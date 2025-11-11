Ai cũng muốn có một khoảng sân tuyệt đẹp để tận hưởng những phút giây trong lành và thư giãn ở bên hiên nhà. Tuy nhiên, đôi khi do vô tình, bạn có thể mắc những sai lầm "dẫn lối" cho rắn ghé thăm ngôi nhà của bạn.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến mà các gia đình dễ mắc phải được chia sẻ bởi một chuyên gia về động vật hoang dã tại Mỹ.

Hãy xem vườn nhà bạn có những yếu tố này không, nếu có thì hãy khắc phục càng sớm càng tốt để đảm bảo khu vực quanh nhà bạn luôn an toàn cho cả gia đình và vật nuôi nhé.

1. Để cỏ mọc quá cao

"Các đám cỏ cao là nơi ẩn náu của rắn khỏi những kẻ săn mồi", Meg Pearson, một chuyên gia tại Critter Control - công ty cung cấp dịch vụ kiểm soát động vật gây hại tại Bắc Mỹ, cho biết. Cỏ quá cao cũng cho phép rắn lẻn đến gần con mồi. Hãy đảm bảo cắt cỏ thường xuyên để cỏ luôn ngắn. Bằng cách đó, rắn sẽ không có xu hướng ẩn náu ở đó.

2. Có nhiều củi, rác để rắn có thể ẩn náu

Các đám cỏ không phải là nơi duy nhất rắn có thể ẩn náu. Sân nhà bạn có thể có những nơi ẩn náu dễ dàng khác cho rắn, vì vậy, hãy giữ sân sạch sẽ, dọn dẹp khu vực và loại bỏ những nơi tiềm ẩn này. "Sân với các đống củi, rác hoặc bất cứ thứ gì nằm xung quanh có thể cung cấp nơi ẩn náu hoặc trú ẩn cho rắn đều có thể là một yếu tố thu hút rắn", chuyên gia Pearson chia sẻ.

3. Sự xuất hiện của các loài động vật gặm nhấm hoặc côn trùng gây hại

Cũng theo chuyên gia Pearson, sự xuất hiện của của động vật gặm nhấm và côn trùng gây hại cũng rất hấp dẫn rắn, vì chúng chính là thức ăn của loài rắn. Điều đó có nghĩa là nếu muốn loại bỏ rắn, hãy diệt sạch các loài chuột bọ sống quanh ngôi nhà của bạn.

4. Thú cưng được cho ăn ngoài trời

Thức ăn cho thú cưng có thể mang thêm nhiều loài gặm nhấm đến sân nhà bạn, và điều này sẽ thu hút thêm nhiều rắn. Tốt nhất là bạn nên cho thú cưng ăn trong nhà nếu có thể hoặc dọn sạch thức ăn thừa bên ngoài ngay lập tức. Bạn cũng nên bảo quản thức ăn cho thú cưng bằng nắp đậy kín để đảm bảo không có gì có thể lọt vào bên trong hộp đựng.

5. Tưới quá nhiều nước cho bãi cỏ

Việc tưới nước cho bãi cỏ là yếu tố quan trọng giúp cỏ xanh tươi, nhưng tưới quá nhiều nước không chỉ khiến cỏ bị úng nước mà còn có thể thu hút các loài vật không mong muốn, ví dụ như giun, và những con vật này sẽ trở thành mồi ngon cho rắn. Do đó, hãy hạn chế tưới nước để tránh các loại giun xuất hiện nhiều hơn, và khiến rắn cũng sẽ bò vào sân nhiều hơn.

Cách ngăn chặn rắn bò vào sân

“Hãy cắt cỏ thường xuyên. Hãy dọn dẹp các đống đổ nát, cắt tỉa cây bụi, dọn dẹp các đống đá và bất cứ thứ gì khác nằm xung quanh có thể là nơi ẩn náu của rắn”, Pearson nói. Cô cũng cho biết thêm rằng việc loại bỏ các nguồn có thể là nơi trú ẩn của rắn cũng rất quan trọng.

Khi dọn dẹp các đống đổ nát, điều quan trọng là phải cẩn thận vì rắn có thể đã ẩn náu ở đó. Hãy đảm bảo dọn sạch bất kỳ nơi trú ẩn tiềm năng nào vì đó là nơi một số loài rắn có thể đang sinh sống, Pearson nói.

Tuy nhiên, bạn không cần phải tự mình làm tất cả những việc này. Tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp cũng là một ý tưởng hay để giúp sân nhà bạn không còn rắn. Theo chuyên gia Pearson, "Việc thường xuyên kiểm soát côn trùng gây hại và động vật gặm nhấm cũng sẽ giúp ngăn chặn rắn bò vào trong nhà bạn."

Bạn nên làm gì nếu nhìn thấy rắn?

Nếu bạn nhìn thấy một con rắn xuất hiện trong sân nhà mình, tốt nhất là hãy để nó yên. "Đừng cố gắng tự mình xử lý con rắn. Hãy gọi một chuyên gia để đưa con rắn ra khỏi nhà một cách thích hợp", Pearson đưa ra lời khuyên.

Pearson nói thêm rằng nếu bạn có thể quan sát con rắn từ một khoảng cách an toàn trong khi chờ chuyên gia đến giúp, điều đó có thể "có lợi cho chuyên gia xử lý động vật hoang dã vì họ sẽ có thể nhanh chóng xác định vị trí và loại bỏ con rắn."

