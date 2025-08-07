Với nhiều người, xây nhà không phải điều dễ dàng, đặc biệt là lần đầu tiên. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, gia chủ thường mắc một số sai lầm, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng.

Không lập kế hoạch chi tiết

Lập kế hoạch chi tiết là bước đầu tiên và quan trọng bậc nhất khi xây nhà. Tuy nhiên, việc làm này thường bị nhiều gia chủ bỏ qua. Việc không lên kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục dễ khiến rơi vào tình trạng vượt chi phí, tiến độ thi công kéo dài...

Vì vậy, trước khi xây nhà, cần lên kế hoạch chi tiết, tính toán kỹ từng hạng mục từ vật liệu xây dựng, chi phí nhân công...để có cái nhìn tổng quan khi hoàn thiện ngôi nhà.

Không triển khai bản thiết kế

Nhiều gia chủ không triển khai bản vẽ thiết kế để tiết kiệm chi phí. (Ảnh: TTS Decor)

Không ít gia chủ muốn tiết kiệm chi phí xây dựng đã bỏ qua phần triển khai bản thiết kế. Họ nghĩ rằng, chỉ cần tìm hiểu mẫu nhà ưng ý, sau đó nhờ đơn vị thi công triển khai giống là ổn. Nhưng trên thực tế, tùy theo địa điểm, diện tích và nhu cầu của mỗi gia đình, bản thiết kế nhà có sự khác biệt.

Do vậy, để sở hữu căn nhà ưng ý, không nên bỏ qua việc triển khai bản thiết kế.

Không xin phép xây dựng

Nhiều người xây nhà lần đầu không biết các quy định về thủ tục đăng ký và giấy phép xây dựng. Điều này có thể dẫn tới các vấn đề liên quan đến vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý về sau. Không ít gia chủ bị phạt tiền, buộc tháo dỡ công trình do không xin phép xây dựng.

Chọn đơn vị thiết kế thi công không uy tín

Chọn sai đơn vị thiết kế thi công sẽ khiến gia chủ mất thời gian và tiền bạc, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Các đơn vị không uy tín thường làm việc không rõ ràng, không cam kết đúng tiến độ, dễ dẫn đến các sai sót về kỹ thuật, ảnh hưởng đến độ bền vững của công trình.

Thay đổi thiết kế trong quá trình thi công

Thay đổi thiết kế giữa chừng là nguyên nhân làm kéo dài thời gian xây dựng, khiến chi phí tăng lên.

Do vậy, trước khi thi công, cần thống nhất bản thiết kế cuối cùng, hạn chế tối đa thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.



