta

2. Xe Gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5

3. Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng: Honda CR-V

4. Xe Gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran

5. Xe GenZ của năm: VinFast VF 3

6. Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2

7. Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5

8. Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H

9. Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid

10. Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8

11. Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5

12. Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green

13. Xe được bình chọn nhiều nhất 2026: BYD M6

14. Top 5 sự kiện ngành xe 2026

15. Top 5 nội dung ngành xe 2026