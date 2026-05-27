5 sai lầm kinh điển khi dùng điều hòa khiến đơn tiền điện nhà tôi cao gấp đôi nhà hàng xóm

Cùng dùng điều hòa suốt mùa hè, nhưng hóa đơn tiền điện nhà bạn lại cao hơn hẳn so với hàng xóm? Nguyên nhân thường không nằm ở chiếc máy, mà nằm ở cách bạn chọn mua và sử dụng nó hàng ngày.

1. Mua máy có hiệu suất năng lượng thấp

Đây là sai lầm ngay từ bước đầu tiên. Khi chọn mua điều hòa, chỉ số hiệu quả năng lượng là thông số không thể bỏ qua.

Theo tiêu chuẩn hiện hành, máy điều hòa được phân loại theo cấp tiết kiệm điện. Nếu bạn đang dùng máy xếp hạng cấp 3, 4 hay 5, chi phí điện mỗi tháng chắc chắn cao hơn đáng kể so với điều hòa tiết kiệm điện cấp 1 cùng công suất.

Ngoài ra, hãy ưu tiên chọn máy điều hòa biến tần thay vì máy tần số cố định. Máy biến tần tự điều chỉnh công suất máy nén theo nhu cầu thực tế, giúp tiết kiệm điện đáng kể khi vận hành liên tục.

2. Bật tắt máy liên tục

Nhiều người có thói quen tắt điều hòa khi thấy phòng đã đủ mát, rồi bật lại khi nhiệt độ tăng với suy nghĩ sẽ tiết kiệm điện hơn. Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Theo các thử nghiệm thực nghiệm, máy điều hòa tiêu thụ điện năng cao nhất ngay tại thời điểm khởi động. Mỗi lần bật lại, máy nén phải hoạt động hết công suất để kéo nhiệt độ phòng xuống từ đầu tốn điện hơn nhiều so với duy trì hoạt động ổn định ở mức nhiệt độ phù hợp.

Nếu cảm thấy phòng đã đủ mát, thay vì tắt máy, hãy giảm tốc độ quạt hoặc nâng nhẹ nhiệt độ cài đặt cách này vừa duy trì cảm giác dễ chịu vừa tiết kiệm điện hơn.

3. Cài nhiệt độ thấp nhất ngay khi bật máy

Bật điều hòa rồi chỉnh thẳng xuống 16°C để "mát nhanh" là một trong những thói quen ngốn điện nhất.

Khi nhiệt độ cài đặt quá thấp so với nhiệt độ phòng thực tế, máy nén buộc phải hoạt động hết công suất trong thời gian dài mới đạt được mức nhiệt mong muốn tiêu hao điện năng rất lớn.

Cách đúng là khi mới bật máy, hãy đặt nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phòng khoảng 3-4°C. Sau khi phòng đã mát dần, mới điều chỉnh xuống mức mong muốn. Nhiệt độ lý tưởng để vừa mát vừa tiết kiệm điện thường nằm trong khoảng 26–27°C.

4. Bỏ qua chế độ tiết kiệm năng lượng ẩn

Hầu hết máy điều hòa hiện nay đều có chế độ tiết kiệm năng lượng, nhưng ít người biết cách kích hoạt đúng cách.

Thao tác cơ bản như sau: đặt máy ở chế độ làm mát, nhiệt độ 26°C, tốc độ quạt mức 2, hướng gió thổi lên trên, sau đó nhấn giữ nút làm mát 5 giây rồi thả ra. Nếu chữ "tiết kiệm năng lượng" hiện trên màn hình điều khiển, chế độ đã được kích hoạt thành công.

Lưu ý thao tác cụ thể có thể khác nhau tùy hãng - hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm máy.

5. Không vệ sinh máy định kỳ

Sau vài năm sử dụng, bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ bên trong máy điều hòa không chỉ làm ô nhiễm không khí trong phòng mà còn khiến máy phải làm việc nặng hơn để đạt cùng hiệu suất làm mát, đồng nghĩa với tiêu thụ điện nhiều hơn.

Nhiều người chỉ vệ sinh bộ lọc mà bỏ qua phần dàn lạnh và các bộ phận bên trong. Tốt nhất nên thuê kỹ thuật viên vệ sinh toàn bộ máy ít nhất một lần mỗi năm, đặc biệt trước mùa hè. Máy sạch vận hành nhẹ hơn, lạnh nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn rõ rệt.

Tránh 5 sai lầm trên, hóa đơn tiền điện mùa hè của bạn hoàn toàn có thể giảm đáng kể mà không cần phải hy sinh cảm giác mát mẻ.

Theo Baidu