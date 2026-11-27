Bất ngờ hơn là dàn sao nam được đánh giá tốt về diễn xuất như Vương Nhất Bác, Hoàng Cảnh Du hay Ngô Lỗi lại vắng bóng.

Showbiz Hoa ngữ không thiếu những nam diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật và lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, để được công nhận về thực lực, một ngôi sao cần nhiều hơn sức hút ngoại hình, đó là khả năng hóa thân vào nhân vật, thể hiện cảm xúc và tạo dấu ấn qua từng tác phẩm. Trong danh sách 5 sao nam được Sohu đánh giá cao về diễn xuất hiện nay, những cái tên quen thuộc của màn ảnh đều góp mặt.

5. Lưu Vũ Ninh

Lưu Vũ Ninh vốn được biết đến với vai trò ca sĩ trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Nhờ các bộ phim như Trường Ca Hành và Nhất Niệm Quan Sơn, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tạo dựng hình tượng riêng trên màn ảnh.

Năm 2025, vai Ngụy Thiệu trong Khom Lưng tiếp tục giúp Lưu Vũ Ninh thu hút sự chú ý. Nhân vật mang trong mình mối thù gia tộc, ban đầu lạnh lùng và cứng rắn nhưng dần thay đổi khi ở bên Tiểu Kiều (Tống Tổ Nhi). Lưu Vũ Ninh thể hiện được cả vẻ bá đạo lẫn những chuyển biến tình cảm của nhân vật. Lưu Vũ Ninh vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện diễn xuất, nhưng những tiến bộ qua từng vai diễn cho thấy anh đang dần khẳng định năng lực trên màn ảnh.

4. Đàn Kiện Thứ

Đàn Kiện Thứ là một trong những ngôi sao thường xuyên được nhắc đến khi bàn về thực lực diễn xuất của thế hệ hiện nay. Ngôi sao 9x gây chú ý qua vai Thẩm Dực trong Lạp Tội Đồ Giám, nhưng phải đến Trường Tương Tư, tên tuổi anh mới thực sự đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Với 2 vai diễn, Đàn Kiện Thứ tạo ra sự khác biệt thông qua ánh mắt, dáng điệu và cách nói chuyện. Trong khi Tương Liễu lạnh lùng, ít nói thì Phòng Phong Bội phóng khoáng và phong lưu. Đặc biệt, những phân đoạn Tương Liễu âm thầm yêu Tiểu Yêu (Dương Tử) nhưng luôn giấu kín tình cảm đã để lại nhiều tiếc nuối cho người xem.

3. Thành Nghị

Thành Nghị nổi tiếng rộng rãi nhờ vai Tư Phượng trong Lưu Ly. Nhân vật trải qua nhiều thử thách tình cảm, tạo điều kiện để nam diễn viên thể hiện những phân đoạn đau khổ, kìm nén và tổn thương.

Dấu mốc quan trọng hơn trong sự nghiệp của Thành Nghị là Liên Hoa Lâu. Với vai Lý Liên Hoa, anh phải thể hiện 2 sắc thái đối lập: Lý Tương Di từng kiêu hãnh, tài năng và đầy nhiệt huyết, còn Lý Liên Hoa sau nhiều biến cố lại trở nên điềm đạm, dường như đã buông bỏ mọi chuyện. Thành Nghị tạo được sự khác biệt giữa 2 giai đoạn cuộc đời nhân vật, đồng thời cho thấy những tổn thương vẫn được giấu kín sau vẻ ngoài bình thản.

2. Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bùng nổ danh tiếng nhờ vai Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh. Nhân vật có hành trình nhiều biến động, từ một thiếu niên phóng khoáng đến người phải gánh chịu hiểu lầm và tổn thương. Vai diễn giúp anh thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc và trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Những năm sau đó, Tiêu Chiến tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Ngọc Cốt Dao và gần đây là Tàng Hải Truyện, Tiểu Thành Lương Phương. Sự thay đổi giữa các dạng vai giúp Tiêu Chiến duy trì sức hút và thể hiện khả năng diễn xuất của bản thân dù anh vẫn đứng sau cái tên dẫn đầu danh sách.

1. Trương Nhược Quân

Vị trí số 1 thuộc về Trương Nhược Quân, nam diễn viên ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Pháp Y Tần Minh, Khánh Dư Niên và Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Điểm mạnh của anh là khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật, từ cổ trang quyền mưu, trinh thám đến phim hiện đại về nghề nghiệp.

Phạm Nhàn trong Khánh Dư Niên là vai diễn tiêu biểu nhất của Trương Nhược Quân. Nhân vật có vẻ ngoài hài hước, thường dùng những câu đùa để hóa giải tình huống căng thẳng, nhưng bên trong lại sở hữu sự nhạy bén và nhiều toan tính. Trương Nhược Quân chuyển đổi khá tự nhiên giữa nét dí dỏm và những khoảnh khắc nghiêm túc, đặc biệt khi nhân vật đối diện với phản bội, tình thân hay lựa chọn sinh tử.